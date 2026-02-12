El día 2 de los ensayos en Bahrein: el turno matutino fue dominado por Leclerc y Briatore envió un mensaje alentador para Alpine

El turno matutino del día 2 de los ensayos de la Fórmula 1 en Sakhir, Bahrein, dejó novedades de todos los colores para las escuderías: el dominio de Charles Leclerc con Ferrari, el tercer puesto de Pierre Gasly con Alpine, la bandera roja de Sergio Checo Pérez con Cadillac y los problemas mecánicos para Red Bull y Mercedes. En el medio de la jornada, un mensaje alentador del director de Alpine, Flavio Briatore, pensando en lo que vendrá para el francés y para Franco Colapinto, el representante argentino.

Charles Leclerc se destacó en los test en Bahrein GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Conviene ir por partes. Leclerc estuvo al comando del SF-26 y se impuso con un registro de 1m34s273, después de 62 giros. Detrás de él quedó el monarca vigente de la categoría, Lando Norris, que con su McLaren hizo 64 vueltas y quedó a una diferencia de +0.511. El progreso de la escudería italiana es evidente y dejó buenos datos en velocidad punta en recta; puede ser la gran amenaza en el primer tramo de la temporada. Sin embargo, el inglés campeón del mundo marcó la mejor tanda del día, con gomas duras y con siete vueltas en 1m37 consecutivas para concluir su serie. Esa continuidad en el ritmo de carrera es un hecho destacable en medio de los problemas de energía eléctrica para todos.

Alpine, en tanto, tuvo una primer mitad del día interesante en materia de tiempos, ya que Gasly concluyó 3°, con 1m36s723 (+2.450 respecto de Leclerc), después de 61 giros. El buen rendimiento despertó la reacción del asesor deportivo de Alpine, Flavio Briatore, que compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram con tres imágenes suyas en los boxes del trazado de Sakhir y un mensaje alentador. “Tres días en la pista en Bahrein. Es hora de seguir trabajando con el equipo”, escribió el italiano.

En el año de su aparición, Cadillac estuvo atento a cada paso de Sergio Pérez, que concluyó su tarea el jueves en el octavo puesto de la tabla de tiempos de la mañana, con el dato saliente de sus 1m38s653, a más de cuatro segundos del crono conseguido por Leclerc.

No fue un día fácil para el piloto mexicano, ya que un problema mecánico en el Cadillac lo dejó detenido poco después de salir de los pits por primera vez y obligó a una bandera roja, algo similar a lo que le ocurrió a Colapinto en la jornada del miércoles. Cuando el auto fue regresado al garaje, el team de color negro solucionó la contingencia y Checo regresó al circuito 40 minutos más tarde.

Este retraso produjo que Pérez sea el que menos giró: totalizó 42 vueltas, más allá de una mañana fatídica tanto para Mercedes como para Red Bull. En la marca alemana sucedió que Andrea Kimi Antonelli solo dio tres vueltas por un problema en la unidad de potencia; ya el miércoles por la tarde, el joven italiano se quedó limitado a girar en 30 oportunidades por una falla en el sistema de suspensión. En tanto, Isack Hadjar (Red Bull) apenas pudo salir al final para completar una vuelta de instalación debido a una fuga hidráulica en el RB22.