Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Malasia

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo este domingo un nuevo e inédito ganador como Max Verstappen (Red Bull), quien se quedó con el Gran Premio de Bahréin que se desarrolló en el Circuito Internacional de Sepan en Malasia tras haberse suspendido a principios de año por el conflicto bélico en Medio Oriente; pero lo saliente es que Kimi Antonelli (Mercedes) llegó segundo y se encamina al título de pilotos y, su equipo, al de constructores.

El neerlandés dominó de punta a punta la prueba y logró su primera victoria en el año, curioso para el tetracampeón del Gran Circo que desde hace varias jornadas está afuera de la pelea por el trofeo que acaricia el joven italiano de 20 años. Antonelli fue escolta y le sacó 18 puntos más a su compañero George Russell (Mercedes), que abandonó a poco del final por un problema en su monoplaza.

Antonelli tiene 320 unidades y Russell, 236 cuando restan apenas siete carreras, es decir que hay 183 tantos en juego teniendo en cuenta que en Singapur habrá prueba sprint. Más atrás figura Lewis Hamilton (Ferrari), tercero en Malasia, con 214.

En el torneo de constructores Mercedes suma 556 puntos contra 405 de Ferrari y también desfila a la coronación.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, hizo una gran carrera porque largó 21° y llegó 13°, pero no pudo sumar por segunda vez seguida y se mantiene 12° en la general con 27 puntos, 14 menos que su compañero Pierre Gasly.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Singapur el fin de semana venidero en el circuito de Marina Bay con la particularidad de que será el último con carrera sprint, es decir que habrá más puntos en juego de los habituales.