En la hoja de ruta del Rally Mundial reaparecerán los caminos de Córdoba para el calendario 2028

El nombre del binomio belga que conformaron Thierry Neuville y Nicolas Gilsul, con Hyundai, el último inscripto entre los ganadores del Rally de la Argentina. Pasaron ocho años desde la visita que bajó el telón a una historia que comenzó en 1980 y los caminos de Córdoba serán nuevamente escenarios de una carrera que se convirtió en una tradición para el almanaque y un sello distintivo que exhibe la provincia.

El Rally Mundial volverá en 2028, pero antes se ensayará una prueba, un test, un filtro para confirmar la fecha: la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció que en marzo del próximo año y en el marco del campeonato de Rally CODASUR, los oficiales evaluarán los estándares deportivos, de seguridad, asistencia médica, infraestructura y operativas... De cumplirse los requisitos se integrará a la hoja de ruta. Un anuncio que se enmarca en la expansión y en la rotación, tras las tres pruebas que se incorporaron en 2027: Estados Unidos, Escocia y Roma.

Neuville y todo el Hyundai Motosport, el piloto y el equipo ganador del último Rally de la Argentina, en 2019

Argentina fue sede desde 1980 y contabilizó 39 capítulos. Córdoba resultó un clásico, aunque también Tucumán y Catamarca (1980, 1981 y 1992) y Bariloche (1983), cobijaron la prueba. La pandemia mundial de Covid-19 apuró la salida y las gestiones para recuperar la fecha se retomaron en 2024, con las autoridades del Automóvil Club Argentino (ACA), al frente.

En la visita a Buenos Aires del presidente de la FIA, Mohammed ben Sulayem, se avanzó en la negociación y César Carman, la máxima autoridad del ACA, se enseñó optimista tras el encuentro. “Estamos hablando de esto. No es solo Argentina, hay muchos otros países que logísticamente podrían encajar. Argentina tiene mucha tradición en los rallies. Corrí en el país dos veces, y los tramos son buenos, y los aficionados están ahí. No hay razón para no estar allí. Diría que estamos mirando una imagen desde fuera de todo un calendario”, señaló en septiembre pasado Ben Sulayem, en la visita por el Congreso Americano de la FIA.

Sebastien Loeb acelera y levanta polvo en los caminos de Córdoba; el francés, con ocho victorias, es el máximo ganador del Rally de la Argentina LA NACION

El cambio del promotor del WRC, en agosto pasado tomó el control Cosmobilis -grupo francés que junto al fondo de inversión Park Square Capital adquirió los derecho comerciales a WRC Promoter GmbH-, reavivó la negociación. El nuevo interlocutor tiene como cabeza a Eric Boullier, exjefe del equipo Renault de F.1, y con él se aceleró el acuerdo. Sudamérica está representada en la actualidad con las fechas en Chile y Paraguay, cuyos contratos terminan en 2029 y 2027, respectivamente.

La FIA y Cosmobilis no contemplan una tercera fecha en la región por cuestiones de logística, y la caída de la fecha en territorio guaraní abrió definitivamente la ventana para Córdoba. “Argentina siempre ocupó un lugar especial en la historia del WRC. Pocos eventos pueden igualar la pasión de los aficionados en Córdoba o el ambiente que rodea sus legendarias etapas, y el regreso del campeonato es algo que nos entusiasma enormemente”, relató Boullier.

El impetuoso estilo de Juha Kankkunen, que triunfo en dos oportunidades en el Rally de la Argentina

El entusiasmo por el anuncio se reflejó en los mensajes de Carman y del Gobierno cordobés. “Nos llena de orgullo y emoción que el WRC regrese a Argentina, en cuyas pistas se escribieron algunas de las páginas más gloriosas del automovilismo mundial. Queremos seguir escribiendo esa historia junto a millones de argentinos que, una vez más, podrán disfrutar y sentir pasión por esta categoría única”, apuntó el presidente del ACA.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, declaró: “Trabajamos arduamente para traer de vuelta el Campeonato Mundial de Rally y podemos anunciar que regresará a nuestra provincia en 2028. El Rally Candidato 2027 será un paso fundamental para prepararnos y demostrar que estamos a la altura del desafío. El rally forma parte de la historia y la pasión de Córdoba, pero también significa turismo y empleo para nuestra gente. Quiero agradecer a la FIA, al ACA y a todos los que hicieron posible este regreso. Córdoba está lista para recibir al mundo y consolidar su posición como sede de grandes eventos”. El acuerdo será por cinco años, el mismo tiempo por el que negocia la Ciudad de Buenos Aires y el promotor local Grupo OSD, para reconquistar la fecha de la Fórmula 1, aunque la ventana recién se abriría en 2029.

Históricamente, el Rally de Argentina convocó multitudes, con cifras que llegaron al millón de espectadores en una sola prueba, y dejó momentos inolvidables: hazañas deportivas, reparaciones legendarias en plena competencia y definiciones por fracciones de segundo. Carlos Reutemann logró un podio en el debut mundialista de 1980 mientras competía en la Fórmula 1 y repitió en 1985; Stig Blomqvist es el dueño del tramo más veloz de la historia en la Patagonia en 1983; Jorge Recalde, el único piloto argentino y sudamericano en conquistar una fecha del WRC, en 1988-; Colin McRae, el piloto que reparó su auto a golpes de piedra para ganar en 1998; Carlos Sainz selló en Córdoba su última victoria mundialista en 2004; Neuville, vencedor por apenas siete décimas en 2017 y el francés Sebastien Loeb, el máximo ganador, con ocho primeros puestos.

Historia y futuro con el anuncio del regreso del Rally Mundial, una fecha que enseña cómo la Argentina pretende reposicionarse en el escenario del deporte motor: en 2027, el MotoGP se reinstalará en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, que se ilusiona con la Fórmula 1.