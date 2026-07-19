Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, en vivo

El trazado de Spa Francorchamps es el más extenso del calendario y uno de los más emblemáticos de la categoría. Fue construido en 1921 y remodelado en 1979, es uno de los siete circuitos que formó parte del primer campeonato del Gran Circo en 1950. Por su combinación de rectas largas y curvas rápidas, es una de las pistas más desafiantes para los pilotos. Además, posee la célebre Eau Rouge, la secuencia de curvas más famosa del mundo.