El divertido video con el que Alpine anunció que Colapinto continuará en F1 en 2027

La escudería francesa Alpine eligió una particular manera para confirmar que el argentino Franco Colapinto, y también su compañero francés Pierre Gasly, se quedarán en el equipo durante 2027. A través de una divertida escena grabada, los pilotos, el jefe del equipo Flavio Briatore y el director de Alpine, Stevie Nielsen, protagonizaron un relajado cortometraje de poco más de 50 segundos.

La breve y contundente pieza audiovisual fue publicada en las redes sociales y acompañada por una oración que auguraba la temática de la escena: “¿Crees que sabes cómo son las negociaciones contractuales? Pensalo de nuevo”. “Reunión en curso”, marca un cartel pegado en una puerta. Dentro de esa habitación, tres de los cuatro protagonistas están sentados alrededor de una mesa.

El divertido video con el que Alpine anunció que Colapinto continuará con la escudería el próximo año

De repente, irrumpe en el lugar Nielsen. Trae en sus manos un cuadro. “Nos dieron un regalo”, dice, a lo que Briatore le pregunta: “¿Un regalo de qué?”. El directivo de Alpine le indica que preste atención a la pintura. “¿Qué te parece?”, le pregunta Nielsen. Pero algo parece no cerrarle al empresario italiano. “Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos”, le contesta.

El divertido video con el que Alpine anunció que Colapinto continuará con la escudería el próximo año. Tom Baigent

“Ah, ¿queres la de 2027?”, le retruca Nielsen. “¡Quiero la de 2027!”, destaca Briatore. Como confundido, Nielsen pregunta si realmente hay diferencias entre ambas alineaciones. “Es solo que... Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027”, le dice el empresario al francés. Y es entonces que aparece la intervención artística de Colapinto: “¿Y yo?”.

Briatore mira a los ojos al piloto argentino: “¿Queres estar en el de 2027?”. Sin dudarlo, Colapinto responde, entusiasmado: “¡Sí, por favor!”. “Está bien, decile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027”, retoma el empresario el diálogo con Nielsen, que le pregunta: “¿Son los mismos?”. “¡Los mismos. ¡Estamos ahorrando dinero!”, bromea el italiano.

Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para 2027. @francolapinto

La divertida escena finaliza entre risas y una frase de felicitación de Briatore a Colapinto: “Bien hecho, bravo”. Franco mira a la cámara y dice, como ansioso: “¿Ya está?”.