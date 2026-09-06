Muy fuerte choque de Leclerc en Monza: destruyó su Ferrari

El Gran Premio de Italia comenzó con un fuerte choque en la segunda vuelta cuando Charles Leclerc perdió el control de su vehículo en una curva e impactó contra una de las barreras de contención en la pista de Monza. El piloto de Ferrari tuvo que dar por terminada su participación en la competición de este domingo y la carrera se vio momentáneamente frenada con una bandera roja.

El monoplaza de la escudería italiana quedó seriamente dañado y los miembros del equipo tuvieron que acercarse a retirarlo de la pista.

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Pese al fuerte impacto, Leclerc no resultó herido y salió por sus propios medios del vehículo. Sin embargo, tuvo que quedarse sentado en un sector del costado de la pista reponiéndose del susto y del golpe que, se estima, fue a una velocidad cercana a los 240 kilómetros por hora.

Incluso la cuenta oficial de la Fórmula 1 en la red social X compartió una emotiva imagen del monegasco junto a uno de los miembros de seguridad. “Charles”, escribieron, junto a un emoji de un corazón roto.

El posteo de la Fórmula 1 sobre el mal momento de Leclerc

Si bien no fue confirmado, los comisarios de la carrera investigan el accidente de Leclerc y evalúan si hubo alguna infracción del piloto de McLaren, Oscar Piastri, que pudo haber desencadenado el incidente.

Tal como había anticipado la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en un comunicado, se necesitaron aproximadamente 15 minutos para reparar las barreras en donde impactó Leclerc. De esta forma, apenas pasadas las 10.30 se renovó la carrera tras una largada detenida.

Renovación con Ferrari

El piloto viene de haber renovado recientemente su contrato con la escudería italiana, aunque sin especificar la duración de esta extensión del vínculo. “Charles Leclerc y Ferrari: la historia continúa”, confirmaron en un comunicado, anticipándose al mercado de pases de 2027.

Si bien Leclerc tenía contrato más allá de 2026, Ferrari buscó reafirmar su compromiso con quien fue su piloto desde 2016 en la Academia y desde 2019 en la Scuderia. No se especificó la duración del contrato, aunque la declaración de que “Leclerc seguirá vistiendo los colores del equipo durante las próximas temporadas”, sugiere que ambas partes acordaron otro contrato plurianual.

A finales de 2019, tras su primer año con la marca italiana, se anunció la renovación del monegasco hasta finales de 2024. Sin embargo, antes de empezar ese año alcanzaron otra renovación por varios años más. De esta forma, se entiende que su contrato actual no terminaba hasta, al menos, finales de 2027, pero Ferrari se anticipó antes de que se remueva el mercado de fichajes.

“No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari. Siempre fue mucho más que un equipo para mí. Es el equipo que amé y del que soñé con formar parte desde niño, y después de todos estos años se convirtió en una segunda familia. Juntos vivimos momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca y estoy profundamente agradecido de que sigamos trabajando codo con codo para alcanzar nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello”, expresó Leclerc en sus redes sociales tras la confirmación.

Algo similar ocurrió con Max Verstappen, quien renovó su contrato con Red Bull hasta finales de 2030 y en medio de varios meses de especulaciones sobre su futuro en la escudería de origen austríaco.