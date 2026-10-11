Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1 2026

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El argentino no pudo terminar la prueba en el circuito de Marina Bay por un desperfecto técnico en su Alpine; el sábado tampoco concluyó la carrera sprint
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Franco Colapinto (Alpine) cerró un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur que se disputó en el circuito de Marina Bay porque, tras abandonar el sábado en la carrera sprint, tuvo el mismo final en la prueba principal de este domingo a raíz de problemas técnicos en su monoplaza.
El argentino largó 15°, posición que consiguió en la clasificación, y enseguida ganó un puesto. Desde entonces, estuvo al acecho de Arvid Lindblad (Racing Bulls), pero recién lo pudo superar en la décima vuelta de las 62 totales que tuvo la competencia, luego de que George Russell (Mercedes) lo había sobrepasado a él y, entonces, volvió al 14° lugar.
Para entonces, el pilarense ya le había manifestado a su equipo que tenía problemas con la batería de su auto. A poco de tener que ingresar a los boxes y tras haber girado en 29 vueltas, se detuvo en una vía de escape del circuito y ya no regresó a la pista.
“Un problema de transmisión”, explicó en boxes Colapinto. Y agregó: “Hay que entender qué paso, una pena dos problemas en dos carreras en un fin de semana”.
El ganador fue, por segunda ocasión seguida, Max Verstappen (Red Bull) de punta a punta. Detrás llegó Charles Leclerc (Ferrari) y el podio lo completó Kimi Antonelli (Mercedes), quien sacó aun más ventaja en la cima de las posiciones y se encamina hacia su primera corona.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
- GP de Miami: 7°
- GP de Canadá: 6°
- GP de Mónaco: 15°
- GP de Barcelona: 10°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: 9°
- GP de Bélgica: 10°
- GP de Hungría: 15°
- GP de Países Bajos: 14°
- GP de Italia: 9°
- GP de España: 7°
- GP de Azerbaiyán: Abondonó.
- GP de Bahréin en Malasia: 13°
- GP de Singapur: Abondonó.
Aunque no sumó puntos por tercera carrera consecutiva, Colapinto se mantiene 12° en la general de pilotos con 27. Pierre Gasly, en tanto, quedó undécimo y tampoco pudo sumar para Alpine.
La próxima fecha de la F1 será el fin de semana del 25 de octubre el GP de Estados Unidos en Austin, donde el piloto argentino afrontará la primera de las cuatro carreras consectuvias que hay en América. “Se viene la parte del año que espero y que más me gusta que son Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que hacer un reset y volver a empezar porque fueron fines de semanas duros”, cerró con aires de optimismo.
Las carreras que le quedan a Colapinto en la F1 2026
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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