Doriane Pin, la última campeona de la Academy se multiplica entre la Fórmula 1, el Mundial de Resistencia y la Fórmula E

El nuevo ciclo de la Fórmula 1 enseña en las primeras cuatro fechas el dominio de Mercedes. Las Flechas de Plata firmaron todos los triunfos, con Andrea Kimi Antonelli como estrella del garaje, con tres éxitos consecutivos y el récord de ser el piloto más joven de la historia del Gran Circo en liderar un campeonato. En las fábricas de Brackley y de Brixton, donde se desarrollan los chasis y los motores, también aparece la figura de una piloto que se multiplica entre los coches de F.1, el Mundial de Resistencia y la Fórmula E. La francesa Doriane Pin es el personaje multifacético y quien pretende dejar su sello en la elite del automovilismo mundial. El título de la F.1 Academy resultó la ventana que abrió nuevos escenarios para la joven de 22 años, que se diversifica en categorías y en marcas, porque salta entre las butacas de Mercedes, Peugeot y Citroën.

La concentración de Doriane Pin, a la espera de la señal para salir del garaje de Mercedes en Silverstone; fue reclutada en 2024 para integrar el programa de jóvenes talentos Instagram

Cuatro triunfos, la misma cantidad de podios y no bajar del sexto casillero del clasificador en 14 carreras, entre las Sprint y los grandes premios, la estadística con la que Pin ganó el título en 2025 de la F.1 Academy. Como todos los jóvenes que se apasionan por el automovilismo, el karting resultó el primer eslabón de la cadena de formación. “Tantos buenos recuerdos con papá limpiando y preparando el go-kart para los fines de semana de carrera, trayendo a casa trofeos, pero, sobre todo, ganando nuevas lecciones y experiencias con tan solo 12 años”, recordó la francesa en redes sociales, donde señaló que el trato con la familia para correr era traer buenas notas del colegio: “No es la parte más divertida para mí en ese momento, pero mirando hacia atrás me enseñó disciplina, equilibrio, crecimiento y grandes sueños en mente. Agradezco haber podido correr, hacer lo que me gustaba y ser apoyada por mi familia”.

Doriane Pin junto a George Russell, el piloto de Mercedes de Fórmula 1; el británico y su compañero Andrea Kimi Antonelli felicitaron a la piloto francesa tras ganar el título de F1 Academy en 2025 Instagram

Dos años atrás se unió al programa de jóvenes talentos de Mercedes y los desafío que se acumulan para Pin, que rompió con el hechizo de las pilotos que a pesar de tener el apoyo de una fábrica de F.1 no logran establecerse en la estructura. “Esos años me ayudaron a crecer como piloto”, apuntó, y desde Mercedes resaltaron la tarea: “Velocidad, ritmo de carrera y dedicación”, la calificación de Bradley Lord, el director de comunicaciones de Mercedes. Piloto de desarrollo, las horas en el simulador, el análisis técnico y las referencias para mejorar prestaciones o ejecutar pruebas virtuales son facetas que Pin cumplirá fuera de los circuitos. En los autódromos aportará información para cotejar las simulaciones con lo que expresa el auto en la pista y así evolucionar a los monoplazas.

Un mes atrás, en el emblemático circuito de Silverstone, se convirtió en la segunda mujer de la década -la sexta en el siglo- que prueba con un auto de F.1. El modelo W12, de 2021, con el que Mercedes logró su octava corona consecutiva de Constructores y el auto con el que Lewis Hamilton perdió en la polémica definición en Abu Dhabi el Mundial de Pilotos con Max Verstappen, el monoplaza con el que giró la francesa. Cumplir con una práctica libre en un gran premio es la nueva meta, una situación que no se repite desde 2014, con Susie Wolff –la esposa de Toto, el boss de Mercedes-, junto a Williams en el GP de Gran Bretaña. “No será hasta que te abroches el cinturón y enciendan el motor cuando todo se haga realidad. No te creerás lo rápido que puede ir ese auto. Sé que estarás deseando marcar un tiempo rápido para demostrar a todo el mundo de lo que eres capaz, pero ve poco a poco, confía y escucha a los ingenieros que te rodean. Ellos te guiarán y disfruta cada minuto”, aconsejó Susie, que desde 2023 es la directora general de la F1 Academy.

Cuatro triunfo, cuatro podios y siempre entre las seis mejores del clasificador en 14 pruebas, la estadística que llegó a Doriane Pin a conquistar el título en la F1 Academy Instagram

Completó 76 vueltas y en el garaje estuvieron Antonelli y George Russell, los pilotos de F.1 de Mercedes, apoyando la tarea. “El W12 es muy diferente de los otros autos que conduje. Todo es diferente, más grande, y más potente. Me alegro de haber ganado en confianza vuelta tras vuelta y demostrar de los que soy capaz. Fue un día muy emotivo”, relató la piloto francesa, que se convirtió el 18 de abril pasado en la primera mujer en conducir un Mercedes de F.1. La última en realizar una prueba privada con un coche del Gran Circo fue la británica Jessica Hawkins, en 2023, con Aston Martin. Abanderado de la igualdad de oportunidades, Hamilton valoró con un comentario en las redes sociales de Pin el significado de la jornada: “Amo esto. Gran trabajo”, expresó el séptuple campeón del mundo, actualmente en Ferrari.

Dos automotrices francesas también la agendaron en sus programas y Pin aceptó los retos. Es piloto de desarrollo de Peugeot en Hypercar y dos días atrás Citroën la oficializó en su plan de Fórmula E para el desarrollo del GEN4. Todas estas tareas, la piloto las armoniza con la European Le Mans Series, donde es parte del Duqueine Team, junto al italiano Giorgio Roda y el neerlandés Richard Verschoor, en la categoría LMP2 Pro-Am. Con una victoria en Barcelona y un tercer puesto en las 4 Horas de Le Castellet, son punteros del campeonato que tendrá su tercera fecha el 5 de julio en Imola.

Con el italiano Giorgio Roda y el neerlandés Richard Verschoor, Doriane Pin compite en la categoría LMP2 Pro-Am en la European Le Mans Series Instagram

El Mundial de Resistencia, junto a Peugeot, atrapa a Pin, porque la marca francesa consolida su programa de Hypercar –marcó la pole en las 6 Horas de Spa- y la piloto se involucra en las tareas de desarrollo. “Empecé a trabajar hace un mes, aproximadamente, y estoy con muchas horas de tareas en el simulador, en la fábrica. Estoy aprendiendo detalles del coche y la intención es construir una relación fuerte y a largo plazo. Creo que es una gran oportunidad desarrollar un Hypercar y, además, estoy preparando el test de rookie del WEC de final de año en Bahréin”, resalta Doriane.

Con el Prema Racing, pero bajo el programa de desarrollo de Mercedes-AMG Petronas F1, Doriane Pin logró el campeonato 2025 de la F1 Academy Instagram

El calendario finaliza el 7 de noviembre y al día siguiente sería el primer contacto de la gala con el auto: “Mi objetivo es ser la primera mujer en un Hypercar, mostrar que es posible”, lanza, y sabe que para completar la tarea debe encadenar episodios. “La primera oportunidad es ser parte del equipo y ser piloto de desarrollo para después enseñar que somos pilotos completas y una buena herramienta que puede ayudar al equipo a crecer. De eso modo se dará la oportunidad como pilotos oficiales, de fábrica. Y ojalá que llegue pronto”, arriesga.

La Fórmula E, un nuevo desafío en la carrera de Doriane Pin: la francesa se incorporó al equipo Citroën Instagram

En un deporte dominado por los hombres, Pin se abre paso y acepta los múltiples desafíos que le ofrecen las categorías. El fin de semana estará en Mónaco cumpliendo su debut como soporte de Citroën Racing. “La Fórmula E es un campeonato en constante evolución y ya trabajé con el equipo en el simulador GEN4, lo que me permitió comprender los sistemas y la estrategia de manejo”, explicó, quien tres años atrás era premiada como Revelación del Año en el WEC, en 2024 se consagró subcampeona en la F1 Academy y en el pasado curso se calzó la corona.

Autos de Fórmula 1, Hypercar o eléctricos... forman parte de la lista de trabajo de Doriane Pin.