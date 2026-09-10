Charles Leclerc reconoció que se equivocó en el incidente con Lewis Hamilton en Monza

El piloto monegasco Charles Leclerc asumió este jueves la responsabilidad por el incidente en Monza del fin de semana pasado —en el que obligó a Lewis Hamilton a irse a la grava mientras defendía un intento de adelantamiento de su compañero— después de revisar videos de lo ocurrido. “Hablamos con Lewis. Obviamente sé que fui demasiado lejos en la curva 2 y se lo dije a Lewis, y creo que está muy claro qué debemos hacer o qué debemos evitar de aquí en adelante”, declaró Leclerc en Madrid, antes del GP de España.

“Lo único que puedo decir es que definitivamente no afectó la buena relación que tenemos y no afectará nada en adelante”, añadió. “Y eso es lo más importante para mí, de verdad. Por supuesto, sé que estamos conduciendo para Ferrari, y si hay una carrera en la que no querés que eso pase, es en Monza, y cuando estas cosas ocurren en nuestra carrera de casa, entonces se arma un enorme lío afuera”, admitió Leclerc.

Rewind to the race start 🎥



Gasly got a great getaway on his maiden pole 💪#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Sin embargo, el monegasco sí consideró que el incidente fue sobredimensionado por los medios. “Seguramente, la proporción que toma cuando manejás para Ferrari es mucho mayor, y particularmente si estamos en Monza”, comentó.

Hamilton dijo que Leclerc mostró “madurez” al sentarse con él para hablar de lo sucedido. Señaló que fue positivo que no hubiera “ninguna evasión a la hora de tener una conversación”. “Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, y lo hablamos, y ambos fuimos abiertos y honestos, y lo zanjamos, y podemos seguir adelante. Creo que es saludable. Por supuesto, va a haber frustraciones. Estoy seguro de que habrá más veces en las que estemos cerca (en la pista). Los dos queremos ganar tanto como el otro y los dos queremos hacerlo bien por el equipo también”, expresó Hamilton.

Opening lap incident between Hamilton and Leclerc at Monza.



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Leclerc terminó chocando en un incidente aparte y no terminó la carrera en Monza. Hamilton cruzó la meta en sexto lugar. Después, el piloto inglés pidió que Ferrari adopte reglas formales de enfrentamiento. El siete veces campeón del mundo dijo que eso aún no se había discutido internamente y reconoció que cualquier cambio en comunicaciones, procedimientos y ejecución sería un proceso a largo plazo.

“No es algo que puedas cambiar así como así para este fin de semana. Hay una cultura que ha estado ahí por muchísimo, muchísimo tiempo. Y mover piezas grandes no es tan fácil. Así que lo tomamos paso a paso. Empieza con el reconocimiento, que internamente lo tenemos, y luego se trata de encontrar las soluciones juntos. Simplemente no ocurre de la noche a la mañana”, señaló Hamilton.

La Ferrari de Charles Leclerc acaba de impactar contra el muro de neumáticos en Monza, Italia Peter Fox - Getty Images Europe

Incluso otros pilotos opinaron sobre la disputa en Ferrari. “Puedo decirles que cuando tenés dos compañeros competitivos, este tipo de situaciones siempre van a pasar. A mí con Charles, siempre dos veces, dos o tres veces al año, siempre teníamos una pequeña discusión o un argumento. Pero después de la carrera o a la mañana siguiente, nos llamábamos y lo arreglábamos. Creo que es normal”, manifestó el piloto de Williams Carlos Sainz, excompañero de Leclerc en Ferrari.

Valtteri Bottas, el piloto de Cadillac que fue compañero de Hamilton en Mercedes durante varios años, dijo que “por aquel entonces estaba muy claro que hay que correr de manera justa, limpia. Así es como funciona el deporte y a veces te sale mejor, a veces te sale peor”, concluyó.