Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026

Casaluadidad u obra del destino, el día que la selección argentina va por su cuarto Mundial en la historia frente a España Franco Colapinto (Alpine) llegó al circuito de Spa-Francorchamps para competir en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 con una camiseta albiceleste y una bandera con los rostros de Lionel Messi y Diego Armando Maradona y se ubicó ‘número 10′.

El pilarense, reconocido por él mismo, afrontó la carrera con la cabeza puesta en el encuentro que se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, pero ello no lo desenfocó de su trabajo y cerró un gran fin de semana en el que volvió a sumar un punto y, sobre todo, quedó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Colapinto logró el undécimo puesto en la clasificación del sábado y largó la carrera desde esa posición. Como acostumbra, tuvo un gran arranque y avanzó tres lugares, hasta el octavo puesto. Uno de los que sobrepasó fue a Gasly, quien en la vuelta 12 volvió a quedar por delante suyo y lo dejó décimo ya que, previamente, fue Lando Norris (McLaren) el que relegó al crédito argentino.

Alpine hizo entrar a sus monoplazas a boxes de manera consecutiva. En la vuelta 15 lo hizo Gasly y Colapinto ganó un puesto y, al siguiente giro, fue el argentino y salió a la pista en puesto número 16. No obstante, enseguida escaló dos lugares y quedó 14° por detrás de su compañero.

Promediando la carrera, Franco hizo de las suyas. En la vuelta 28 de las 44 que tuvo el GP de Bélgica sobrepasó a Niko Hulkenberg (Audi) y, dos giros después, se aprovechó de la pelea entre Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls) y superó a ambos con una gran maniobra.

Desde entonces, Colapinto tuvo que defender ese décimo puesto y lo hizo a la perfección, aun cuando Gasly lo puso en aprietos y lo exigió al máximo. Hasta la última curva,

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

GP de Mónaco: 15°

GP de Barcelona: 10°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: 9°

GP de Bélgica: 10°

El argentino volverá a competir en la temporada 2026 de la Fórmula 1 el próximo fin de semana en el Gran Premio de Hungría, que tendrá lugar en el circuito de Budapest. Será su décima prueba en un torneo al que se le cancelaron dos eventos, los de Bahréin y Arabia Saudita, por el conflicto bélico en Medio Oriente.