Charles Leclerc realizó una fuerte autocrítica de su comienzo de temporada en la Fórmula 1: “Las tres primeras carreras fueron un desastre”

Charles Leclerc, piloto monegasco de Ferrari, sabe que tiene que mejorar en las próximas carreras de la Fórmula 1 si es que quiere pelear por el título del mundo. Tiene apenas seis puntos y figura en el décimo puesto de la tabla de posiciones del Mundial, muy lejos de sus aspiraciones. Este fin de semana, el circuito de Bakú (Azerbaiyán) le ofrece una revancha que puede transformarse en el puntapié inicial de su recuperación. A modo de autocrítica, el corredor de 25 años admitió que sus tres primeras carreras de la temporada fueron “un desastre”.

En diálogo con el portal inglés Autosport, Leclerc dio más detalles: “Seamos honestos, si estamos hablando de la pista, el rendimiento no es el que queremos para la primera parte de la temporada. Las tres primeras carreras para mí fueron un desastre”, se sinceró el piloto monegasco. Y añadió, de cara al futuro: “Creo que fue bueno reiniciar estas tres semanas (no hubo actividad), mirar un poco las cosas en las que podemos optimizar todo lo que tenemos”.

Leclerc confía en que su Ferrari volverá a ser competitiva en la temporada; su inicio es decepcionante: lleva apenas seis puntos Hasan Bratic - dpa

Además de hablar del rendimiento del equipo y de sus actuaciones en particular, Leclerc también se refirió a los cambios internos en la escudería de Maranello. Se fueron el jefe de diseño conceptual de los autos, David Sánchez, y el director deportivo, Laurent Mekies. “Fuera de la pista, por supuesto, hay una reestructuración en el equipo y eso está claro. Tuvimos una gran relación con Laurent (Mekies), pero todos en el equipo entendemos que esta es una gran oportunidad para él y la tiene que tomar. Así que esto es lo que hay”, se resignó. Mekies será el nuevo director deportivo de Alpha Tauri, en lugar del veterano Franz Tost, quien abandonará el puesto a fin de año.

Sin embargo, y pese a los cambios en el organigrama de la escudería italiana, Leclerc mantuvo su apoyo al equipo: “Somos más que una sola persona. Y sí, estoy muy confiado en el equipo, con las ideas que Fred (Vasseur, el director deportivo que reemplazó a Mattia Binotto a comienzo de año) tiene en mente. Realmente estoy muy confiado”, opinó.

El piloto monegasco continuó con la entrevista con Autosport: “Creo que Fred (Vasseur) fue muy abierto con nosotros, con lo que quiere lograr y la manera en que quiere conseguirlo. Eso me da más confianza; más que nunca. Mientras que obviamente nos movamos, estaré confiado en el futuro”. En virtud de los cambios en Ferrari, los rumores sobre el traspaso de Leclerc a otro equipo arreciaron. En este sentido, la versión de una hipotética salida rumbo a Mercedes tomó fuerza. Sin embargo, el corredor lo desmintió: “No tuve charlas. No todavía y no por el momento. Por ahora, estoy completamente enfocado en el proyecto en el que estoy hoy, que es Ferrari. Como dije, confío totalmente y estoy confiado en el futuro. Después veremos”.

Leclerc pateó la pelota afuera porque sigue esperanzado en que la Ferrari que maneja termine de arrancar. “Nos falta dar un gran paso y somos completamente conscientes”, declaró a Autosport. “Yo soy el primero que lo sabe. Pero si tengo que elegir un equipo capaz de dar ese paso, es Ferrari. Sé lo que pasa en el interior de la escudería y lo que estamos intentando lograr. Estoy confiado”.

El optimismo de Carlos Sainz: “Conocemos mejor al auto”

El español Carlos Sainz, compañero de equipo de Leclerc, se contagió del optimismo del monegasco. Y también cree que la escudería italiana dará un paso adelante en Azerbaiyán y será más competitiva. “Conocemos mejor al auto. En estas tres semanas sin actividad analizamos la dirección a toar con el desarrollo, identificando nuestras debilidades y las fortalezas de nuestros oponentes, especialmente Red Bull”, dijo Sainz. Y agregó: “El objetivo es tratar de recuperarse rápidamente. Creo que tendremos posibilidades similares a las de Australia, donde tuvimos una puesta a punto que demostró ser más rápida en carrera. Espero que sigamos y seamos aún más competitivos”.

Carlos Sainz maneja su Ferrari en el circuito de Sakhir, en Bahrein

Al igual que Lecelrc, Sainz también tuvo unas palabras para referirse a la salida de Mekies del equipo: “A nivel personal, puedo decir que conocí en Laurent a una persona capaz y de carácter fuerte”, comentó Sainz. Y añadió: “Para él, este cambio es un paso adelante en su carrera; son ofertas que hay que aceptar. Pero en Ferrari contratamos gente, haremos más fuerte al equipo para compensar las salidas y tengo plena confianza en Fred (Vasseur) y en la dirección por cómo están gestionando las cosas”.

