Colapinto terminó 13° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un rendimiento de menor a mayor en la práctica libre 3, último ensayo del Gran Premio de Bélgica, cuya clasificación tendrá lugar a las 11 de este sábado. El piloto argentino estuvo gran parte del entrenamiento en los últimos lugares, lidiando con cierta inestabilidad de su auto, pero finalmente, cuando puso neumáticos blandos -utilizó medios casi toda la prueba-, hizo una buena vuelta con su Alpine para ubicarse en el puesto 13°, a 1.914 del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que fue el más veloz con un tiempo de 1:45.990. Lando Norris y Max Verstappen siguieron al actual líder del campeonato mundial.

El único incidente de la prueba lo protagonizó Lewis Hamilton, que en el final se despistó, pasó por sobre la leca y dejó a su Ferrari maltrecha, con evidente destrozo en la parte trasera derecha. El piloto inglés pidió disculpas.

Franco Colapinto fue el primero de los 22 pilotos en salir a la pista. A los Alpine los siguieron los Haas, los Cadillacy los Racing Bulls; también, los McLaren. Antonelli y Russell se tomaron un tiempo para analizar la situación antes de subirse a sus monoplazas.

De entrada, Checo Pérez se quejó de algunas vacilaciones en su auto.

Estuvo muy lejos Colapinto el primer tercio de la práctica, a 3 segundos del líder, Hamilton. El pilarense marcó 1:49.802 con neumáticos medios. Gasly, en cambio, se mantiene a 1,2 en el octavo puesto. Russell fue a la pista 23 minutos después de iniciada la prueba y lo siguió Antonelli.

Colapinto sale a la pista Geert Vanden Wijngaert - AP

El primer incidente se dio a los 25 minutos, cuando el Red Bull de Isack Hadjar se quedó detenido cuando intentaba salir de la calle de boxes: “Se paró, se paró”, sólo atinó a decir el francés por la radio con tono de resignación. El monoplaza debió ser empujado hacia el box.

Cumplida la mitad de la práctica, Colapinto ingresó a boxes y volvió a salir con neumáticos nuevos usados.

Antonelli voló en su primera vuelta rápida: 1:45.990, para ponerse por encima de todos.

Kimi Antonelli fue el último en salir a la pista y registró el mejor tiempo de la práctica Geert Vanden Wijngaert - AP

El argentino salió con tanque lleno y su vuelta rápida no mejoró el registro anterior: 1:52.819, y se mantuvo en el puesto 20, sólo por delante de los Aston Martin. A falta de 14 minutos, volvió a ingresar a los pits. Finalmente, con neumáticos blandos, marcó 1:47.914 y subió al puesto 13. Franco superó a Gasly -que tuvo un fuerte golpe en la práctica 2 del viernes- y quedó con un sabor mejor en un inicio de jornada incómodo.