Así quedó la tabla histórica de campeones de la Fórmula 1, tras el título de Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1. El italiano de 20 años se consagró campeón del mundo con cuatro fechas de anticipación luego de una nueva actuación para el recuerdo, esta vez en el Gran Premio de México, y se convirtió en el más joven de la historia en levantar el trofeo. El segundo piloto de Mercedes brilló durante todo el año, superó por amplio margen a su compañero George Russell y levantó el trofeo en el Autódromo Hermanos Rodríguez en una muestra de dominio absoluto.

En una carrera marcada por la bandera roja que salió en la vuelta 46 de 71 debido a un grave accidente del finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), Antonelli cumplió con lo que tenía que hacer para consagrarse sin esperar algún resultado particular de Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), los únicos dos que llegaron a Norteamérica con la ínfima posibilidad de arrebatarle el título a Kimi. La coronación, se sabía, iba a concretarse si terminaba entre los nueve primeros, y finalmente llegó tercero.

Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1 y se consagró campeón del mundo con apenas 20 años Bradley Collyer - PA Wire DPA

Así, pasó a ser el tercer italiano en ganar el Campeonato de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, tras lo hecho por Alberto Ascari en 1952 (Ferrari) y 1953 (Ferrari), y Giuseppe Farina en 1950 (Alfa Romeo). Este año, en su segunda temporada como profesional, ya había conseguido ser el más joven en llegar a la cima de la tabla del Gran Circo.

Para gritar campeón, Antonelli se impuso en nueve de las 19 carreras que se disputaron hasta el momento: China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos.

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher y Lewis Hamilton - Siete títulos

Juan Manuel Fangio - Cinco

Alain Prost, Sebastian Vettel y Max Verstappen - Cuatro

Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna - Tres

Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mika Hakkinen y Fernando Alonso - Dos

Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, Phil Hill, John Surtees, Denny Hulme, Jochen Rindt, James Hunt, Mario Andretti, Jody Sheckter, Alan Jones, Keke Rosberg, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Kimi Raikkonen, Jenson Button, Nico Rosberg, Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli - Uno

Andrea Kimi Antonelli, una estrella absoluta: ganó el título cuatro fechas antes Bradley Collyer - PA Wire DPA

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1

2026 : Andrea Kimi Antonelli - Mercedes

: Andrea Kimi Antonelli - Mercedes 2025: Lando Norris - McLaren

Lando Norris - McLaren 2024: Max Verstappen - Red Bull

Max Verstappen - Red Bull 2023 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2022 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2021 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2020 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2019 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2018 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2017: Lewis Hamilton - Mercedes

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