Horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1 2026

La Fórmula 1 (F1) 2026 retoma su actividad este domingo con el Gran Premio (GP) de Canadá, del que el argentino Franco Colapinto participará por segunda vez (el año pasado finalizó 13°). Será un fin de semana con formato sprint, por lo que habrá dos posibilidades de sumar puntos para las tablas de posiciones de pilotos, en la que Andrea Kimi Antonelli se mantiene como único líder, y constructores, que tiene a Mercedes como puntero indiscutido.

La séptima fecha de este Campeonato Mundial (la cuarta, en Bahréin, y la quinta, en Arabia Saudita, fueron canceladas) tendrá así una práctica, la clasificación para el sprint, la propia carrera corta del sábado a las 13, la qualy y la carrera, programada para el domingo a las 17. Lo mismo ocurrió en Miami en la jornada pasada, donde Lando Norris (McLaren) ganó el sábado y Antonelli festejó el domingo.

Colapinto, por su parte, sumó seis puntos en la carrera principal al terminar séptimo, en la que fue su mejor actuación desde que corre en la Fórmula 1. “Estoy contento con el resultado, la mejoría y la performance que tuvimos. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo”, dijo al finalizar el fin de semana.

Franco Colapinto la rompió en Miami: fue su mejor fin de semana desde que está en la F1 Rebecca Blackwell - AP

Cronograma del Gran Premio de Canadá

Viernes 15 de mayo

13.30 : Práctica 1.

: Práctica 1. 17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 16 de mayo

13 : Carrera sprint.

: Carrera sprint. 17: Clasificación.

Domingo 17 de mayo

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Características del circuito Gilles Villeneuve

Es un trazado semiurbano de rectas largas y frenadas fuertes, donde la eficiencia energética, como viene ocurriendo desde el comienzo de la temporada, tendrá un rol central. Esto se debe a que las chicanas y las fuertes desaceleraciones ofrecen importantes oportunidades de recuperación de la batería, algo que los pilotos ya están aprendiendo a controlar.

El Circuito Gilles-Villeneuve de Canadá será la sede de la fecha 7 de la Fórmula 1 2026 Andy Hone - LAT Images

Además, el circuito castiga los errores con muros muy cercanos, como el de los Campeones, ubicado en la salida de la última curva, justo antes de la recta principal. La agresividad a la hora de pisar los pianitos será fundamental para ganar tiempo, aunque se requiere una precisión quirúrgica para no despistarse porque son más altos de lo normal.

En 2025, el británico George Russell (Mercedes) se quedó con la victoria con 0.228s de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Los pilotos con más triunfos en Montreal, Canadá, son el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton, con siete. De los que participan del Campeonato Mundial actual, además de Russell y Hamilton, también ganaron Verstappen (2022, 2023 y 2024) y Fernando Alonso (2006).

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 100 puntos

George Russell (Mercedes): 80

Charles Leclerc (Ferrari): 59

Lando Norris (McLaren): 51

Lewis Hamilton (Ferrari): 51

Oscar Piastri (McLaren): 43

Max Verstappen (Red Bull): 26

Oliver Bearman (Haas): 17

Pierre Gasly (Alpine): 16

Liam Lawson (Racing Bulls): 10

Franco Colapinto (Alpine): 7

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 4

Isack Hadjar (Red Bull): 4

Carlos Sainz Jr. (Williams): 4

Gabriel Bortoleto (Audi): 2

Esteban Ocon (Haas): 1

Alexander Albon (Williams): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Fernando Alonso (Aston Martin): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026