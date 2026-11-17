En la aridez del desierto de Mojave, en el estado de Nevada, de repente y como si se tratara de un espejismo, se levanta Las Vegas. La Capital del Entretenimiento Mundial, la Ciudad del Pecado y el Patio de Recreo de América, algunos de los nombres con la que se la conoce a la urbe que sobre el boulevard Strip ofrece los mejores hoteles, casinos, restaurantes y el icónico cartel de neón que desde 1959 distingue a la metrópoli.

La Formula 1 iniciará en el circuito urbano el 21er episodio del calendario, el primero del triplete con el que finalizará la temporada. El Gran Circo definió los Mundiales de Pilotos y de Constructores: Andrea Kimi Antonelli es el campeón más joven de la historia y Mercedes, el equipo que empujó al joven talento italiano a la corona y se consagró entre las escuderías.

George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc y Max Verstappen, batallan en el circuito de Las Vegas; el británico triunfó en 2024, mientras que el tetracampeón neerlandés festejó en 2023 y 2025 Meg Oliphant - Formula 1 - Formula 1

La primera experiencia en Las Vegas fue un fiasco. La pista, entre muros de material en el estacionamiento del Caesars Palace, era un dibujo que exprimía el físico. El calor, otra arista negativa, al extremo que Nelson Piquet vomitó en el auto mientras apuraba la marcha para vencer a Carlos Reutemann y consagrarse campeón en 1981.

Eran otros tiempos, como le contó el suizo Marc Surer a GP Racing: “Salías del hotel y ya estabas en el paddock, y hasta era posible ir de los boxes a la piscina. Después de un entrenamiento, si tenías calor hacías una pasada por el agua y volvías”, relató quien en el primer episodio abandonó –al manejo de un Theodore- y en la segunda visita –ganó Michele Alboreto (Tyrrell)- terminó séptimo, con un Arrows.

Cuatro décadas más tarde, el escenario es diferente: la pista tiene como eje central el boulevard de Las Vegas –el famoso Strip-, frente a las fuentes del Bellagio. Un auténtico circuito urbano con la firma de Hermann Tilke, que proyectó los trazados callejeros de Singapur y de Azerbaiyán, y que proyectó las obras para la remodelación de autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires. De los rayos de sol y la agobiante temperatura de los años 80, los pilotos pasaron a la luz artificial: Las Vegas fue la primera carrera nocturna de F.1 en los Estados Unidos, que recibió al Gran Circo en Watkins Glen, Austin, Indianápolis, Detroit, Phoenix, Sebring, Riverside, Dallas, Long Beach y Miami.

Franco Colapinto intentará en un circuito que le resulta incómodo, romper la racha de seis grandes premios sin sumar FREDERIC J. BROWN - AFP

La temperatura del desierto es un reto que afrontarán los equipos y los pilotos, que lentamente descubren que la temperatura de los neumáticos será determinante para la qualy y la carrera. La primera sesión de entrenamientos libres tendrá lugar el jueves a las 21 (hora de la Argentina), mientras que la clasificación está programada para la 1 del sábado; el gran premio se desarrollará también a la 1, pero del domingo.

El principal reto técnico será la gestión de los neumáticos en unas condiciones ambientales muy poco habituales para la F.1, ya que se espera que la temperatura oscile entre los 10 y los 15°. Como es habitual en los circuitos urbanos, los niveles de adherencia serán inicialmente limitados, reportó Pirelli, que es la marca proveedora de las gomas en el Gran Circo.

Chaos in every direction at the start of last year's Las Vegas Grand Prix 😮#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/WVRMcpXeG6 — Formula 1 (@F1) November 16, 2026

Los largos tramos de velocidad pura son una característica del dibujo de Las Vegas. Las altas velocidades reducen la energía que se transmite a los neumáticos, lo que dificulta mantenerlos dentro del rango de funcionamiento adecuado. Por ese motivo, el calentamiento de los neumáticos será uno de los factores a lo largo del fin de semana, especialmente en la sesión de clasificación.

No se descarta que la preparación para la vuelta rápida se opte por dar giros de preparación y vueltas cronometradas consecutivas, limitando así las vueltas de enfriamiento para mantener la temperatura de los neumáticos.

Franco Colapinto domina el Alpine en la prueba de clasificación, bajo condiciones de piso húmedo, en Las Vegas; el pronóstico señala probabilidades de precipitaciones durante la primera prueba libre afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Las temperaturas nocturnas en el desierto plantean un desafío interesante, así que mantener los neumáticos en la ventana adecuada será uno de los objetivos. Podría ser una carrera bastante emocionante por las rectas tan largas, especialmente con los autos de este año”, explicó Franco Colapinto. Para el argentino, el trazado urbano no resulta un escenario de rendimientos destacados: en el debut, con Williams, se clasificó 20mo, tras un fuerte accidente, y avanzó hasta el 14° casillero del clasificador. El año pasado, con la estructura con sede en Enstone largó y cruzó la línea de meta en la misma posición: 15°.

El pronóstico meteorológico oficial de la FIA aún no está disponible, pero otras previsiones sugieren que la probabilidad de lluvia supera el 50% para la primera práctica libre. “Cuando los neumáticos se enfrían, es bastante desagradable”, dijo Lando Norris. “En las vueltas hacia la parrilla, cuando se enfrían mucho, se sintieron horribles. Si entran en una buena ventana, van bien. Los momentos aterradores son si en Las Vegas no puedes conseguir nada de temperatura en los neumáticos”, opinó el británico, campeón en 2025, con McLaren.

Lando Norris señaló la pole position en 2025 en Las Vegas; el británico, campeón saliente de la Fórmula 1, y el temor de que los neumáticos sin temperatura se conviertan en un calvario para McLaren John Locher - AP

Recuperar el rendimiento del A526 es una prioridad para Alpine, que ya sentenció hace un par de grandes premios que no había más actualizaciones para desarrollar. El sexto puesto en el campeonato de Constructores es el puesto a defender: Alpine aventaja por 38 unidades a Haas, y correr a Racing Bulls asoma como una quimera, porque debería descontar 45 puntos en las tres fechas que restan en el año. “En las últimas carreras no logramos aprovechar nuestro verdadero ritmo, pero volvemos a Estados Unidos con la intención de corregirlo y tener un buen fin de semana. Vamos a trabajar para tener un fin de semana sin contratiempos y sacarle al auto todo lo que podamos para conseguir un buen resultado”, relató Colapinto, que acumula seis grandes premios consecutivos sin sumar.