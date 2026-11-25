El día de su muerte, 23 de octubre de 2022, a los 23 años de edad, el grupo irlandés Coolmore despidió con dolor a Rock de Gibraltar, caballo cuyo nombre de paraíso fiscal honró al de su madre (“Offshore Boom”). Rock de Gibraltar ganó diez de trece carreras, siete de ellas seguidas en la elite del turf mundial, récord absoluto. Aficionados prendidos ante la tele. Tema de conversación en los pubs. Alex Ferguson se perdió una final de FA Cup en 2002 entre Arsenal y Chelsea para verlo correr. Rock de Gibraltar, propiedad compartida entre Coolmore y Ferguson, ganó más de un millón de libras esterlinas en premios.

Coolmore, accionista mayoritario de Mancheter United, lo retiró en su mejor momento para el negocio mucho mayor de la cría. La vida semental de Rock de Gibraltar incluyó casi tres mil yeguas, cientos de potros campeones. Cada monta cotizó en oro. Una facturación estimada de hasta 200 millones de euros, según escribió el colega inglés Miguel Delaney en su último libro (States of play). Para muchos, la disputa judicial por ese dinero es el origen de la caída de Manchester United, el club (con Real Madrid) mejor valuado del mundo. Hoy en puestos de descenso.

Alex Ferguson, con el trofeo de la Premier League, en los buenos tiempos de Manchester United Martin Rickett - PA Images - PA Images

La propiedad compartida de Rock de Gibraltar fue una atención de Coolmore (los millonarios irlandeses John Magnier, JP McManus y Dermot Desmond) a Ferguson. El DT más exitoso en la historia del United (38 títulos de 1986 a 2013) cuenta en su autobiografía que se abrazó al turf como vía de escape porque tenía la cabeza quemada de tanto fútbol. Que compró su primer caballo en 1996 y que llegó a tener casi setenta en diversas sociedades. Y que Rock de Gibraltar, que corría con sus colores, era “maravilloso”.

Nunca hubo papeles firmados. La disputa judicial por los derechos reproductivos del caballo derivó en guerra civil. Coolmore envió un cuestionario de noventa y nueve preguntas a la junta directiva del club. Algunas sugerían que Jason Ferguson, hijo del DT, representaba y cobraba comisiones de jugadores que su padre pedía para el club, una mancha para la figura mítica de Sir Alex. La grieta fue aprovechada por un magnate de Estados Unidos, Malcolm Glazer, patrón de franquicia en el fútbol americano. Compró en 2005 al club más poderoso del fútbol inglés con precio de rebaja y, peor aún, lo hizo sin poner casi un peso de su bolsillo, sino a través de créditos que cargó al United. El club, que tenía cero deuda, amaneció con un rojo de cerca de 600 millones de libras. Fue una operación tan vergonzosa que la Premier terminó prohibiendo compras similares años después. Los hinchas reaccionaron furiosos. ¿El club símbolo de la Manchester obrera en manos de un yanqui que no conocía nada de fútbol y jamás había estado siquiera en la ciudad?

United fans protest outside Old Trafford after Malcolm Glazer takes control of the club (2005) #MUFC pic.twitter.com/mJVRsm75rQ — 🇾🇪 (@ManUtdHeritage) November 1, 2026

La primera visita de Glazer a Old Trafford con sus hijos Joel, Avram y Bryan, incluyó un paso por la megatienda del club. Afuera, unos cuatrocientos hinchas cantaban que decapitarían al padre. La familia llenó bolsas con camisetas y merchandising. Se fue sin pagar un peso. Una “metáfora” de lo que vendría, escribió Jonathan Liew en The Guardian. Los hinchas más furiosos crearon en 2005 su propio club (FC United of Manchester, un socio-un voto, hoy en la séptima categoría del fútbol inglés). “Love United, Hate Glazer”, escribieron en 2010 en bufandas masivas, con los colores originales del club fundado por trabajadores ferroviarios en 1878.

Los Glazer neutralizaron las protestas con el apoyo de Ferguson, aliado clave, que retuvo su poder casi absoluto dentro del club y siguió ganando trofeos hasta su retiro en 2013. A partir de allí, el United ganó algunas copas (ocho), pero nunca más la Premier League. Desesperado, el club se reforzó a puro desorden. Fichó a casi ochenta jugadores por un récord de 2000 millones de libras (unos 2600 millones de dólares). A cada DT nuevo, una lista nueva. Ocho técnicos fijos, cinco interinos. Y cada uno con su manual. Desde José Mourinho a Louis Van Gaal. El domingo pasado debutó Mauricio Pochettino. Fue goleado 4-0 por Liverpool, clásico histórico de la Premier. Cayó al penúltimo puesto. Una victoria en once fechas.

Mauricio Pochettino, que dejó la selección de Estados Unidos, no tuvo un buen debut como DT de Manchester United: perdió 4-0 con Liverpool PAUL ELLIS - AFP

Los Glazer fueron el primer desembarco de Estados Unidos en la Premier (once de sus veinte clubes son hoy propiedad de capitales estadounidenses). La ira de los hinchas creció porque, en medio de la sequía, la familia retiró dividendos totales de cerca de mil millones de libras. El desembarco como socio minoritario en 2024 de Jim Ratcliffe, millonario inglés que vive en Mónaco y tiene sede fiscal en Suiza, agravó el cuadro. El fútbol, que se expone en estadios ante multitudes y no en negociaciones opacas, desnudó algunas limitaciones del magnate.

Manchester no es Londres. Su fútbol, que ofreció refugio y gloria con Ferguson en el United y luego con Pep Guardiola en el City, hoy está en crisis. El club actual de Enzo Fernández sufrirá en enero-febrero próximos una dura condena porque su patrón millonario de Abu Dhabi falsificó balances durante casi una década. Posible quita de puntos que lo descenderían a segunda división. El United, éxito financiero en Wall Street, crisis deportiva en Manchester, se fue el domingo de Anfield con los hinchas de Liverpool, eufóricos tras la goleada. Lo despidieron cantándole que se está yendo a la B con el City. “Down with the City/ you’re going down with the City”. Al ritmo de Guantanamera.