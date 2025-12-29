A doce años del accidente de Michael Schumacher: “No creo que lo volvamos a ver”

Fue hace doce años. El 29 de diciembre de 2013, cuando esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses, Michael Schumacher, leyenda de la Fórmula 1, sufrió un terrible accidente que paralizó su vida y su riquísima carrera profesional. Desde entonces y tras padecer un fuerte golpe en la cabeza, los detalles de la salud del piloto alemán se mantienen en estricto hermetismo.

Schumacher era un apasionado esquiador, como lo demostró en Madonna di Campiglio, Italia; pero esa actividad lo llevó a accidentarse AFP / VINCENZO PINT - AFP�

Aquel día trágico, Schumacher -siete veces campeón mundial de la Fórmula 1- sufrió un traumatismo craneoencefálico severo al caerse esquiando. Fue operado en el hospital Universitario de Grenoble. Dos días más tarde, el 2 de enero, su agente de comunicaciones, Sabine Kehm, dio por finalizados los partes médicos, ante las maliciosas versiones que empezaron a pulular las redacciones del mundo. Desde ese momento sólo se produjo una actualización, en julio de 2014, que habló de que el deportista había salido del coma y era trasladado a Lausana. Unas semanas después regresó a la casa familiar, junto al lago Lemán, para ser atendido por un equipo especializado. Después de doce años, su estado de salud cambió muy poco. Prácticamente no hay noticias sobre su actualidad.

El sábado próximo, 3 de enero, el piloto nacido en Hermülheim, cumplirá 57 años. La familia Schumacher, liderada por Corinna, su esposa, optó por un hermetismo total. Desde el accidente, sólo hubo algunas pocas declaraciones de personas cercanas a Schumacher en sus tiempos de la Fórmula 1 y no mucho más. Este año, por ejemplo, casi no hubo noticias sobre el expiloto. El mundo del automovilismo se sorprendió en abril pasado cuando aseguraron que Schumacher había autografiado un casco por primera vez desde su accidente de esquí.

Schumacher junto a su esposa Corinna, en tiempos más felices Archivo

La noticia encendió la ilusión de los seguidores del exgran campeón: supuestamente, Schumacher habría autografiado un casco que pertenecía a su compañero ícono de la F1, John Young Stewart, más conocido como Jackie Stewart. Se vendería para recaudar dinero para la organización benéfica Race Against Dementia en homenaje a su esposa, diagnosticada con esta enfermedad hace más de una década. El objetivo de la iniciativa fue recaudar fondos suficientes para costear un ensayo de análisis de sangre que desarrolla la Universidad de Cambridge.

Con la ayuda de su esposa Corinna, el expiloto de Ferrari habría firmado sus iniciales “MS” en el casco, en un gesto que, sin dudas, hizo que el valor del objeto aumente, ya que fue la primera vez que lo hizo. “Es maravilloso que Michael haya podido firmar el casco por esta noble causa: una enfermedad incurable. Su esposa lo ayudó, y completó el conjunto de todos los campeones que aún nos acompañan”, afirmó Jackie Stewart al medio inglés Daily Mail. Muchos no creyeron que fuera real la supuesta acción de Schumacher...

Schumacher fue siete veces campeón del mundo en la F1 AP

Este año, otro conocido del mundo de la máxima categoría del automovilismo, como Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y mecánico de McLaren, se refirió sobre la salud del alemán. “No he escuchado nada últimamente, pero sé que tiene un médico finlandés, un médico personal”, declaró en una entrevista en Sportbible, hace un mes. Y añadió, drástico: “No creo que volvamos a ver a Michael (...) Me siento un poco incómodo hablando de su condición, debido al secretismo que la familia, por las razones correctas, quiere mantener”.

Hopkins conoció a Schumacher en la década de los ’90, cuando el piloto corría para Benetton y él trabajaba en McLaren. Por ese entonces, a pesar de la distancia entre las escuderías, solían tomarse un café, compartir charlas y momentos juntos que los fueron haciendo cada vez más cercanos.

Schumacher y Flavio Briatore, en los tiempos del equipo Benetton, en 1994 GettyImages

En marzo pasado, asimismo, el periodista alemán Félix Gorner reveló información crítica. “Es totalmente dependiente de asistencia continua. Dejó de comunicarse verbalmente porque no logra expresarse a través de la palabra (...) Es una realidad muy dolorosa de aceptar. La situación es muy triste”, aseguró el cronista en una entrevista con la emisora televisiva germana RTL.

Otra de las noticias que surgieron este año estuvo vinculada a una subasta de un traje que Schumacher utilizó para pilotar y ser segundo en el Gran Premio de Hungría de 2000. La pieza se vendió por 95.650 euros en una subasta online organizada por Bonhams Cars, en colaboración con The Schumacher Lounge. Esta subasta tuvo más piezas de Schumacher: también se vendieron un traje Benetton de 1995 y una réplica del casco Ferrari de 2003 firmada, por 61.360 euros y 11.520 euros, respectivamente. Un porcentaje de estas ventas se destinó a la Fundación Keep Fighting (sigue luchando), creada por la familia Schumacher en 2017. Schumacher ganó los títulos mundiales de Fórmula 1 de 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004; su obra deportiva es perpetua.