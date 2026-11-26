La Federación Internacional del Automóvil (FIA) le aplicó una multa económica a Alpine tras detectar imprecisiones en la documentación del informe anual de 2025. Según precisó la federación en un comunicado, durante la investigación se encontró que dos equipos de la Fórmula 1 de los 11 actuales no cumplieron la reglamentación durante el año pasado, entre ellos el de Franco Colapinto.

“Se ha constatado que nueve equipos de F1 cumplen con la normativa para 2025. Se ha identificado una infracción menor por exceso de gasto y una infracción de procedimiento para WGPE Ltd (Williams GP), así como una infracción de procedimiento para Alpine Racing Ltd (Alpine)”, indicó la FIA en su escrito.

La notificación fue hecha en la antesala del Gran Premio de Qatar, la anteúltima carrera del año, y explica que Alpine excluyó de forma incorrecta costos operativos y ajenos a la actividad competitiva, tales como marketing, recursos humanos, bonificaciones de empleados, compensación de costos e inventario. Sin embargo, la federación aclaró que la escudería no superó el límite de gastos y que no tuvo ninguna ventaja en la pista.

FIA completes its review of compliance with the 2025 FIA Formula 1 Financial Regulations.



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En este marco, la organización y Alpine alcanzaron un Acuerdo de Incumplimiento Aceptado (conocido como “ABA”, por sus siglas en inglés Accepted Breach Agreement), que consisten en una resolución formal y consensuada dentro del Reglamento Financiero de la Fórmula 1 mediante la cual una escudería reconoce haber cometido una infracción menor al límite presupuestario y acepta las sanciones propuestas sin necesidad de que se genere un juicio deportivo.

“La Administración del Límite de Costos reconoció que Alpine actuó de manera cooperativa y de buena fe durante todo el proceso de revisión y procuró proporcionar información y pruebas adicionales cuando se le solicitaron de manera oportuna, y que no existe ninguna acusación ni prueba de que la escudería haya buscado u obtenido alguna ventaja indebida como resultado del incumplimiento del procedimiento”, explicó la FIA.

El reglamento financiero para los equipos de F1 se introdujo en la temporada 2021, tras la aprobación unánime de todas las escuderías. “El objetivo es limitar el gasto en el campeonato para garantizar su viabilidad a largo plazo y fomentar la convergencia en el rendimiento entre los competidores, lo que genera carreras más emocionantes”, señalaron desde la Fórmula 1.

En tanto, para la temporada 2023 se introdujeron las regulaciones financiera para fabricantes de unidades de potencia, con el fin de “regular el costo de desarrollo y suministro de la nueva generación de unidades de potencia” que se implementaron a partir de 2026.

Quedan sólo de carreras en la temporada 2026 de la Fórmula 1 TWJB PHOTOGRAPHY - BWT Alpine Formula One Team

Días y horarios de Franco Colapinto en Qatar

Los seguidores argentinos podrán seguir toda la actividad del fin de semana en los siguientes horarios:

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30.

Práctica libre 2: 14.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.

Domingo 29 de noviembre

Carrera (57 vueltas): 13.

Dónde ver la Fórmula 1: Fox Sports en la Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1 TV.