Franco Colapinto llegó a estar tercero, pero se despistó en el Gran Premio de Italia

Tras haber clasificado en el séptimo lugar para el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto perdió el control de su monoplaza y se fue de pista en la carrera de Monza de este domingo. La maniobra se dio cuando el argentino llegó al quinto puesto, minutos después del relanzamiento tras la bandera roja por el fuerte choque que sufrió Charles Leclerc. Si bien logró recuperarse y volver al circuito, cayó al puesto 16 y perdió, al menos 11 lugares.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble!



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Pero de a poco, con un auto mucho más rápido, el argentino fue trepando posiciones y se estabilizó dejando atrás a Carlos Sainz (Williams), Esteban Ocon (Haas) y Nico Hulkenberg (Audi), en la lucha por los puntos. Incluso, hizo un doble adelantamiento a Gabriel Bortoleto (Audi) y Ollie Bearman (Haas), para ubicarse parcialmente en el puesto 10. No conforme con eso, y sabiendo de la potencia de su auto, también dio cuenta de Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y avanzó a la novena posición, a la caza del compañero del japonés, Arvid Lindvlad.

Finalmente, Colapinto no pudo superar al británico-sueco y concluyó noveno, con lo que obtuvo dos puntos para el certamen, al tiempo que su compañero Pierre Gasly terminó 7°, en una muy buena jornada para Alpine pese a aquel despiste del argentino que le frustró la ilusión de llegar más alto.

De esta manera, el piloto oriundo de Pilar suma 21 puntos en total después de sumar en siete carreras a lo largo de la temporada 2026; figura en el puesto 12 del Campeonato de Pilotos. En tanto, el francés Gasly, con las 6 unidades que recolectó este domingo, alcanzó los 41 puntos y está 10°.