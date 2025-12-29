LA NACION

F1 hoy: calendario de carreras y las modificaciones para 2026

El campeonato comenzará en marzo y se extenderá hasta diciembre con dos pilotos más que la temporada 2025 porque se incorporó Cadillac

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 07: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 leads the field at the start during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 07, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 07: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB21 leads the field at the start during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 07, 2025 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

La Fórmula 1 ya palpita su temporada 2026, para la cual todavía restan más de dos meses pero las 11 escuderías y 22 pilotos trabajan para afrontar lo que será un certamen con modificaciones en el calendario de carreras con respecto al anterior.

El certamen iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne, Australia, y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Al igual que el año pasado, serán 24 fechas con un cambio de trazado porque el GP de Madrid reemplazó al de Emilia-Romagna.

El Gran Premio de España en Madrid ingresa al calendario 2026 de la Fórmula 1 en reemplazo de Emilia-Romagna
El Gran Premio de España en Madrid ingresa al calendario 2026 de la Fórmula 1 en reemplazo de Emilia-RomagnaManu Fernandez - AP

Además, hay una pequeña diferencia en el orden de algunos GPs: el de Canadá dejará de correrse a mediados de junio porque pasó al 24 de mayo, inmediatamente después del de Miami, con el fin de permitir que los equipos puedan trasladarse por Norteamérica sin necesidad de regresar a Europa.

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

  • GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)
  • GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)
  • GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)
  • GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)
  • GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)
  • GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)
  • GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)
  • GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)
  • GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1° de noviembre (Hermanos Rodríguez)
  • GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)
  • GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)
  • GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Otra de las novedades más relevantes es el ingreso del equipo Cadillac con el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas. Así, será una escudería y dos pilotos más que en los últimos nueve campeonatos.

Habrá 3 ensayos de pretemporada por primera vez: del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. El receso por el verano en el Hemisferio Norte será del 27 de julio al 20 de agosto entre las fechas 13 y 14, después de la carrera de Hungría y antes de la de Países Bajos.

Por último, los GPs de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur se correrán bajo el formato sprint. China y Miami repiten con respecto al 2025, mientras que el resto reemplaza a Bélgica, Estados Unidos, San Pablo y Qatar.

Lando Norris, el campeón de 2025, intentará retener la corona en 2026
Lando Norris, el campeón de 2025, intentará retener la corona en 2026David Davies/PA Wire/dpa

Cambios en la Fórmula 1 de cara al 2026

La Fórmula 1 cambiará por completo en la próxima temporada, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiarán el proveedor de sus motores. Alpine dejó las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también será utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes. Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia.

Alpine dejó los motores Renault y utilizará Mercedes en la temporada 2026
Alpine dejó los motores Renault y utilizará Mercedes en la temporada 2026ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utilizará unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Equipos y pilotos de la F1 2026

La grilla de pilotos para el Mundial 2026, como así también la lista de constructores, ya está definida. La buena noticia para los argentinos es que Franco Colapinto será uno de los 22 corredores titulares: firmó contrato con Alpine y seguirá siendo compañero del francés Pierre Gasly. Con respecto al plantel completo de protagonistas, hubo pocas modificaciones en el armado de los -ahora- 11 equipos, tras la inclusión de Valtteri Bottas y Sergio Pérez en Cadillac.

El finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez serán los pilotos de Cadillac en la temporada 2026
El finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez serán los pilotos de Cadillac en la temporada 2026Geert Vanden Wijngaert - AP

Williams seguirá con el tailandés Alexander Albon y el español Carlos Sainz Jr., quien a fines de 2024 firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton, quien tuvo una temporada 2025 para el olvido pero seguirá compartiendo equipo con Charles Leclerc. Audi -antes Kick Sauber- seguirá con el alemán Nico Hulkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto y Haas, con el británico Oliver Bearman y el francés Esteban Ocon.

El rookie con más puntos acumulados en 2025, el italiano Kimi Antonelli, de 19 años, seguirá en Mercedes junto al experimentado George Russell. Aston Martín se mantendrá con Fernando Alonso y Lance Stroll, y McLaren, ganador del campeonato de constructores, hará lo propio con Lando Norris, vigente campeón del mundo, y Oscar Piastri. Red Bull, por su parte subió a Isack Hadjar desde Racing Bulls para acompañar al tetracampeón Max Verstappen en reemplazo del despedido Yuki Tsunoda. Por último, tras el ascenso de Hadjar, Arvid Lindblad correrá con Liam Lawson en Racing Bulls.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Deportes
  1. La desigual pelea de la que habla el mundo de la NBA: 20 centímetros de diferencia de altura
    1

    NBA: las trompadas entre José Alvarado y Mark Williams y la figura que rompió un código y desató una trifulca

  2. Quién ganó la "Batalla de los sexos" del tenis 2025, entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios
    2

    Quién ganó la “Batalla de los sexos” del tenis 2025, entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios

  3. El regreso de un campeón en San Antonio Spurs, en su noche más salvaje en la NBA: brilló con los Clippers
    3

    El retorno de Kawhi Leonard en una noche salvaje para Los Angeles Clippers

  4. Altas, bajas y todas las negociaciones de los 30 equipos de la Liga profesional
    4

    Mercado de pases 2026: altas, bajas y todas las negociaciones de los 30 equipos de la Liga profesional

Cargando banners ...