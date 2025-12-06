Colapinto largará 20° en Abu Dhabi, donde Norris, Verstappen y Piastri protagonizarán un dramática definición de campeonato

ABU DHABI (Enviado especial).- El campeonato de Fórmula 1 corona cada año al piloto que reúne más puntos, pero no necesariamente al mejor. Max Verstappen, segundo en el certamen, puede que aun haciendo la pole en Abu Dhabi, que ha conseguido hoy y ganando la carrera, no se lleve el título. Nadie discute, sin embargo, que es el mejor de esta época post Hamilton. Mientras él, el depredador de las pistas por su velocidad, agresividad y habilidad en el combate aspira a su quinta corona, la víctima propiciatoria de su primera corona, Lewis Hamilton en 2021, quedó eliminado con su Ferrari, por tercera vez consecutiva en la Q1.

Max no especuló hoy después de hacerle unos retoques a su RB21 entre la FP3 y la prueba de clasificación. Cuando instaló su último juego sabatino de blandos, tiñó de morado todos los sectores de la pista en la Q3 y largará primero, con la victoria ahí, a mano.

Lando Norris, que se cuidaba para mantener intacto su coche y sus posibilidades, terminó segundo en la Q3. Acabar en el podio con un Verstappen ganador igual le daría el campeonato.

Órdenes de equipo y estrategias

El jueves a la noche, frente al hospitality de Mercedes donde hubo un cóctel que reunió a periodistas y jefes de equipo, conversaron discretamente Zak Brown, director general de McLaren, y Laurent Meckies, el team principal de Red Bull. Un periodista allegado a Brown decía hoy que Meckies le había asegurado al de McLaren que Max iba a jugar limpio en la carrera. Desde la pole, si quiere ganar, tendrá muy difícil coaccionar a Norris.

Por su parte, Oscar Piastri, tercero en las posiciones y aspirante a la corona cuatro puntos por detrás de Max y a 16 de su compañero de equipo, se encuentra en una situación desesperada. No le ayuda haber sido el tercero en la Q3 a 29/1000 de Norris.

Ya no se duda de que habrá órdenes de equipo y si Norris estuviese segundo al cabo de la primera vuelta difícilmente se le permita a Piastri pasar a Lando en un mano a mano en la pista; más aun, se le ordenaría que lo defendiera. Incluso adelantando a Norris tendría que batir a Verstappen y rezar para que Lando acabe peor que sexto.

Lando Norris palpita el título, pero nada está dicho aún ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Con Lando a sus espaldas, la única probabilidad de coronarse que tiene Max es agrupar, llevando un ritmo muy lento, al resto del pelotón para que presione a los McLaren. De todas maneras, el único coche que a priori parece capaz de amenazar a Oscar Piastri es George Russell, que largará desde la cuarta posición, tras acabar a 438/1000 de Verstappen y a 208/1000 de Piastri.

Los Alpine, donde es costumbre

Una vez más, ambos Alpine quedaron últimos. Pierre Gasly, 19º, mejorando en más de 6/10 su mejor tiempo de la FP3 matutina; Franco Colapinto era 20º a 422/1000 de su compañero y mejorando 422/100 su tiempo de la FP3. A ambos les eliminaron los tiempos de sus primeros intentos por “fuera de pista”.

Comentaba Franco en el comunicado oficial de Alpine: “Las dificultades de ayer se trasladaron a hoy, desafortunadamente. Creo que Pierre encontró más ritmo e hizo un mejor trabajo que yo. Hicimos algunos cambios que marcaron la diferencia, pero aún no me sentí totalmente cómodo. Me sentí en un lugar decente al inicio del fin de semana, y necesitamos entender por qué no hemos podido hacer las mismas mejoras a lo largo del fin de semana como otros lo hicieron”.

Franco Colapinto tuvo un sábado para el olvido ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Gasly resumía así la jornada: “Hicimos un gran trabajo durante la noche para mejorar el coche y sentí que dimos un buen paso desde ayer. Estuve muy contento con mi última vuelta, todas las curvas salieron bien y eso fue realmente todo lo que teníamos en nuestras manos”.

Max y posibles sorpresas

Podría especularse con que Max podría defender mejor sus posibilidades mirando el retrovisor y bloqueando exageradamente a Norris y a Piastri para que Russell, por afuera, acelere mejor a la salida de la primera curva tras la largada.

Esta es a izquierda a más de 90º y tiene un sector de escape que da cierto margen para discutir un adelantamiento. Si Russell se entusiasmara en la frenada y se llevara por delante a alguien…

Verstappen ya declaró que se enfrenta a esta carrera con total tranquilidad ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Ese caos u otro parecido le beneficiaría si puede conservar el liderazgo o recuperarlo a puro ritmo a medida que se vaya desarrollando la carrera.

Verstappen ya declaró que se enfrenta a esta carrera con total tranquilidad. “Ya he conseguido todo lo que quería de la Fórmula 1. Todo lo que venga es un ‘bonus’. Pero ya hemos visto que muchas cosas pueden pasar”, decía el jueves en la conferencia de prensa que protagonizó junto a sus dos expectantes rivales de McLaren.

Si no hay circunstancias inesperadas en la curva 1, dependiendo de las posiciones de Norris y Piastri, y del rendimiento de sus neumáticos, quizás necesite acelerar Max y abrir hueco antes de entrar él a boxes. Necesitaría un margen de tiempo para evitar que le sorprendan con el cambio de neumáticos. Sabe que en el muro tiene a la mejor estratega de la Fórmula 1: Hannah Schmitz, quien le dio la victoria en Qatar hace una semana. Además, las características particulares del circuito le favorecerían en ese escenario. Pero también le jugarían en contra si no logra tomar la cabeza de la carrera. Por eso, la frenada llegando a la curva 1, aunque con calle de escape, será crucial. Esa calle de escape, si Max se lanza por ella será motivo de polémica en caso de ganar posiciones (que lo suele hacer). Los tres candidatos se juegan mucho en esa primera curva.

El circuito, protagonista central

El trazado que rodea a una muy exclusiva marina, discurre por una serie de rectas cortas, curvas rápidas y curvas lentas (como la cerrada y ciega curva 12, una triple derecha), lo que dificulta que los autos se sigan de cerca y adelanten sin DRS o una significativa ventaja de ritmo.

Compañeros y rivales, Piastri y Norris saben que en Yas Marina habrá órdenes de equipo Altaf Qadri� - AP�

Los autos, a menudo, quedan atrapados en “trenes de DRS”, donde todos ellos tienen activo el Sistema de Reducción de Resistencia Aerodinámica (DRS), anulando la ventaja de velocidad y dificultando el progreso.

Fundamental será calcular con precisión cuándo parar en boxes para el cambio de neumáticos. El paso por boxes para el recambio de calzado toma aproximadamente de 20 a 23 segundos. La estrategia elegida para los neumáticos no solo tendrá en cuenta si se debe hacer un undercut, parar antes que el coche al que se quiere superar, o un overcut, parar después. De una u otra manera, el ritmo durante las vueltas siguientes deberá ser superior al del rival al que se ataca estratégicamente. Por ello es importante que al volver a pista haya bastante aire libre por delante. Hay que calcular exactamente detrás de quién o quiénes se volverá a pista, sabiendo que el paso por los boxes requiere entre 20 y 23 segundos y que se necesitaría, en condiciones ideales un colchón de varios segundos por delante de aire limpio (algo casi imposible). Los tres candidatos al título tratarán de evitar la pesadilla que vivió Fernando Alonso en 2010, cuando perdió el campeonato por caer tras entrar a boxes detrás del ruso Vitaly Petrov al que no pudo pasar durante 40 vueltas.

Norris tiene buenas cartas

¿Qué estrategia debería seguir Norris en el caso de un coche de seguridad? Copiar lo que haga Verstappen. Piastri querría disentir para defender sus posibilidades pero ya no está en condiciones de elegir. Otra historia hubiese sido si tuviese la pole, o de milagro sale primero de esa primera curva.

Oscar Piastri es el que menos posibilidades tiene en la lucha por el título ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

El ritmo de marcha en tanda larga, que se comprobó en la FP2 del viernes favorece a Norris frente a Oscar y aún más frente a Verstappen. Por ello, el inglés, si no sale a buscar la victoria, puede mantener un ritmo seguro con neumáticos medios y acabar tercero si ganase Max. Pueden ocurrir imprevistos relacionados con la fiabilidad de alguno de los tres coches y hasta un resultado en el que empaten los tres en puntos y en victorias. En ese caso, Norris sería el campeón en virtud de tener mayor número de segundos puestos, ocho.

Lando tiene casi todas las cartas buenas. A pesar de todas las comprobadas tecnologías y las habilidades conductivas de los tres protagonistas del duelo que se desarrollará a partir de las 10 hora argentina, también será una lotería jugada a una curva o a varias vueltas… Vale la pena observar.

Notas: Orlando Ríos