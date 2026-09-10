Max Verstappen no se detiene y hasta usó a sus ex compañeros para sostener una crítica sobre las nuevas reglas de la Fórmula 1

Si de algo se encargó Max Verstappen es de dejar en claro que no sabe de tibiezas. No le interesa ser políticamente correcto y mucho menos anda por los paddocks de la Fórmula 1 buscando agradar. Es por eso que cuando se expresa sacude la escena y sus críticas salpican a varios. En esta oportunidad volvió mostrar su descontento con los nuevos monoplazas y hasta considera que el Gran Circo se volvió una competencia en la que llegar al alto rendimiento se convirtió en una tarea sencilla.

No es nuevo que el neerlandés está disconforme con los vehículos de la Fórmula 1, incluso, llegó a decir que se trataba de un certamen que se había convertido en la “Fórmula E con esteroides”, ya que casi todo el rendimiento de los coches se concentra en la buena gestión de las unidades de potencia y la buena administración de las recargas de las baterías.

Yuki Tsunoda quedó en el centro de la escena porque Max Verstappen lo usó como ejemplo de una de sus críticas . (Photo by Clive Mason/Getty Images) Clive Mason - Getty Images Europe

“En la historia de este deporte, normalmente el piloto más comprometido, el que frena más tarde, el que acelera antes y se compromete en las curvas de alta velocidad, es el que obtiene recompensa, porque así gana tiempo en la curva. Pero ahora estás constantemente pensando: ‘En esta curva quizás tenga que frenar un poco más. Acelerar más tarde. O frenar antes. O soltar el acelerador. Y así tendré más velocidad punta’. Cosas así. Es tan antinatural. No es como debería ser”, le dijo Verstappen a la BBC.

Incluso, Verstappen dio un paso más y hasta hizo algunos nombres propios para sostener su idea de que es sencillo conducir hoy en la Fórmula 1 y apeló a sus ex compañeros como ejemplo: Liam Lawson y Yuki Tsunoda , que estuvieron sustituyendo a Isack Hadjar en Red Bull y Racing Bull, respectivamente, tras su lesión de muñeca.

“Sin ánimo de faltarle el respeto a nadie. Y espero que nadie se dé cuenta de esto. Pero miren a Yuki [Tsunoda]. Se sube al coche. Nunca antes había conducido ese coche. Inmediatamente se vuelve competitivo. Liam [Lawson] pasa de los Racing Bull a los Red Bull y es inmediatamente competitivo. Esto se debe a que estos coches son insensibles a las acciones del piloto”, dijo Verstappen.

Max Verstappen también se refirió a Liam Lawson para sostener su crítica de que es más fácil manejar en esta Fórmula 1. (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake) Asanka Brendon Ratnayake - AP

Después explicó que todavía los más rápidos son los que se imponen y los más talentosos para dominar a los monoplazas con más poder: “Claro que sí, todavía tienes que hacer una buena vuelta. Y todavía tienes que comprometerte. Los pilotos más rápidos siempre saldrán victoriosos. Pero es realmente muy limitado, como un estrangulamiento o algo así. Te frena.”

Ante las críticas de varios pilotos de la Fórmula 1 por estas particularidades de los nuevos vehículos, la proporción de energía en la unidad motriz pasará del 47% de energía eléctrica al 42% el próximo año y al 40% en 2028, lo que debería apaciguar los reclamos generalizados, hasta los de Verstappen que hasta insinuó su intención de abandonar la categoría debido a su descontento con las reglas actuales.

El piloto de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, aprovecha cada oportunidad para criticar las nuevas reglas de la Fórmula 1. (Foto AP/Darko Bandic) Darko Bandic - AP

En referencia a qué lo sedujo para sostenerse en la Fórmula 1, el neerlandés respondió: “La esperanza de que mejore en el futuro. Aceptar la situación actual. Seguir teniendo pasión por el deporte. No por la conducción en este momento, sino por el deporte en sí. Me encanta la competencia, por supuesto. Solo espero que en los próximos años, de cara a 2030, la situación mejore aún más. Y que empiece a sacarle el máximo partido, porque estas son las reglas para los próximos cuatro o cinco años”.

Es más, Verstappen hasta habló del tipo de motor que le gustaría ver a principios de la década de 2030: “Tiene que volver a un V8, simplemente por la facilidad de conducción. Cuando conducís los coches antiguos, no te imaginás la diferencia en la respuesta del motor ni en la manejabilidad″.