El particular mensaje de uno de los representantes de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Bahréin

El Gran Premio de Bahréin, que se corrió en Malasia, resultó una de las competencia del calendario de la Fórmula 1 con más condimentos. En ese contexto, el rendimiento de Alpine estuvo lejos del ideal, aunque el desempeño de Franco Colapinto, que terminó en el puesto 13, dejó sensaciones encontradas, ya que no pudo entrar a la zona de los puntos, pero escaló ocho puestos y sufrió por el error del equipo en la elección de los neumáticos para salir al trazado en Sepang. Dentro de todas estas particularidades, apareció en escena uno de los managers del argentino, Jamie Campbell-Walter, quien respaldó la tarea del piloto y dejó una frase interesante: “El P13 no cuenta toda la historia”.

Después de que el propio Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, reconociese el error en la estrategia de los neumáticos de Colapinto, llegaron los posteos en la cuenta oficial en , de Campbell y de la empresa que representa al piloto argentino. “Súper rápido este fin de semana. Hacia Singapur”, fue el mensaje de apoyo del empresario que, junto a María Catarineu, representan al piloto argentino y encabezan la agencia Bullet Sports Management. Y en una publicación posterior la cuenta de la empresa escribió: “El P13 en la bandera a cuadros no cuenta toda la historia del GP de Baréin de Franco”.

P13 at the flag doesn’t tell the whole story of Franco’s Bahrain GP.



A delay that lasted a full race length, a chaotic formation lap, the first wet race start for the new-generation cars, a crazy tyre lottery, and multiple Safety Cars made this an incredibly chaotic and… pic.twitter.com/JVzkJqX0SV — Bullet Sports Management (@BulletSportsMgt) October 4, 2026

Pero no sólo publicó un mensaje sugestivo y de apoyo para Colapinto, sino que en la cuenta de BSM remarcó el nivel del piloto argentino: “Un retraso que duró la longitud completa de una carrera, una vuelta de formación caótica, el primer inicio de carrera con lluvia para los autos de nueva generación, una lotería loca de neumáticos y múltiples Safety Cars hicieron de esto una carrera increíblemente caótica y difícil de gestionar. Partiendo desde P21, Franco siempre iba a tener un desafío duro por delante. Pero a pesar de todo lo que sucedió, aún así logró escalar ocho posiciones y llevar el auto a casa en P13. No es el resultado que buscaba, pero mucho para rescatar de una carrera difícil. Volveremos a intentarlo la próxima semana en Singapur. ¡Vamos!”.

El punto central de la controversia con la carrera de Colapinto estuvo en la estrategia del equipo de comenzar con neumáticos blandos para piso seco pese a las condiciones mojadas de la pista, ya que esperaban que el asfalto perdiese su humedad con apenas un puñado de giros. Nada de eso sucedió y por eso el argentino dijo: “Nos quedamos todos sin agarre y patinando en la largada. Fue la decisión incorrecta. Después había que tomar muchos riesgos para ir rápido con la goma lisa y hubiésemos perdido la carrera”.

Super fast this weekend. On to Singapore 👊 https://t.co/accvV6Zvbv — Jamie Campbell-Walter (@jcampbellwalter) October 4, 2026

Y agregó: “Estaba muy complicado con la goma lisa. No tomé tantos riesgos, pero íbamos muy lentos. No había chances. Es lo que hay”. Después, Colapinto extendió sus explicaciones en una historia de Instagram: “No fue el mejor día... No tomamos la decisión correcta como equipo, pero desde donde largábamos había que intentar algo”.

A pesar de no haber podido ingresar a la zona de los puntos, Colapinto rescató el rendimiento de su monoplaza cuando el asfalto comenzó a secarse: “Lo más positivo fue el gran ritmo durante todo el finde en seco. Ya se viene Singapur, a volver a pelear arriba. ¡Vamos!”.

El mensaje de Alpine

La equipo de Enstone, tras el GP de Bahréin, reconoció que la decisión fue consensuada entre distintas áreas, aunque aceptaron que no fue un acierto: “Optamos por que ambos coches comenzaran con neumáticos blandos. Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”, publicó Alpine en un comunicado.

La escudería francesa habló de sus apuestas en las estrategias: “A veces asumimos riesgos y salen bien, otras veces no; simplemente ha sido uno de esos días”. Incluso, en la publicación oficial, explicaron que realizarán una revisión interna, sin responsabilizar a una persona en particular.