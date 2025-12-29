La lista de los 10 mejores pilotos de Fórmula 1, con varias sorpresas y una ausencia inédita

Como es habitual en cada final de año, la Fórmula 1 se encarga de difundir la elección de los jefes de equipo de los mejores pilotos de la temporada y en este año se dieron algunas sorpresas, tanto por algunas escaladas en las posiciones finales, como también la particularidad de una ausencia importante dentro del Top 10.

En el sitio oficial de la categoría se difundió el ranking que utiliza el mismo sistema de puntuación que se aplica en los Grandes Premios, que otorga 25 puntos para el ganador de la carrera y uno al décimo.

Para esta elección participaron Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes), James Vowles (Williams), Ayao Komatsu (Haas), Alan Permane (Racing Bulls), Jonathan Wheatley (Sauber), Steve Nielsen (Alpine) y el equipo de liderazgo de Aston Martin. Según informaron en el comunicado, no enviaron sus votos Red Bull ni Ferrari. Cada director elaboró su propio ranking, considerando una evaluación interna y técnica, y la suma de los puntos otorgados definió el listado.

Max Verstappen no pudo alcanzar su quinto título, pero igualmente fue reconocido (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) ANDREJ ISAKOVIC� - AFP�

Al igual que sucedió durante 2024, los primeros dos puestos del ranking no sufrieron cambios, ya que se mantuvo en lo más alto del podio el neerlandés Max Verstappen, pese a no haber podido imponerse en 2025 y tras coronarse de manera consecutiva entre 2021 y 2024. El piloto de Red Bull logró seis victorias en los últimos nueve Grandes Premios del año y eso le permitió llegar a la última carrera con la chance de una nueva corona, pero perdió por dos puntos con Lando Norris (423 a 421), que fue elegido como el segundo mejor piloto del año.

El tercer lugar fue para Oscar Piastri, que tuvo un gran arranque de temporada y al llegar a la mitad de la temporada era el candidato máximo para quedarse con el campeonato de pilotos, pero no pudo sostener el ritmo. En el cuarto lugar de esta nómina aparece George Russell, tras una temporada regular, con dos victorias y siete podios con Mercedes, lo que le permitió trepar dos posiciones en comparación con el año anterior.

El mayor ascenso en la lista fue para el español Fernando Alonso, al pasar del noveno al quinto lugar, a pensar de no haber tenido una temporada destacada a bordo del Aston Martin, que tuvo muchos problemas en 2025.

Fernando Alonso fue el máximo ascenso en la lista, ya que pasó del noveno al cuarto lugar. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

El sexto lugar fue para el otro español, Carlos Sainz, que tuvo una segunda mitad de campeonato que le permitió acceder a dos podios con Williams. El que perdió algunas posiciones fue Charles Leclerc, que retrocedió al séptimo escalón, después de no poder dominar su Ferrari.

Una de las máximas sorpresas fue que entre los mejores 10 pilotos no aparece Lewis Hamilton, que al igual que Leclerc tuvo un año complicadísimo con la escudería del Cavallino Rampante, y es la primera vez en su carrera que no está entre los mejores después de 17 temporadas (2008-2025). De la misma manera, también generó asombro que los directores se inclinaron por darles lugares de privilegio a dos novatos como Oliver Bearman, de Haas, e Isack Hadjar, de Racing Bulls, que el año será compañero de equipo de Verstappen en el equipo principal.

💥 Por primera vez en su carrera, los jefes de equipo EXCLUYEN a Lewis Hamilton del TOP 10 de pilotos



🇪🇸 Fernando Alonso siempre ha estado en la lista desde que hay registros.#F1 pic.twitter.com/HVwIUxoeYZ — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 29, 2025

El británico de Haas fue reconocido como el ingreso a la Fórmula 1 más destacada y el debutante mejor posicionado, quedándose con el octavo puesto. Mientras que Hadjar completó un buen año de debut y ocupó la novena posición.

La décima posición fue para Nico Hülkenberg, que descendió dos posiciones respecto al año último, pero cerró los primeros 10 lugares de la lista luego de alcanzar un podio por primera vez en su carrera (en el Gran Premio de Silverstone).

Los diez mejores pilotos en 2025