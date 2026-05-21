Kyle Busch, leyenda de NASCAR, murió a los 41 años

LOS ÁNGELES.- El estadounidense Kyle Busch, dos veces campeón de NASCAR y considerado uno de los pilotos más exitosos y polémicos de la historia del automovilismo estadounidense, murió este jueves a los 41 años, informaron su familia, Richard Childress Racing y la propia categoría en un comunicado conjunto.

La noticia se conoció horas después de que la familia del corredor anunciara que Busch había sido hospitalizado debido a una “grave enfermedad” y que no participaría este fin de semana de las 600 Millas de Coca-Cola, que se disputarán en el Charlotte Motor Speedway. Hasta el momento no se difundieron las causas de la muerte.

Busch transitaba su 22ª temporada en la Cup Series, la principal división de NASCAR. Nacido en Las Vegas y hermano menor de Kurt Busch, era considerado una de las mayores figuras de la disciplina por sus récords.

Kyle Busch celebra después de ganar la fecha de la NASCAR Cup Series en el Auto Club Speedway en Fontana, California

“Nuestra familia está devastada por la pérdida de Kyle Busch”, expresó la asociación en un escrito. “Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, apasionado, inmensamente talentoso y se preocupaba profundamente por el deporte y por los aficionados”.

La nota también destacó que, “a lo largo de más de dos décadas de carrera”, Busch “batió récords de victorias en las series nacionales, ganó campeonatos en el máximo nivel de la Nascar y ayudó a desarrollar a la próxima generación de pilotos como propietario en la Truck Series”.

Apodado “Rowdy” y “Wild Thing” por su personalidad explosiva, sus enfrentamientos con otros pilotos y su estilo agresivo dentro y fuera de la pista, Busch debutó en la Cup Series en 2005, temporada en la que fue elegido Novato del Año. Más adelante conquistó los campeonatos de 2015 y 2019 con Joe Gibbs Racing.

Kyle Busch gana el Campeonato NASCAR Monster Energy NASCAR Cup Series Championship en Homestead-Miami Speedway en Homestead, Florida Action Sports Photography / Shutterstock.com

A lo largo de su trayectoria acumuló 234 victorias combinadas entre las tres principales categorías nacionales de la Nascar: 63 triunfos en la Cup Series, 102 en la O’Reilly Auto Parts Series y 69 en la Truck Series, estas dos últimas marcas récord en la historia de la competencia.

Su última victoria en la Cup Series se produjo en 2023, ya como piloto de Richard Childress Racing. Esta temporada ocupaba el puesto 24 del campeonato, con dos llegadas dentro del top 10 en 12 carreras disputadas.

La muerte del piloto ocurrió apenas 11 días después de que, durante una carrera en Watkins Glen, pidiera por radio asistencia médica para recibir una inyección tras sufrir complicaciones derivadas de un fuerte resfrío sinusal agravado por las fuerzas G y los cambios de elevación del circuito. Pese a ello, terminó octavo en la prueba.

Aric Almirola (10) y Kyle Busch (18) lideran la carrera de NASCAR en Lebanon, Tennessee

El último fin de semana Busch había competido en Dover, donde ganó la carrera de la Truck Series para Richard Childress Racing, y posteriormente finalizó 17° en la carrera All-Star de la Nascar.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del automovilismo estadounidense expresaron su conmoción. “Es un shock absoluto. Muy difícil de procesar”, escribió en redes sociales el piloto Brad Keselowski.

Por su parte, Denny Hamlin, excompañero de Busch, publicó: “No puedo comprender esta noticia. Tenemos que pensar en su familia en este momento. Te queremos, KB”.

Richard Childress Racing informó además que Austin Hill reemplazará a Busch este fin de semana al volante del Chevrolet número 8. El dos veces campeón deja a su esposa Samantha y a sus hijos Brexton y Lennix.

Con información de AFP, Reuters y Associated Press