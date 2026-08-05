El ranking oficial de la Fórmula 1 ubicó a Colapinto entre los mejores pilotos tras la primera mitad de la temporada

La temporada 2026 le ofreció un guiño positivo a Franco Colapinto en su primera mitad. Tanto que, más allá de la irregularidad en el rendimiento de su monoplaza de Alpine, el argentino se ganó los elogios de varios especialistas por su desempeño en la butaca del A526. Incluso, un grupo de expertos convocados por la Fórmula 1 lo ubicaron en el top 10 de los pilotos de la primera parte de la temporada en base a su desempeño, y le auguraron continuidad en el Gran Circo.

La página de la F1 publicó el ranking este miércoles y Colapinto está entre los diez pilotos mejor evaluados del año según el Power Rankings oficial de la categoría, una clasificación que mide el rendimiento individual con independencia del auto. El piloto argentino acumuló un promedio de 7 puntos sobre 10 y quedó décimo en la tabla general, con el mismo puntaje que el francés Isack Hadjar, de Red Bull.

El Power Rankings de la F1 funciona con un panel de cinco expertos que, tras cada Gran Premio, asigna una calificación a cada piloto por su actuación durante todo el fin de semana -clasificación incluida-, con el objetivo de dejar afuera de esa valoración el potencial del vehículo. Los puntajes individuales de cada juez se promedian para obtener la nota de la carrera, y esas calificación se acumulan a lo largo del año para construir la tabla general. Con once fechas disputadas antes del receso de verano, dio a conocer el balance de la primera mitad del certamen y eso mostró a Colapinto entre los mejores.

El listado lo encabeza el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes que lidera también el Campeonato Mundial de Conductores con 219 puntos y un promedio de 8,9 en el ranking. Lo siguen Lewis Hamilton y Max Verstappen, con 8. En el cuarto puesto aparecen con 7,6 el francés Pierre Gasly y Liam Lawson. Más abajo, con 7,5, figuran Arvid Lindblad, Lando Norris y Charles Leclerc y cierran el Top 10, Hadjar y Colapinto.

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Además de los puntajes, en el sitio oficial de la categoría fueron más específicos de los motivos que los llevaron a colocarle el puntaje a cada piloto y en el caso del argentino escribieron, incluso, acerca de su posible continuidad en Alpine: “Hablando de consistencia, este es un aspecto en el que Franco Colapinto ha mejorado notablemente durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine. Seis carreras puntuando han sumado puntos al total de Alpine, junto con los de su compañero Gasly, lo que les permite ocupar un respetable sexto lugar en el Campeonato de Equipos (donde ocupaban el quinto puesto hasta que Racing Bull los superó). Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas”.

La escudería francesa, que se ubica en la sexta posición del Campeonato de Constructores, llevará mejoras para la próxima fecha y espera un salto más de calidad de sus pilotos que volverán estar en la pista desde el 23 de agosto próximo con el Gran Premio de Países Bajos.