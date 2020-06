Alex Zanardi chocó de frente contra un camión y está en grave estado Crédito: CorriereTV

El expiloto y ciclista paralímpico italiano Alex Zanardi ha sufrido este viernes un grave accidente de tránsito durante una de las etapas de 'Obiettivo tricolore', una prueba paraciclista, en la provincia de Siena (Italia), y ha sido evacuado al hospital en helicóptero, según informa La Gazzetta dello Sport. Los primeros informes indican que sería sometido a una neurocirugía, según Reuters y DPA.

Zanardi, que compitió en la Fórmula 1, fue bicampeón de la categoría americana Indy Car y campeón olímpico de 'handbike' en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, perdió el control de su bicicleta durante una curva cuesta abajo a la altura del municipio de Pienza e invadió el carril contrario, por donde transitaba un camión, que no pudo esquivarlo.

Alex Zanardi corría en su bicicleta adaptada cuando se encontró con el camión de frente en una ruta de Siena Crédito: CorriereTV

Tras ello, el italiano fue evacuado en helicóptero al hospital Santa Maria alle Scotte de Siena. Según recogen los medios transalpinos, Zanardi sufre politraumatismos y se encuentra en estado "muy grave".

El accidente de Zanardi ha causado conmoción en Italia, desde donde le llegan ánimos de miles de personas, entre ellas el primer ministro Giuseppe Conte. "Nunca te rendiste y con tu extraordinaria fortaleza mental has superado mil dificultades. Vamos Alex Zanardi, no te rindas. Toda Italia está luchando contigo", escribió en la red social Twitter.

Alex Zanardi, de 53 años, compitió en la Fórmula 1 entre 1991 y 1994, además de hacerlo en la temporada 1999, con Jordan, Minardi, Lotus y Williams, y consiguió un punto en 1993 con Lotus al ser sexto en el Gran Premio de Brasil. Además, fue campeón en 1997 y 1998 de la Champ Car World Series (CART), competición en la que el 15 de septiembre de 2001 en el autódromo EuroSpeedway Lausitz (Alemania) sufrió un accidente que casi le cuesta la vida y que provocó que le amputasen las dos piernas.

El accidente en Indy Car

El accidente en 2001, en la Fórmula Indy 01:05

Video

Tras ello, en 2004 volvió a las pistas en pruebas de Turismo y Gran Turismo con BMW, con coches adaptados, pero sus mayores éxitos llegaron en 'handbike', donde logró proclamarse bicampeón paralímpico en Londres y Río.

Antes, Zanardi supo de otros golpes que lo sacudieron, como el que sufrió en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, a bordo de un Lotus, en 1993. Fue la misma temporada en la que consiguió su único punto en la Fórmula 1, con un sexto puesto en Brasil.

Cuando perdió las piernas, a los dos meses ya estaba manejando su propio automóvil. Así, llegó desde Mónaco a Bolonia para la cirugía de adaptación del muñón de la pierna izquierda a las prótesis, las que son preparadas en un instituto especializado.

En una carrera ciclística, Alex Zanardi tuvo otro grave accidente Crédito: Reuters

Como parece que todo esto no era suficiente, Zanardi debutó en triatlón en 2014. Además de su curriculum deportivo, lo que hace de Zanardi un atleta y un campeón es su actitud. Tiempo atrás, habló de cómo su accidente más serio le abrió las puertas de los Juegos Olímpicos y el Ironman.

"No es que estuviera esperando que me pasara algo como me pasó, pero pase lo que pase en la vida, si tienes curiosidad, siempre acabas dándote cuenta de que no siempre las cosas son buenas o malas. Tener curiosidad e intentar ver lo positivo de las cosas para utilizarlo como punto de inflexión hace ver las cosas que te ocurren como oportunidad. Creo que esta teoría deja de ser una teoría y se convierte en realidad cuando conoces mi historia", relató hace un tiempo, en una conferencia de prensa previa a un Ironman, en Austria.

"Ironman es una carrera capaz de sorprenderte siempre cuando menos te lo esperas. Es una de esas cosas que odias mientras estás haciendo. Te encanta un segundo antes de empezar y, no necesariamente un segundo después, pero al día siguiente, te vuelve a encantar de nuevo", justificó Zanardi, un amante de la velocidad que vive siempre al límite.