Tras el pase de Enzo Fernández al Manchester City, Valu Cervantes se despidió del Chelsea con un emotivo posteo

El martes 1 de septiembre fue una jornada energizante y muy expectante para los fanáticos del fútbol. El cierre del mercado de pases en las grandes ligas de Europa mantuvo en vilo a más de uno y sí, el gran acto del final tuvo como protagonista a un argentino. Por una impresionante suma de 125 millones de libras esterlinas (146 millones de euros), Enzo Fernández se convirtió en nuevo jugador del Manchester City, dejando atrás al Chelsea. Si bien continuará viviendo en Inglaterra, este traspaso demandará una mudanza. En medio de las revoluciones, mientras él publicó una extensa carta de despedida en inglés, su mujer Valentina Cervantes hizo una emotiva publicación en Instagram para decirle adiós a los Blues.

La influencer publicó un collage de fotos de sus mejores momentos con la camiseta del Chelsea, acompañada por el futbolista y sus dos hijos en común, Olivia y Benjamín. Se los pudo ver alentando a Fernández desde la tribuna y celebrando tanto la victoria en el Mundial de Clubes frente al París Saint-Germain en el MetLife Stadium de Nueva Jersey como en la UEFA Conference League frente al Betis en el estadio municipal de la ciudad de Breslavia, en Polonia.

El posteo de Valu Cervantes para despedirse del Chelsea (Foto: Instagram @valucervantes)

Las imágenes dieron cuenta justamente del paso del tiempo, puesto que la primera vez que pisaron el estadio Stamford Bridge, su hijo menor ni siquiera había nacido y hoy ya tiene casi tres años. Sus palabras estuvieron acompañadas por el emoji de una carita emocionada y un corazón azul, lo que dio cuenta de la nostalgia por cerrar una importante etapa, pero también la alegría por el nuevo comienzo en Manchester.

Fernández y Cervantes junto a Benjamín y Olivia celebrando la victoria en el Mundial de Clubes (Foto: Instagram @valucervantes)

Fernández llegó al Chelsea proveniente del Benfica en febrero de 2023 por una exorbitante suma de 121 millones de euros tras el rol clave que tuvo con la camiseta de la selección argentina en el Mundial de Qatar. Abandonó Lisboa, Portugal, junto a su mujer y su hija para iniciar una nueva vida en Londres, Inglaterra, que se completó el 26 de octubre de ese mismo año con la llegada de Benjamín.

Fernández y Cervantes se instalaron en Londres en febrero de 2023; previamente convivieron en Lisboa y Buenos Aires (Foto: Instagram @valucervantes)

Si bien su etapa cerca del Big Ben y el Palacio de Buckingham estuvo repleta de momentos memorables, la ciudad también fue testigo de la separación de la pareja. En octubre de 2024, Cervantes abandonó la casa en la que convivían en Londres porque el futbolista quería experimentar la vida solo. Regresó con sus dos hijos a Buenos Aires y se abocó de lleno a su carrera como modelo e influencer. Pero la ruptura terminó siendo pasajera porque a principios de 2025 y luego de pasar juntos las fiestas en Europa, se reconciliaron y volvieron a apostar por la familia.

Ahora, la familia de cuatro se prepara para comenzar una nueva etapa con otro color de camiseta y en una nueva ciudad, aunque todavía dentro del Reino Unido y en la Premier League. Por expreso pedido del director técnico Enzo Maresca, el argentino de 25 años se convirtió en el nuevo refuerzo de los ciudadanos y firmó su vínculo hasta 2032.