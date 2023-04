Ben Sulayem, el presidente de la FIA, bajo la lupa por acusaciones de sexismo y bullying

escuchar

Mohammed Ben Sulayem, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), enfrenta una presión cada vez mayor luego de recibir nuevas acusaciones de sexismo y acoso en el organismo rector mundial del automovilismo. En un informe del medio inglés The Telegraph, se reveló que Shaila-Ann Rao, la exsecretaria general interina de la entidad, envió una carta alegando numerosos casos de comportamiento sexista antes de su abrupta partida en diciembre de 2022 .

El medio inglés realizó una investigación acerca de las acusaciones que pesan sobre el presidente de la FIA y explicó que después de consultar a más de una docena de empleados, funcionarios y comisarios que trabajan para el organismo, se encontraron con un hermetismo que infiere intimidaciones. Además, explicaron que las acusaciones de Rao nunca fueron investigadas y que, incluso, la propia exfuncionaria, cuando fue consultada por The Telegraph, eludió la consulta acerca de la carta que envió denunciando los malos tratos .

Mohammed Ben Sulayem quedó expuesto y todos lo miran con cierta desconfianza FIA

La FIA se expresó por un portavoz acerca de la carta en cuestión y de las acusaciones de sexismo: “Shaila-Ann Rao fue directora temporal de la FIA desde el 1° de junio de 2022 y luego se convirtió en secretaria general interina para el automovilismo. En noviembre de 2022, ambas partes decidieron que ella dejaría ese puesto. Se han acordado términos de privacidad mutuos como es habitual en los negocios . Ninguna de las partes ha hecho referencia al Comité de Ética de la FIA”.

Hace un par de meses, Ben Sulayem salió a negar algunas acusaciones de sexismo después de que resurgieran unas declaraciones que realizó en un antiguo sitio web: “No me gustan las mujeres que piensan que son más inteligentes que los hombres… porque no lo son, en verdad ”. La FIA respondió en ese momento y aseguró que esos comentarios no reflejan las creencias del presidente de la FIA.

Más allá de estas negativas, el periódico ingles asegura que habló con testigos que cuentan que Ben Sulayem fue visto gritándole a Rao en el paddock de la FIA en el Gran Premio de Bélgica de 2022 . Otras fuentes dicen que lo han escuchado referirse a ella como “esa mujer”.

Rao, que primero trabajó para la FIA bajo el expresidente Jean Todt antes de irse a Mercedes para convertirse en asesora especial de Toto Wolff, se fue abruptamente en diciembre de 2022. En un breve comunicado, Ben Sulayem le agradeció a Rao por su “invaluable contribución” durante su tiempo en la FIA.

Shaila-Ann Rao junto con Ben Sulayem; la ex funcionaria tuvo problemas con el presidente de la FIA por sus tratos sexistas https://twitter.com/there_is_no_if

Según The Telegraph, la funcionaria se sintió “humillada” por el trato que recibió . Algunos creían que el trato que recibía de Ben Sulayem podía tener un impacto en su salud. Sin embargo, el mismo medio inglés consultó otras fuentes que defendieron a Ben Sulayem, insistiendo en que no era sexista, sino simplemente franco: “Tienes que recordar que él viene de una cultura muy diferente”, contó uno de los consultados.

En otro fragmento del informe, algunos de los funcionarios consultados explicaron: “Sí, él es de una cultura muy conservadora, pero eso no justifica sus tratos. Puede que el acoso no sea algo que le haga exclusivamente a las mujeres, pero cuando se lo hace a las mujeres dice algo sobre él ”.

La FIA suele levantar la bandera que bajo la gestión de Ben Sulayem nombró a su primera directora ejecutiva en la historia del órgano rector. También cumplió una promesa de manifiesto para crear el primer asesor de igualdad, diversidad e inclusión de la FIA cuando se nombró a Tanya Kutsenko el año pasado. Sin embargo, The Telegraph explica que fueron nombramientos “estratégicos” . Sus asesores y patrocinadores en el Medio Oriente entienden que anti-mujeres y anti-LGBTQ no es una buena imagen.

Sin embargo, se lo señala a Ben Sulayem por su temperamento y por su “estilo de gobierno autocrático”. Además, l o cuestionan por otras determinaciones que tomó respecto a la Fórmula 1, como el tope presupuestario, la prohibición de joyas o la libertad de expresión de los conductores .

Está claro que no será sencillo calmar estas acusaciones. Aunque la FIA suele resolver con perfil muy bajo este tipo de escándalos. Lo concreto es que la mirada de desconfianza sobre el presidente del organismo rector del automovilismo no es una buena señal para el “gran circo”.

