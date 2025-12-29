F1 hoy: calendario de carreras y las modificaciones para 2026

La Fórmula 1 ya palpita su temporada 2026, para la cual todavía restan más de dos meses pero las 11 escuderías y 22 pilotos trabajan para afrontar lo que será un certamen con modificaciones en el calendario de carreras con respecto al anterior.

El certamen iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne, Australia, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Al igual que el año pasado, serán 24 fechas con un cambio de trazado porque el GP de Madrid reemplazó al de Emilia-Romagna.

El Gran Premio de España en Madrid ingresa al calendario 2026 de la Fórmula 1 en reemplazo de Emilia-Romagna Manu Fernandez� - AP�

Además, hay una pequeña diferencia en el orden de algunos GPs: el de Canadá dejará de correrse a mediados de junio porque pasó al 24 de mayo, inmediatamente después del de Miami, con el fin de permitir que los equipos puedan trasladarse por Norteamérica sin necesidad de regresar a Europa.

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

6-8 de marzo (Melbourne) GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

13-15 de marzo (Shanghái) GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

27-29 de marzo (Suzuka) GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

10-12 de abril (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

17-19 de abril (Jeddah) GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

1-3 de mayo (Miami Gardens) GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

22-24 de mayo (Montreal) GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

5-7 de junio (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

12-14 de junio (Montmeló) GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

26-28 de junio (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

3-5 de julio (Silverstone) GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

17-19 de julio (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

24-26 de julio (Budapest) GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

21-23 de agosto (Zandvoort) GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

4-6 de septiembre (Monza) GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

11-13 de septiembre (Madrid) GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

25-27 de septiembre (Bakú) GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

9-11 de octubre (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

23-25 de octubre (Austin) GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1° de noviembre (Hermanos Rodríguez)

30 de octubre - 1° de noviembre (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

6-8 de noviembre (Interlagos) GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

19-21 de noviembre (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

27-29 de noviembre (Lusail) GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Save the date 🔒



Presenting the 2026 Calendar 🗓️



24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6 — Formula 1 (@F1) June 10, 2025

Otra de las novedades más relevantes es el ingreso del equipo Cadillac con el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Así, será una escudería y dos pilotos más que en los últimos nueve campeonatos.

Habrá 3 ensayos de pretemporada por primera vez: del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. El receso por el verano en el Hemisferio Norte será del 27 de julio al 20 de agosto entre las fechas 13 y 14, después de la carrera de Hungría y antes de la de Países Bajos.

Por último, los GPs de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur se correrán bajo el formato sprint. China y Miami repiten con respecto al 2025, mientras que el resto reemplaza a Bélgica, Estados Unidos, San Pablo y Qatar.

Lando Norris, el campeón de 2025, intentará retener la corona en 2026 David Davies/PA Wire/dpa

Cambios en la Fórmula 1 de cara al 2026

La Fórmula 1 cambiará por completo en la próxima temporada, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiarán el proveedor de sus motores. Alpine dejó las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también será utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes. Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia.

Alpine dejó los motores Renault y utilizará Mercedes en la temporada 2026 ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utilizará unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Equipos y pilotos de la F1 2026

La grilla de pilotos para el Mundial 2026, como así también la lista de constructores, ya está definida. La buena noticia para los argentinos es que Franco Colapinto será uno de los 22 corredores titulares: firmó contrato con Alpine y seguirá siendo compañero del francés Pierre Gasly. Con respecto al plantel completo de protagonistas, hubo pocas modificaciones en el armado de los -ahora- 11 equipos, tras la inclusión de Valtteri Bottas y Sergio Pérez en Cadillac.

El finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez serán los pilotos de Cadillac en la temporada 2026 Geert Vanden Wijngaert - AP

Williams seguirá con el tailandés Alexander Albon y el español Carlos Sainz Jr., quien a fines de 2024 firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton, quien tuvo una temporada 2025 para el olvido pero seguirá compartiendo equipo con Charles Leclerc. Audi -antes Kick Sauber- seguirá con el alemán Nico Hulkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto y Haas, con el británico Oliver Bearman y el francés Esteban Ocon.

El rookie con más puntos acumulados en 2025, el italiano Kimi Antonelli, de 19 años, seguirá en Mercedes junto al experimentado George Russell. Aston Martín se mantendrá con Fernando Alonso y Lance Stroll, y McLaren, ganador del campeonato de constructores, hará lo propio con Lando Norris, vigente campeón del mundo, y Oscar Piastri. Red Bull, por su parte subió a Isack Hadjar desde Racing Bulls para acompañar al tetracampeón Max Verstappen en reemplazo del despedido Yuki Tsunoda. Por último, tras el ascenso de Hadjar, Arvid Lindblad correrá con Liam Lawson en Racing Bulls.