Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur

Max Verstappen (Red Bull) se quedó este domingo con el primer puesto en el Gran Premio de Singapur que se desarrolló en el circuito de Marina Bay y sigue escalando posiciones en la tabla de pilotos que lidera Kimi Antonelli (Mercedes) con holgura.

El neerlandés, que el sábado se impuso también en la sprint, ganó por segunda vez seguida y en el año y subió al cuarto puesto porque relegó a Charles Leclerc (Ferrari), su escolta en la carrera. El tetracampeón acumula ahora 221 puntos contra 215 del monegasco, pero la pelea por la corona es entre los conductores de Mercedes y en esa puja el joven italiano aumentó su brecha sobre George Russell porque se ubicó tercero y el británico, noveno.

Antonelli domina el certamen con 340 unidades y se encamina hacia su primera estrella porque restan 150 y le sacó 102 a Russell. Tercero marcha Lewis Hamilton (Ferrari) con 229.

Franco Colapinto (Alpine) abandonó en la vuelta número 29 por un problema técnico en su monoplaza y no pudo sumar por tercera carrera seguida. Así, continúa 12° con 27 puntos y su compañero Pierre Gasly, que fue undécimo y tampoco consiguió tantos en un fin de semana para el olvido de la escudería francesa, se mantiene décimo con 41.

El campeonato de constructores también está prácticamente definido porque Mercedes tiene 578 puntos y Ferrari, 444. Alpine se mantiene sexto con 68, a 32 de Racing Bulls.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin en Malasia: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Tabla de posiciones de constructores de la F1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Tabla de campeones de la Fórmula 1