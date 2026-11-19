Con los equipos de Fórmula 1 aterrizando en Las Vegas, ya no hay más cartas que jugar sobre la mesa del Campeonato de Constructores para Racing Bulls, Alpine y Haas. Quedan solo tres Grandes Premios y la gran mayoría de las escuderías, entre ellas las mencionadas, están concentradas en los desarrollos para sus coches de 2027. Difícilmente haya un cambio en el orden jerárquico ya establecido, puesto que las actualizaciones ambiciosas se han acabado para casi todos y Alpine no presentará ninguna.

Pilotos y equipos llegaron entre el martes y el miércoles a la ciudad situada en el estado de Nevada, y pronto se sometieron al clima desértico. La ancha calle del paddock en el denominado complejo Grand Prix Plaza, poco después del mediodía, era hoy un callejón donde las ráfagas de viento obligaban a protegerse con algún abrigo. El pronóstico habla de lluvia para los primeros entrenamientos y temperaturas que pueden estar en los 10° por la noche.

Alpine, sexto equipo entre los constructores, llega a este triplete final —que en tres fines de semana consecutivos se desarrollará en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi— navegando estrictamente a vela: sin el motor de algún desarrollo que le permita dominar claramente a los Racing Bulls y dejar muy atrás a los Haas (séptimos en el campeonato). Su suerte en lo que queda de noviembre y hasta principios de diciembre dependerá de cómo el equipo administre los recursos que posee. La buena noticia es que recibirá en esta cita el nuevo turbocompresor de Mercedes permitido por la FIA y que el equipo oficial instalará en el coche del campeón Kimi Antonelli.

Franco Colapinto, en su llegada al paddock de Las Vegas (Photo by CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CLIVE MASON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se prevé que se asistirá a otra batalla entre Racing Bulls y Alpine, con posible intervención de Audi.

El ritmo de carrera entre Alpine y Racing Bulls fue variando durante la temporada. De China a Mónaco —cinco Grandes Premios— dominaba Alpine. Desde Barcelona a Hungría —otros cinco— lo hacía Racing Bulls. Desde Zandvoort hasta Bakú, Alpine, con nueva aerodinámica general, iba por delante. A partir de la carrera en Azerbaiyán comenzaron los problemas serios para la escudería francesa: puntos preciosos se perdieron en esa prueba con ambos coches fuera de carrera, y dolía mucho la decisión de la FIA de quitarle los puntos del tercer puesto a Gasly en Mónaco. Una mala elección sobre los neumáticos en Sepang y un trompo sobre el piso mojado de Gasly acrecentaban la pesadilla que siguió en Singapur.

En las últimas seis carreras antes del viaje a Las Vegas, la escuadra dirigida por Flavio Briatore solo puntuó en Austin (Gasly, 10.º), mientras Racing Bulls sumaba en todas ellas. Ha pasado el equipo de Colapinto por una mala racha inesperada que contrasta con la eficacia de Racing Bulls, que le quitó la quinta posición del campeonato en el Gran Premio de Hungría. Desde ese momento comenzó a alejarse hasta el reciente Gran Premio de Brasil, acumulando una ventaja casi insalvable de 45 puntos.

Colapinto: puntos y motivación

Queda para Franco y su equipo la esperanza de recuperarse y puntuar en el tramo final del año.

Las tres rectas largas del trazado urbano en la Ciudad del Pecado (una de 1,9 kilómetros sobre el Strip, donde están los grandes hoteles, y dos de 800 metros) deberían favorecer a los A526, ya que en Monza y Bakú sus autos se situaron entre los más rápidos en carrera, superando, aunque por poco, a los Racing Bulls.

Mucho dependerá de una puesta a punto con baja carga alar para aprovechar el motor Mercedes con el nuevo turbocompresor y así levantar puntería.

Mientras en las afueras del circuito, cerca de la entrada a la zona del paddock, un grupo de la peña «CF43» realizaba un banderazo en apoyo a Colapinto, el piloto argentino recibía a la prensa escrita internacional y contestaba:

—El quinto puesto en el Campeonato de Constructores parece muy difícil de conseguir ahora. Aun así, ¿qué tan crucial es, tanto para ti como para el equipo, terminar la temporada en lo alto para encarar 2027?

—Sí, creo que para el equipo —para todos los que han estado haciendo un esfuerzo enorme y empujando muy duro este año en cada área— es muy importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Aunque parezca más complicado, nunca es imposible. Lo intentaremos hasta el final; por supuesto que va a ser muy difícil, pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, seguir empujándolos hacia adelante, mantenerlos motivados y también enfocarnos en el próximo año… Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para seguir sumando puntos y darles buenos resultados para que estén muy motivados de cara a la temporada 2027.

—¿Ya has probado el coche de 2027 en el simulador y, de ser así, qué tan seguro estás de que será un buen paso adelante?

—Hemos probado algunas cosas. Creo que es muy difícil decir cuánto vamos a mejorar en comparación con los demás. Tal vez nosotros demos un paso muy grande, pero quizá los otros den uno aún mayor, así que realmente no sabés cuánto avanza cada uno. En el primer año de un reglamento encuentras muchas cosas, solucionas muchos problemas que antes se arreglaban un poco con actualizaciones, pero que puedes corregir de verdad con un paquete diferente. Así que tengo muchas ganas; creo que va a ser un buen coche y, ojalá, nos devuelva a la pelea para estar más cerca de la cima.

Pierre Gasly y Franco Colapinto en Las Vegas Alpine

—Viendo tu progreso este año, ¿cómo ha sido tu adaptación? ¿Crees que hay fortalezas que tienes como piloto que se han visto casi limitadas por el coche híbrido, porque haces cosas que en un coche de carreras normal serían positivas, pero que aquí resultan negativas?

—Sí, creo que todo el mundo ha tenido dificultades... Después de las primeras tres o cuatro carreras le fui tomando un poco más la mano al coche y luego me adapté mucho mejor, pero a veces se siente un poco antinatural. Creo que más avanzado el año funcionó mejor, o supimos sortearlo mejor para maximizar lo que teníamos, y hoy en día se ha vuelto un poco más natural conducirlo.

—Este fin de semana podría ser uno de los más fríos de la historia de la Fórmula 1 moderna, ¿qué tan complicado va a ser entrar en temperatura con los neumáticos?

—Bueno, el trazado es una pista diferente, muy única en comparación con el resto del año…, así que es como empezar de cero. Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal, pero va a hacer mucho frío y creo que estos coches con estos neumáticos son muy sensibles a estar por debajo de la temperatura y del rango óptimo… Creo que este tipo de fin de semana crea algunas oportunidades para nosotros y para los equipos de la zona media.

Franco Colapinto, con todo listo para comenzar otro fin de semana de acción; desde las próximas horas, será en el circuito callejero de Las Vegas (Photo by Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MARK THOMPSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

—Ya se confirmó que definitivamente iremos a las dos carreras de Oriente Medio, ¿tienes alguna reserva o preocupación personal sobre cómo están las cosas en la región?

—No estoy muy metido en la política de lo complicado que puede ser para nosotros correr allí o cuál es el gran riesgo de ello, pero definitivamente creo que la F1 va a hacer todo lo posible para mantenernos a salvo y que la carrera siga adelante. Por supuesto, el objetivo de todos es que la carrera se celebre; nos encanta correr en Oriente Medio y también es muy bueno para el deporte.

Añadiendo a lo que decía Franco: en un trazado urbano de 6,201 km con tres rectas largas y temperaturas nocturnas de 10 a 15 °C, la estrategia de cambiar neumáticos antes que el rival que marcha adelante (undercut) pierde eficacia por el enfriamiento de las gomas al salir de boxes. Colapinto confía en que el A526 calienta mucho los neumáticos —algo favorable en el frío de Nevada—, mientras Gasly llega con un 100 por ciento de presencias en Q3 en este circuito y el impulso del nuevo turbo Mercedes. Ahí están las opciones de puntuar con ambos coches.