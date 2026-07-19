Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en vivo
Se disputa una nueva fecha de la máxima categoría del automovilismo en Spa Francorchamps; televisa en directo Disney+
Así está el campeonato
Esta es la tabla del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Bélgica.
- Kimi Antonelli (Mercedes): 179
- George Russell (Mercedes): 154
- Lewis Hamilton (Ferrari): 147
- Charles Leclerc (Ferrari): 108
- Lando Norris (McLaren): 97
- Oscar Piastri (McLaren): 82
- Max Verstappen (Red Bull): 76
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 52
- Pierre Gasly (Alpine): 42
- Liam Lawson (RB): 39
- Arvid Lindblad (RB): 20
- Oliver Bearman (Haas): 18
- Franco Colapinto (Alpine): 18
- Gabriel Bortoleto (Sauber): 6
- Carlos Sainz (Williams): 6
- Alexander Albon (Williams): 5
- Esteban Ocon (Haas): 3
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1
- Nico Hülkenberg (Sauber): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio Pérez (Cadillac): 0
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
Las estrategias de Pirelli
En la carrera en Spa-Francorchamps, de 44 vueltas, los equipos elaboran las mejores estrategias para poder optimizar cada instante. Según Pirelli, la proveedora oficial de los neumáticos, estas podrían ser las mejores alternativas para las escuderías.
With Spa-Francorchamps set to provide one of the biggest challenges of the season, all eyes are on the 44-lap race. Here’s the expected strategy for today’s Belgian Grand Prix. What would you go for?#Pirelli #Fit4F1 #BelgianGP pic.twitter.com/jSDyIEnRP6— Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 19, 2026
Así llegó Colapinto
Palpitando la final de la Copa del Mundo, Franco Colapinto arribó a Spa Francorchamps con una camiseta de la selección argentina y en algunos videos apareció con una bandera con la imagen de Lionel Messi y Diego Maradona.
Franco reppin' Argentina on race day! 🇦🇷#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/tTK208nSGK— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
Así es Spa Fracorchamps
El trazado de Spa Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más emblemáticos de la categoría. Fue construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete circuitos que formó parte del primer campeonato del Gran Circo en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas, es una de las pistas más desafiantes para los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.
Un guiño para Colapinto
El argentino logró el puesto 13° en la clasificación, sin embargo, avanzó dos posiciones en la grilla de partida de este domingo por las sanciones que les aplicaron a Lando Norris (McLaren) y a Isack Hadjar (Red Bull).
Esta es la grilla de partida
Andrea Kimi Antonelli sumó su sexta pole position en la temporada y largará primero en el Gran Premio de Bélgica. El italiano registró un tiempo de 1:44.361 para ser el más veloz de la clasificación, por delante de Max Verstappen y George Russell, respectivamente. Desde el cuarto lugar partirá Charles Leclerc. El argentino Franco Colapinto saldrá desde el puesto 11.
The starting grid for the 2026 Belgian Grand Prix 🇧🇪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/pPPJPP6HPR— Formula 1 (@F1) July 18, 2026
Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 que se corre en el tradicional circuito de Spa Francorchamps desde las 10 de nuestro país. La carrera será televisada por Disney+.
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