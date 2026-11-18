El 29 de septiembre se oficializo la renovación de Fernando Alonso como piloto de Aston Martin para la temporada 2027 de la Fórmula 1, pero el bicampeón y que tiene el récord de grandes premios en el Gran Circo, con 445 presencias, extendió el abanico de competencias para el próximo calendario: sumó como reto el retorno al Rally Dakar, prueba que se desarrollará entre el 9 y 23 de enero entre Portugal y Marruecos. El asturiano regresará a la carrera más extrema que tiene el automovilismo, en la que debutó en 2020 bajo la estructura de Toyota Gazoo Racing.

La Fórmula 1 sigue siendo la prioridad para Fernando Alonso, que se embarca en una aventura del Rally Dakar junto a Aston Martin Darko Bandic - AP

“La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad. Pero soy piloto de carreras, y retos como este son la razón por la que me encanta competir. Estoy deseando ver hasta dónde podemos llegar”, apuntó Alonso, en un comunicado, con el que avaló las versiones que circularon a comienzos de octubre, acerca del retorno a una prueba que demanda una exigente preparación física. Con 45 años, el ovetense se anima al desafío y compartirá la estructura con el nueve veces campeón del Rally Mundial, el francés Sébastien Loeb y el brasileño Lucas Moraes. Como en el debut, el catalán Marc Coma, pentacampeón del Rally Dakar en motos, lo acompañará en la butaca derecha.

“Tras decidir seguir compitiendo en Fórmula 1 con Aston Martin, reflexioné detenidamente sobre el Dakar. Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año. En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la han dominado”, comentó Alonso, que se clasificó en el 13er puesto en 2020, cuando la aventura se disputó por primera vez en Arabia Saudita y por segunda oportunidad dentro de los límites de un solo país: la ventana la abrió Perú, en 2019, en la carrera que significó la despedida del territorio sudamericano.

Dakar 2027. A first for @AMR_Official, with a familiar face in the line-up.@alo_oficial will join Sébastien Loeb and Lucas Moraes as they take on one of motorsport’s toughest challenges. We’ll be cheering them on!



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En la previa del Gran Premio de Singapur, del 11 de octubre, Alonso observó que cumplir con el doble desafío no estaba entre sus prioridades, pero... “He leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de la F.1 con el Dakar. Se necesita de una buena preparación para cualquiera de estos retos: aunque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles. Requieren de preparación, determinación... Cuando me enfrente a ese reto lo anunciaré yo, no será un rumor y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado”, comento en el circuito urbano de Marina Bay. Poco más de un mes más tarde, completó la agenda y el 2027 lo tendrá en competencia desde enero hasta diciembre, fecha en la que la F.1 termina su calendario de grandes premios.

El agobiante año frente al nuevo reglamento técnico y de motores no le quitó fuerzas a Alonso. Aston Martin se presentó con un coche disruptivo, diseñado por el ingeniero Adrian Newey, pero los resultados estuvieron alejados de la expectativa que generó el proyecto. El modelo AMR26, que lleva impulsores Honda, recién logró entrar en el túnel de viento a mediados de abril, una ventaja demasiado grande en un año en el que la F.1 ofreció un cambio radical. El nuevo desafío lo encarará con un Aston Martin Dreadnought, con la asistencia de Prodrive: un vehículo militar, exclusivamente digital para la popular serie de juegos Call of Duty, es el vehículo con el que la firma británica se estrenará en el Rally Dakar.

La conformación del equipo enseña la experiencia de dos dakarianos: Loeb resultó en tres oportunidades segundo, mientras que Moraes acumula un póquer de carreras en su mochila y es campeón del mundo de W2RC. “Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante, y con Sébastien y Lucas contamos con un equipo excepcional”, dijo el ovetense, que tuvo un segundo puesto como mejor clasificador en una etapa. Prodrive es el socio y una pata con pergaminos: viene de desempeñar un rol destacado en la victoria de Dacia en 2026. El modelo Sandrider de la marca de origen rumano, pero que pertenece a Groupe Renault, tuvo al príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah como piloto vencedor en la despedida de los caminos de Arabia Saudita.

Lucas Moraes, campeón del mundo del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) de la FIA en 2025, integrará la estructura de Aston Martin junto a Fernando Alonso y Sébastien Loeb Marcelo Maragni

Con el nuevo reto, Alonso enseña que es un animal competitivo y por ese motivo está a la caza de grandes desafíos. Bicampeón del mundo de F.1, ganador de 32 grandes premios, rey del Mundial de Resistencia, donde ganó en dos oportunidades las 24 Horas de Le Mans... Ahora va por el Rally Dakar y nadie se atreve a afirmar que en el futuro no ensaye un nuevo intento en las 500 Millas de Indianápolis y completar la Triple Corona del automovilismo mundial, un premio honorífico que en la historia solo logró el genial Graham Hill.