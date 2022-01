El joven talento australiano que Alpine prepara como relevo de Fernando Alonso

Las estadísticas abruman. Las cifras revelan la superioridad. Los números enseñan el dominio que ejecutó, en años consecutivos, sobre las categorías teloneras de la Fórmula 1. Los títulos se replicaron, pero el vertiginoso ascenso descubrió un freno, un impase. Oscar Piastri no dispondrá de una butaca en el actual curso en ninguna de las clases de la Federación Internacional del Automóvil, su carrera no tendrá continuidad en las pistas de los circuitos que visitará el Gran Circo. El joven talento australiano, en lugar de observar un retroceso, toma como un aprendizaje la experiencia que encarará con la escudería Alpine: será el piloto de reserva de Fernando Alonso y de Esteban Ocon, el que desarrolle el nuevo auto durante mayor cantidad de horas en el simulador y el relevo que la escuadra de Enstone prepara para el asturiano, si éste no extiende el contrato que terminará el último día de 2022.

La gala de premiación de la FIA, del 18 de diciembre, el escenario en el que Piastri confirmó lo que en el paddock de Abu Dabi -donde en una polémica definición Max Verstappen ganó el Mundial de Pilotos de la F.1- se ofrecía como una historia sin retorno, después de los últimos movimientos de pilotos y con el chino Guanyu Zhou tomando la última butaca libre que ofrecía Alfa Romeo. “Desafortunadamente no correré la temporada próxima. Ser titular del equipo Alpine es el siguiente paso y espero poder trabajar con ellos en 2023″, confesó, con el trofeo en sus manos quien desde que arribó a la F.3 es representado por Mark Webber, el australiano que corrió entre 2002 y 2013 en Minardi, Jaguar, Williams y Red Bull, con la que firmó sus nueve triunfos en la F.1.

La consagración en la F.2: Oscar Piastri celebra la conquista del título en el circuito Yas Marina, de Abu Dabi Joe Portlock - Formula 1 - Formula 1

De 20 años, Piastri nació en Melbourne, la ciudad que cobijará en el circuito callejero de Albert Park nuevamente a la F.1, tras dos años de ausencia, por la pandemia mundial de Covid-19. El Gran Premio de Australia hizo de apertura de los calendarios hasta que el virus explotó en todo el planeta, pero en la actual temporada ocupará el tercer lugar de la aventura -que tendrá 23 estaciones-, detrás de Barhein y Arabia Saudita.

El desembarco en 2014 en la Final Internacional IAME en Le Mans, la primera experiencia fuera de su país, en donde los trofeos por las conquistas se acumulaban. “Era la oportunidad de probar mis habilidades contra los pilotos europeos”, se animó a confesar, quien con 14 años y en su tercera campaña en karts deslumbraba en el calendario australiano. Batallar contra 72 aspirantes en una de las catedrales del automovilismo mundial, una vidriera para instalarse en las competiciones europeas. Completó el podio, por detrás del británico Josh Smith y el belga Gilles Magnus; de la final participó el argentino Bruno Romano, que termino 20mo, entre 34 participantes.

Dos días después de consagrarse campeón de la F.2, Oscar Piastri participó de las pruebas con Alpine en el circuito de Abu Dabi; el australiano será el piloto de reserva de Fernando Alonso y Esteban Ocon en 2022 Joe Portlock - Formula 1

Pero recién dos años más tarde Piastri logró retornar y lanzar la conquista del Viejo Continente. Primero hizo una breve experiencia en la F.4 de Emiratos Árabes Unidos, una categoría que la FIA oficializó en 2016, y esa misma temporada se estrenó en la F.4 Británica -ex Fórmula Ford Británica-, donde finalizó subcampeón. Un plan de dos campeonatos en la Fórmula Renault Eurocup, con la corona en 2019, el certificado que le posibilitó ingresar a un nuevo y fascinante escenario. La firma con el equipo Prema para correr en la F.3 de la FIA y la incorporación a la Renault Sport Academy, dos espaldarazos. “El objetivo final de las academias es que uno de sus pilotos se convierta en un futuro campeón mundial de la F.1″, el enfoque que por entonces ya desarrollaba Piastri. El apoyo financiero y el progreso con programas de entrenamientos físicos y de ingeniería, aspectos que fortalecieron el crecimiento del australiano, que en la fábrica de Enstone conoció a Daniel Ricciardo -actual piloto de McLaren, pero que ese mismo 2019 se sumó a Renault-, herramientas que exprimió para consolidar el ascenso.

Con la pandemia mundial de Covid-19, Piastri quedó varado en Australia y el estreno en la F.3 quedó en pausa. A 17 mil kilómetros de Londres, siguió las pautas del programa de la Academia; las sesiones de entrenamientos eran vía Skype. Pero a su vez, cursaba el colegio -estaba inscripto en una escuela de Haileybury-, y debía acomodar la diferencia horaria para tomar las clases virtuales. Finalmente, en junio de 2020 tomó un vuelo casi vacío que 21 horas más tarde lo depositó en Reino Unido. El recuerdo risueño fue que los entretenimientos y las películas a bordo estaban canceladas. El debut en el Red Bull Racing no pudo ser más auspicioso: el australiano ganó la primera de las dos carreras del fin de semana y desde entonces se perfiló para ser protagonista; en Mugello logró la corona y se convirtió en el primer piloto de su país en ganar el título de la F.3. La conquista tuvo un premio adicional: semanas más tarde manejó el Renault RS18 en Bahrein.

Estreno y victoria en la Fórmula 3: Oscar Piastri debutó en lo más alto del podio con el equipo Prema, en 2019, en el trazado austríaco de Red Bull Racing Joe Portlock - Formula 1 - Formula 1

El ascenso con el equipo Prema a la F.2 y un comienzo calcado al de 2020: debut y victoria. A la brillante campaña se le sumaron los test en Silverstone y en Monza con un F.1. El circuito de Yas Marina fue el escenario de la polémica definición entre Verstappen y Lewis Hamilton, pero también donde Piastri redondeó la tarea para ser monarca de la F.2: seis victorias en 23 carreras; cinco podios y pole-position y seis vueltas rápidas, estadísticas que exaltan la superioridad que ejerció, entre ellos sobre Guanyu Zhou, el chino que finalizó tercero en el campeonato, aunque en 2022 será parte de la selecta parrilla de 20 pilotos de la F.1.

Para dimensionar el status de Piastri, desde 2016 solo dos pilotos tuvieron el mismo desempeño que el australiano en la F.3 y la F.2: Charles Leclerc y George Russell también fueron campeones en el año del debut en las dos categorías y en temporadas consecutivas. El monegasco ascendió con Alfa Romeo a la F.1 en 2018 y al año siguiente firmó con Ferrari. El británico se unió al Gran Circo en 2019 con Williams y ahora será compañero de Hamilton en Mercedes. El último campeón de la F.2 que no logró ascender fue el neerlandés Nyck de Vries, campeón de la Fórmula E en 2021 y cuyo nombre estuvo en los planes de Alfa Romeo y de Williams para el curso que empezará el 20 de marzo en Bahrein.

Con seis victoria y otros cinco podios, Oscar Piastri se coronó campeón de la F.2; las estadísticas son comparables a las que marcaron en el pasado Charles Leclerc y George Russell, actualmente en Ferrar y Mercedes Bryn Lennon - Getty Images Europe

“Hay muchas variables que hacen que un piloto de F.1 tenga éxito. Mi tarea será aprender de Alonso y Ocon. Con observar cómo desarrollan un fin de semana de carrera, las sugerencias y la interacción con los ingenieros, la capacidad para proponer ideas y realizar cambios en el auto… Será un año de aprendizaje y no de retroceso”, afirma Piastri. Paradojas del automovilismo y de los asientos pagos, no tendrá butaca en la F.1 y tampoco defenderá la corona en la F.2. Alpine llevará al talentoso australiano a todas las citas y el australiano asistirá, sin la presión de correr, a la nueva era a la que se encamina la categoría. El tiempo para la butaca y las carreras quizás sea en 2023.