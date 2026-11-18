“Nos separamos de Ron Dennis y nos gustaría que usted se uniera a McLaren”. Esa fue la frase que precipitó el desembarco en Woking y desestimar las múltiples ofertas que tenía para estar ligado a su pasión: el automovilismo, las carreras de autos. La elite de la Fórmula 1 tocaba la puerta de Zak Brown, el californiano que se inició en el karting en 1986 y compitió en la Fórmula Ford, Toyota Atlantic Series, el campeonato británico y alemán de la Fórmula 3 y corrió en las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring.

“McLaren era una organización extranjera e intocable que parecía muy lejana. Esa era mi percepción”, señaló el hombre que en 2016 fue nombrado director ejecutivo de McLaren Technology Group y dos años después se convirtió en el director ejecutivo de McLaren Racing. Rescatar a una escudería histórica, en la que se consagraron Emerson Fittipladi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen y Lewis Hamilton, era una tarea que demandó un plan de reestructuración y un cambio de paradigma: una década después, McLaren conquistó dos Mundiales de Constructores y uno de Pilotos, con Lando Norris, el año pasado.

En los detalles: Zak Brown observa el auto de Oscar Piastri; el californiano se decantó por McLaren por la pasión que siente por las carreras Vincent Thian - AP

Una transformación de la cultura de trabajo, con una dirección estratégica que involucró el rendimiento de toda la pirámide: en la pista, en la fábrica, pero también en el desarrollo comercial y de marketing, que eran los dos puntales con los que impresionó al Gran Circo antes de firmar con McLaren un contrato que tiene vigencia hasta 2030.

El camino para alcanzar el éxito no resultó sencillo: “El equipo se había convencido de que nuestro único problema era el proveedor de motores. Yo lo acepté. Sin embargo, una vez que entré a McLaren quedó claro que era más profundo. Si bien el proveedor de motores influyó mucho en nuestra falta de éxito en pista, no tenía nada que ver con nuestra falta de éxito fuera de pista, ni con la política interna del equipo, ni con la forma en que nos relacionábamos, o no, con nuestros aficionados”, apuntó Brown en una charla con Racer, el prestigioso medio estadounidense de deportes motor.

Entre 2015 y 2020, McLaren utilizó motores Honda y luego Renault. El cambio generó un ascenso, pero no se tradujo en victorias. Entre 2012 y 2021, en Woking no se conocieron los festejos en un podio de un gran premio. Falta de liderazgo, cinco jefes en seis años, entre ellos Martin Whitmarsh, Eric Boullier, Jos Capito... “Era un ambiente muy tóxico”, reflexionó Brown. Y agregó: “Eso es una receta para el desastre en cualquier negocio. Si hay una constante rotación de personal directivo, el equipo no sabe a quién seguir. Eso genera desconfianza y toxicidad dentro de la organización. En lugar de centrarnos en trabajar juntos, colaborar con nuestros patrocinadores y ser un equipo que confiara en sí mismo y se comunicara bien, todos culpaban a los demás. Era un ambiente terrible. Esto se tradujo en pésimos resultados, falta de patrocinio, poca interacción con los aficionados y personas muy insatisfechas”.

Zak Brown escapa del baño de champagne en Abu Dhabi, tras el título que logró Lando Norris; desde su arribo, McLaren obtuvo dos coronas de Constructores y una de Pilotos GIUSEPPE CACACE - AFP

El marketing y el aspecto comercial, una virtud que Brown arrastraba desde cuando era piloto, porque fue el modelo con el que se autofinanció cuando corría. Sin recursos familiares, debía buscar sponsors y eso lo llevó a alejarse de las pistas y entender que su lugar estaba en en otra posición: el líder. Lo tentó Bernie Ecclestone, CVC Capital Partners -controló los derechos comerciales de la F.1 desde 2006 hasta enero de 2017- y también Liberty Media... La convocatoria de Mansour Ojjeh y el jeque Mohammed, los principales accionistas de McLaren, lo impulsó a aceptar la propuesta y a encarar la revolución.

“De las 1200 personas que tenía la fábrica, necesitábamos mejorar unos 20 puestos: renovar el equipo directivo por completo, porque se necesitaba savia nueva. El cambio de la cultura hizo que se revitalice la marca: reconstruimos el patrocinio, se invirtió en tecnología, en un nuevo túnel de viento... Confianza, transparencia, colaboración, alto rendimiento, ese fue el mayor logro que conseguimos. Estoy muy orgulloso de donde estamos: F.1, IndyCar, volvimos a Le Mans, ganamos campeonatos, somos un equipo para el que los pilotos quieren correr y los ingenieros, trabajar. Es una tarea muy intensa y ahora hay que mantenerse en la cima”, relató el californiano que devolvió la felicidad al equipo que este año cumplió seis décadas en el Gran Circo.

El inicio del trabajo: Zak Brown con la vestimenta de McLaren, cuando el equipo montaba motores Honda; los impulsores eran el mal menor en el hundimiento de la escudería Clive Mason - Getty Images North America

En la segunda parte de la temporada 2023, McLaren enseñó el repunte y los resultados se acumularon a partir del año siguiente: 23 victorias en tres años, dos títulos de Constructores y uno de Pilotos. “Lo anterior le dio mucho carácter al equipo, que demostró que no nos rendimos. El regreso a la gloria lo hizo más satisfactorio. Un trabajo muy duro, fantástico. Nadie nos puede quitar los logros, pero hay que ganárselos cada año”, remata Brown, que provocó el paso de ser el anteúltimo equipo del campeonato, a brillar. El hombre que se había cansado de las carreras y se dedicó al negocio, volvió para completar un sueño: McLaren lo convenció de volver a competir.