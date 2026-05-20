Así está la tabla de posiciones de la F1, en la previa del GP de Canadá

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene un líder histórico y sorprendente: Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo y que sueña con conquistar el Campeonato Mundial. A raíz de la Guerra en Medio Oriente se cancelaron los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, por lo que se corrieron cuatro de las seis fechas que debían disputarse a esta altura del año.

El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en las tres últimas carreras (China, Japón y Miami) y manda en la tabla de posiciones con 100 puntos, 20 más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 59 y más atrás aparecen Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), con 51. Ambas escuderías lideran en el certamen de constructores con 180 y 110 unidades, respectivamente.

Norris ganó el sprint de Miami; es el primer piloto que se sube a lo más alto del podio este año sin ser de Mercedes Rebecca Blackwell - AP

Franco Colapinto (Alpine), que viene de terminar 7° y sumar seis puntos en Miami, tiene la ilusión de volver a sumar gracias a la mejoría en el monoplaza de la escudería francesa con respecto al año pasado. Pierre Gasly, su compañero de equipo, sufrió un grave accidente en la última fecha y tuvo que abandonar, pero ya consiguió 16 unidades en el certamen y se ubica noveno en la tabla de posiciones de pilotos.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

El podio del Gran Premio de Miami, con Kimi Antonelli en lo más alto escoltado por Norris y Piastri Marta Lavandier - Pool AP

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Canadá

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.