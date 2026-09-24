En la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, la 15.ª fecha de las 22 del campeonato, Franco Colapinto terminó 18° con su Alpine este jueves en el circuito callejero de Bakú. El más rápido de la sesión fue el británico George Russell, de Mercedes.

El mejor tiempo del argentino fue de 1:47.523. Colapinto venía mostrando buenos registros y se ubicó transitoriamente en el Top 10 durante parte de la práctica, cuando aún estaba utilizando gomas blandas, pero a falta de unos 17 minutos para el final perdió el control de la parte trasera de su monoplaza y rozó contra el muro de contención en el exigente circuito callejero de Bakú. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó en el puesto 16.

Colapinto terminó 18 en la primera práctica del GP de Azerbaiyán y el más rápido fue Russell. @AlpineF1Team

Por su parte, el británico Russell fue el más rápido de la sesión al registrar el mejor tiempo con 1:45.387. Su compañero de equipo y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, venía dominando la tanda con solidez, pero sufrió un problema de presión hidráulica a mitad del entrenamiento que lo dejó fuera de pista de forma anticipada. La segunda práctica, prevista desde las 9, puede ofrecer novedades en el clasificador, además del regreso del italiano.

Detrás de Russell, Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) se posicionaron como los perseguidores más inmediatos en los tiempos, quedando ambos a unas cuatro décimas del piloto de Mercedes. En el cierre de la tanda, el debutante inglés Arvid Lindblad también tuvo un leve impacto contra las protecciones. Checo Pérez fue 17.°, una posición por delante de Colapinto.

Racing Bulls se acomodó como el mejor equipo detrás de los de punta al tomar la séptima y octava posición con Liam Lawson y Lindblad, mientras que Esteban Ocon, de Haas, y Gabriel Bortoleto, de Audi, completaron los diez primeros puestos.

La advertencia de Briatore a los hinchas argentinos

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una dura advertencia a los aficionados argentinos tras las amenazas y mensajes de odio que recibió Gasly en redes sociales. Las agresiones se produjeron luego del incidente de pista en el Gran Premio de España, cuando Colapinto reclamó por radio que el francés le cediera la posición antes de que este fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una dura advertencia a los aficionados argentinos tras las amenazas y mensajes de odio que recibió Gasly en redes sociales. Alpine

Al llegar a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán, Gasly denunció ante los medios que el acoso virtual escaló a niveles inapropiados e incluso incluyó a su pareja y a su familia. Ante este escenario, Briatore exigió un cambio de conducta radical y amenazó a los argentinos con sanciones concretas para la prensa y los fanáticos si no modifican su actitud.

“Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, sentenció el directivo. “Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto”, agregó el piamontés, quien enfatizó que las disputas deben darse frente a los rivales y no en la interna del equipo.