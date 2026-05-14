Próxima carrera de la Fórmula 1: cuándo se corre el GP de Canadá 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene como próxima estación Montreal para el Gran Premio de Canadá, que corresponde a la séptima fecha del calendario pero será la quinta prueba que se disputará porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El Gran Circo visitará el circuito canadiense el penúltimo fin de semana de mayo, es decir entre los días 22 y 24. El viernes se realizará la única práctica y, a continuación, se realizará la clasificación para la carrera sprint. El sábado se desarrollará la carrera abreviada y, a continuación, los 22 pilotos de las 11 escudería clasificarán para la final del domingo.

Cronograma del Gran Premio de Canadá

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 15 de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 16 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación.

Domingo 17 de mayo

17: Carrera.

El piloto británico George Russell, de Mercedes, ganó el GP de Canadá en 2025 Christinne Muschi - The Canadian Press

El líder del campeonato de pilotos es Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó tres de las cuatro carreras y la última de ella fue en Miami Gardens. El italiano tiene 100 puntos y le lleva 20 a su compañero de equipo, George Russell. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) está tercero con 59 tantos. La escudería británica, por el andar de sus conductores, domina ampliamente la tabla de constructores con 180 tantos.

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó séptimo en el GP de Miami y logró su mejor ubicación en el Gran Circo porque superó el octavo lugar del GP de Azerbaiyán 2014 a bordo de un Williams. Con ese resultado, sumó seis puntos y está undécimo en la general con un total de siete. Con los 16 tantos que ya consiguió su compañero Pierre Gasly, Alpine tiene 23 en la general por equipos y en solo cuatro GP mejoró lo que hizo la temporada anterior, cuando cosechó apenas 22.

On the up! 📈



After four rounds of the 2026 season so far, @AlpineF1Team have secured more points than throughout the entire 2025 season! 👏#F1 pic.twitter.com/riqxXyt4wj — Formula 1 (@F1) May 13, 2026

Últimos cinco ganadores del GP de Canadá

2025: George Russell (Mercedes).

George Russell (Mercedes). 2024: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2023: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2022: Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen (Red Bull). 2019: Lewis Hamilton (Mercedes).

Max Verstappen ganó tres de las últimas cinco carreras en el GP de Canadá CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Miami

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Miami

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1

2025: Lando Norris - McLaren

Lando Norris - McLaren 2024: Max Verstappen - Red Bull

Max Verstappen - Red Bull 2023 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2022 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2021 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2020 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2019 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2018 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2017 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2016: Nico Rosberg - Mercedes

Títulos de pilotos por equipos