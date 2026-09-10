Franco Colapinto explicó por qué lloró tras la carrera del Gran Premio de Italia: “Lo terminás tirando a la basura”

El piloto Franco Colapinto habló sobre su momento de frustración que protagonizó este domingo tras el Gran Premio de Italia, en Monza, en el que terminó noveno luego de despistarse y caer al puesto 16. Al finalizar la carrera, en la que había logrado alcanzar el tercer lugar, el argentino se quebró en llanto ante la prensa y mostró su descontento con los resultados.

“Es un poco difícil explicar el porqué, me salió de adentro. Yo soy de no esconder nada y fue un momento difícil”, analizó respecto de los motivos por los que no pudo contener las lágrimas. “El hecho de que como equipo no tenemos tantas oportunidades de estar peleando ahí adelante... Cuando bajás del auto también te bajan todas las emociones y toda la adrenalina”, añadió durante una conferencia de Alpine en Madrid, previa a la primera edición del GP en la capital española.

Colapinto sufrió un despiste durante la carrera de Monza cuando había llegado al quinto puesto, minutos después del relanzamiento tras la bandera roja por un fuerte choque que había sufrido Charles Leclerc. Si bien logró recuperarse y volver al circuito, cayó al puesto 16 y perdió, al menos 11 lugares. Finalmente, con el noveno lugar, obtuvo dos puntos para la escudería francesa.

🗣️ Franco Colapinto explica por qué lloró en el GP de Italia



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“Toda la carrera estuve un poco angustiado porque sentí que fue única. De todas, nunca había estado entre los tres primeros peleando. Cometer un error así te lastima, más allá de haber terminado 9° y haber sumado puntos. Es un poco la sensación de haber peleado con esos autos con los que no peleás casi nunca. Y lo terminás tirando a la basura. Da pena y bronca, pero ya volverán más oportunidades, seguro", señaló.

El domingo, tras la carrera, Colapinto habló con la prensa en el “corralito” y se emocionó hasta las lágrimas sobre el error que cometió tras la relargada por bandera roja: “Una carrera dura. Fue muy frustrante, tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Estoy triste, muy triste por eso. Pudo haber sido una gran carrera. Se desaprovechó una oportunidad muy grande para el equipo y para mí, tengo que aprender de esto”.

Tras la maniobra que le hizo retroceder posiciones, el pilarense volvió a escalar en la tabla -esta vez con un auto más rápido- y se repuso, dejando atrás a Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hulkenberg (Audi), en la lucha por los puntos. Además, le propició un doble adelantamiento a Gabriel Bortoleto (Audi) y Ollie Bearman (Haas), con el que se ubicó parcialmente en el puesto 10 y con el que la escudería lo felicitó. Por último, superó a Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y se aseguró el noveno puesto.

Colapinto se lamentó por haber retrocedido posiciones en la última carrera James Sutton - Formula 1 - Formula 1

Sin embargo, el piloto argentino fue respaldado este lunes por Alpine a través de un posteo en redes sociales en el que se ve a Pierre Gasly (terminó 7°) y a los miembros del equipo felicitando a Colapinto, de semblante más relajado y sonriente después del mal trago. “No pidas más perdón”, le dijo uno de los integrantes de la escudería francesa valorando una actuación que lo mostró con mucho amor propio para restablecerse en plena carrera, después del despiste y transitar por la leca. Una frase que dice mucho, y que habla de un reconocimiento al esfuerzo para un piloto que renovó su continuidad en Alpine para 2027 por sus méritos en las pistas.

El ganador del GP de Italia fue el local Kimi Antonelli (Mercedes), que logró una icónica remontada: tras iniciar en el 19° puesto, pudo avanzar y sacar ventaja al frente del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La próxima parada de Alpine será en Madrid, en una carrera especial, ya que será la primera presentación de la Fórmula 1 en España. En la antesala, Colapinto revolucionó las redes este miércoles luego de aparecer públicamente junto con su compañero de escudería, Gasly, y el exfutbolista Zinedine Zidane.