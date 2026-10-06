El “aire insalubre” de Singapur será otro de los rivales que enfrentarán los pilotos de la Fórmula 1

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 implicará un desafío extra para los mejores pilotos del mundo. La carrera, que se correrá el próximo fin de semana, estará inmersa en un “aire insalubre” por los incendios en Sumatra y Borneo, de la vecina Indonesia. Y un fenómeno meteorológico puntual: el “súper Niño”, que redujo en un 80% las lluvias en esa zona del continente asiático desde junio.

“Después de nuestra carrera en Malasia, hacemos el corto viaje hacia Singapur para uno de los fines de semana más extremos de la temporada. El calor y la humedad fueron todo un desafío en Sepang y no será diferente este fin de semana, con el añadido de que se trata de un circuito urbano”, adelantó el argentino Franco Colapinto, corredor de Alpine. La organización de la carrera ya tomó previsiones: habrá barbijos N95 -muy populares durante la pandemia del coronavirus- a disposición de los espectadores. Y se minimizará la cantidad de eventos al aire libre durante el fin de semana en caso de ser necesario.

Indonesia, vecina a Singapur, padece incendios forestales que empeoraron la calidad del aire en el vecino país, donde este fin de semana correrá la F1 80 0 114 0 97 0 98 0 97 0 110 0 - JNA via ZUMA Press Wire DPA

La densa neblina que envuelve a Singapur y enrarece el aire, sin embargo, no debería obstaculizar la visibilidad de los corredores durante la carrera. “La Agencia Nacional del Medio Ambiente de Singapur clasificó la calidad del aire como ‘insalubre’. Como resultado, esa ciudad se ubica actualmente entre las metrópolis más contaminadas del mundo justo antes de recibir el Gran Premio de Fórmula 1″, se lee en un informe del diario inglés The Guardian.

“No se prevé que las condiciones de contaminación alteren el calendario de carreras de este fin de semana; pero un vocero de la FIA señaló que existe ‘un plan de contingencia’ por si la bruma empeora y que ‘podría haber ciertas restricciones a las actividades al aire libre’, aunque es poco probable que estas afecten a los miembros del paddock, centrándose más bien en las actividades de esparcimiento”, detalla el medio inglés.

Vista de Marina Bay, la zona de Singapur donde se correrá el GP de ese país de Fórmula 1: los incendios en Sumatra y Borneo más el fenómeno de El Niño contribuyeron a tornar insalubre el aire ROSLAN RAHMAN - AFP

De acuerdo con los expertos citados por The Guardian, las condiciones esperadas en la carrera obligan a hacer foco en dos cuestiones: el rendimiento cognitivo de los pilotos y su preparación física. Según el medio, la exposición prolongada a esta contaminación puede ralentizar los tiempos de reacción y las capacidades de los corredores. Un efecto que podría ser comparable a la ingesta de una bebida alcohólica. Y en cuanto a la preparación física aconsejan fijar un límite en los entrenamientos al aire libre para proteger las vías respiratorias de los deportistas.

La densa neblina “también podría afectar a la preparación previa a la carrera de los pilotos, señaló Chris Tyler, profesor de Fisiología Ambiental en la Universidad de Roehampton que trabajó con pilotos de F1 como Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz (Williams). Los corredores suelen entrenar al aire libre para aclimatarse al calor de Singapur en los días previos a la carrera, pero Tyler advirtió que ‘estos son entornos en los que una exposición prolongada a la contaminación durante varios días podría resultar algo perjudicial’”. De todas maneras, no está previsto que la organización modifique la agenda prevista para el fin de semana. Al menos, no por ahora.

Franco Colapinto, el último fin de semana en Malasia, donde se corrió el GP de Bahréin de Fórmula 1 Rudy Carezzevoli - Getty Images AsiaPac

Encima, Singapur tendrá carrera sprint, por lo que dos entrenamientos serán reemplazados por la qualy para aquella competencia y por la carrera en sí. Adrenalina pura en un contexto complicado que muchas veces es señalado como uno de los fines de semana más exigentes de todo el calendario de la F1.

The Guardian refiere una anécdota con Lewis Hamilton durante su preparación para el GP de Singapur de hace seis años, en 2019. En aquel momento la ciudad asiática atravesaba un fenómeno climático parecido al actual. El piloto inglés recibió entonces la recomendación por parte de sus entrenadores: no salir a correr al exterior en los días previos a la carrera. En este sentido, el diario apunta el consejo de Chris Carlsten, profesor de Medicina en la Universidad de British Columbia y experto en los efectos de la polución aérea en fisiología: usar barbijo en caso de que la calidad del aire siga siendo pobre. “Eso les permitirá mantener sus pulmones limpios antes de la carrera”, aseguró. Tanto espectadores como pilotos tendrán tapabocas a disposición.