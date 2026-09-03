El plan de Antonelli para Monza, donde largará último por una sanción: “No tengo nada que perder”

Una situación extraña se convertirá en uno de los atractivos del Gran Premio de Italia, el fin de semana próximo. Es que el líder del campeonato de pilotos, Andrea Kimi Antonelli, largará desde la última posición en Monza por una sanción que recibió Mercedes. “No tengo nada que perder”, declaró en las últimas horas el piloto italiano aseguró que irá por todo.

Antonelli contó que el plan para él es es recuperarse lo máximo que pueda tras una fuerte penalización por haber utilizado componentes nuevos para la unidad de potencia. Tras una serie de problemas de fiabilidad a principios de año, el italiano va a utilizar su quinta unidad de potencia del año, lo que implica una sanción que lo hará salir desde la última posición de la grilla de partida.

“Como salgo último, voy a atacar con todo. Obviamente, seguiré usando la cabeza. No voy a llegar a la primera zona de frenada el domingo y frenar como si fuera la clasificación. No tengo nada que perder. El objetivo es recuperar tantos puntos como sea posible usando la cabeza, pero la mentalidad será atacar lo máximo posible e intentar ganar tantas posiciones como pueda”, dijo Antonelli.

Y agregó: “No es lo ideal recibir una penalización en tu gran premio de casa, sobre todo en uno tan importante. Pero, en definitiva, como equipo, pensamos en el campeonato, y este es sin duda uno de los mejores circuitos para hacerlo. Así que es mejor cambiarlo todo ahora y, con suerte, evitar problemas en el futuro. Creo que eso me permitirá disfrutar aún más, pilotar con menos presión, y creo que eso es algo positivo”.

El piloto italiano además tiene la ventaja de poder concentrarse exclusivamente en la puesta a punto de su moto y esa opción la considera como una gran oportunidad para intentar aspirar a un puesto entre los cinco primeros en la carrera del domingo próximo: “Este fin de semana trabajaremos de forma diferente a lo habitual, centrándonos únicamente en la puesta a punto, y luego veremos. Creo que estar entre los cinco primeros está a nuestro alcance, pero obviamente tendremos que ver cómo se desarrolla la carrera”.

La sanción para Russell

Mercedes ya tiene decidido que George Russell deberá cumplir una penalización por cambio de unidad de potencia durante la temporada 2026, aunque todavía no estableció en qué Gran Premio. La escudería analiza el calendario y las características de cada circuito para encontrar el escenario que permita reducir el impacto de largar desde el fondo.

“Todavía no hemos definido del todo dónde cumplirá George la suya, pero está ahí para ambos [porque ambos han sufrido fallos de motor]”, dijo Bradley Lord, director adjunto del equipo. Russell podría disputar los Grandes Premios de Italia y España antes de recibir la sanción en Azerbaiyán, previsto para finales de septiembre. Otra posibilidad que analiza Mercedes es Malasia, sede de una carrera de Bahréin en Sepang una semana después de Bakú, ya que también presenta características favorables para recuperar posiciones.

George Russell también deberá afrontar una sanción por el cambio de la unidad de potencia. (Photo by James Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) James Sutton - Formula 1 - Formula 1

El momento del cambio tampoco está definido. Mercedes debe evaluar carrera a carrera la confiabilidad de los componentes que Russell todavía utiliza, mientras acumulan kilómetros y desgaste.