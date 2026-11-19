LAS VEGAS.- La escudería Cadillac confirmó la continuidad de Valtteri Bottas para la temporada 2027 de la Fórmula 1 y puso fin a las versiones que vinculaban al asiento con el estadounidense Colton Herta. El equipo hizo el anuncio este miércoles, un día antes de que comiencen las prácticas de los pilotos para el Gran Premio de Las Vegas. De esta manera, el piloto será nuevamente compañero de Sergio “Checo” Pérez.

“A quien le interese, ¡me quedo! Estoy entusiasmado por continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de F1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial", comentó Bottas en un comunicado.

Luego, añadió: “Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir; tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia apenas está comenzando”.

To whom it may concern. pic.twitter.com/H1HcZkkHiZ — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) November 18, 2026

El finlandés de 37 años no sumó puntos en las 20 carreras de F1 de esta temporada y su mejor resultado fue un 13º puesto en China el 15 de marzo. Sin embargo, en su 14ª temporada en la competición, tiene 10 victorias, todas con Mercedes entre 2017 y 2021, y subió al podio 67 veces, lo que llevó a Cadillac a volver a apostar por él.

Hubo muchas especulaciones de que Cadillac ascendería a Herta y haría el anuncio en suelo estadounidense como una forma de generar expectación por el equipo justo antes de la última de tres carreras de esta temporada en Estados Unidos.

El video con el que Cadillac anunció la continuidad de Valtteri Bottas

Herta, de 26 años y nacido Santa Clarita, California, es el piloto de pruebas y desarrollo de Cadillac, y acumuló suficiente tiempo de prácticas para recibir su superlicencia, lo que podría allanar el camino para un ascenso en 2028. De momento sigue siendo una promesa, aunque podría ocupar el lugar de Bottas o Pérez en 2027 en caso de que sea necesario.

Towriss, director ejecutivo de Cadillac, publicó un comunicado en el que celebró la oficialización sobre el piloto finlandés y expresó: “La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo. La continuidad nos da una plataforma sólida mientras seguimos desarrollando el equipo y trabajando hacia nuestras ambiciones en la Fórmula 1″.

“En la víspera del GP de Las Vegas, todos en el equipo están contentos de tener a Valtteri asegurado para 2027 junto a Checo (Sergio Pérez) y esperamos con ilusión la siguiente etapa de nuestro camino juntos”, continuó.

Valtteri Bottas seguirá representando a Cadillac en la temporada 2027 JADE GAO - AFP

Cadillac se sumó a la Fórmula 1 en la temporada 2026 bajo el respaldo de la empresa General Motors y con Bottas y Pérez como sus representantes en la pista. Sin embargo, a tres fechas del final de la temporada, no se cumplieron las expectativas y ninguno de los dos pilotos logró sumar puntos. De hecho, en mayo, la escudería evaluó despedir al finlandés por los malos resultados.

Cómo están las clasificaciones de la Fórmula 1

Mundial de pilotos

Andrea Kimi Antonelli (ITA): 390 puntos (ya campeón)

Max Verstappen (NED): 279

George Russell (GBR): 262

Lewis Hamilton (GBR): 261

Charles Leclerc (MON): 249

Lando Norris (GBR): 246

Oscar Piastri (AUS): 152

Isack Hadjar (FRA): 122

Liam Lawson (NZL): 89

Pierre Gasly (FRA): 42

Arvid Lindblad (GBR): 38

Franco Colapinto (ARG): 27

Oliver Bearman (GBR): 23

Gabriel Bortoleto (BRA): 14

Nico Hülkenberg (GER): 14

Estéban Ocon (FRA): 7

Fernando Alonso (ESP): 7

Carlos Sainz Jr (ESP): 7

Alexander Albon (THA): 5

Yuki Tsunoda (JPN): 1

Ryo Hirakawa (JPN): 1

Lance Stroll (CAN): 0

Valtteri Bottas (FIN): 0

Sergio Pérez (MEX): 0

0 Rafael Câmara (BRA): 0

Mundial de constructores

Mercedes: 652 puntos (ya campeón)

Ferrari: 510

Red Bull: 415

McLaren-Mercedes: 398

Racing Bulls-Red Bull: 114

Alpine-Mercedes: 69

Haas-Ferrari: 31

Audi: 28

Williams-Mercedes: 12

Aston Martin-Honda: 7

Cadillac-Ferrar: 0

Con información de AP.