El salto de Prestianni: se perdió el Mundial y ahora sus números superan a los de todos

Gianluca Prestianni dio un salto que pocos imaginaban en la selección argentina. Hace apenas seis meses, una sanción lo había dejado sin chances de disputar la Copa del Mundo, justo cuando empezaba a ser considerado como una alternativa para Lionel Scaloni. Hoy, a los 20 años, se ganó la confianza del entrenador, fue titular en los primeros amistosos de esta nueva etapa y atraviesa el mejor momento de su carrera. Sus números sorprenden: entre Benfica y el equipo nacional acumula 13 goles y siete asistencias desde entonces, una participación directa en 20 tantos que supera los registros de todos sus compañeros, incluidos los nombres más importantes del plantel. Ahora buscará sostener ese lugar ante Uruguay y Costa Rica y demostrar que está preparado para seguir siendo parte del equipo.

Su recorrido en la selección mayor comenzó hace casi exactamente un año, el 14 de noviembre de 2025, cuando Scaloni sorprendió al incluirlo entre los convocados para el amistoso contra Angola. No era un jugador que viniera sonando con fuerza para la selección. Había tenido buenas actuaciones en las juveniles, pero todavía buscaba consolidarse en Benfica y parecía lejos de meterse en la consideración del entrenador. Aun así, el cuerpo técnico había visto en él características que podían resultar útiles.

A fines de 2025 debutó en la selección mayor ante Angola, cuando ingresó por Nicolás González para jugar los últimos cinco minutos

Prestianni venía de disputar el Mundial Sub 20 de Chile con Diego Placente, en el que Argentina llegó a la final. Había jugado tres partidos como titular y otros tres como suplente, y sumado dos asistencias. Era rápido, ágil, gambeteador y tenía facilidad para encarar. Podía jugar como extremo o volante por izquierda, llegar al área y resolver bien las jugadas. Un futbolista de características distintas a las que Scaloni tenía a disposición, al que en el cuerpo técnico encontraban algunas similitudes con Alejandro Gómez, integrante del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

Contra Angola, en Luanda, apenas jugó cinco minutos. Ingresó por Nicolás González cuando el partido ya estaba resuelto, con Argentina 2-0 arriba, y tuvo poco tiempo para mostrar sus condiciones. Aquella fecha FIFA, para colmo, tuvo una particularidad: la selección disputó un solo partido, por lo que el cuerpo técnico no pudo darle el rodaje deseado y Scaloni tuvo que observarlo más de cerca en los entrenamientos, donde Prestianni dejó una buena impresión.

El ex-Vélez, de 20 años, busca convertirse en una de las principales caras de la renovación de la selección argentina

En esa búsqueda, Prestianni empezó a sacarles ventaja a otros jóvenes que también peleaban por una oportunidad, como Alejandro Garnacho y Matías Soulé. Todavía estaba lejos de tener asegurada su presencia en el Mundial, pero Scaloni ya lo consideraba como una alternativa.

En marzo volvió a ser convocado para los amistosos ante Mauritania y Zambia, dos de las últimas pruebas antes del Mundial, disputadas en la Bombonera. No sumó minutos, pero Scaloni quiso tenerlo cerca para seguir evaluándolo, pese a que ya estaba envuelto en la polémica con Vinícius Junior.

El 17 de febrero de 2026, durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, Prestianni protagonizó el episodio que terminaría marcando buena parte de su año. El brasileño denunció que había recibido un insulto racista y, aunque el argentino negó la acusación, la UEFA terminó sancionándolo con seis partidos. Luego, la FIFA extendió la sanción al ámbito internacional, por lo que, si Scaloni lo incluía entre los 26 convocados, no podría jugar los primeros dos encuentros del Mundial, ante Argelia y Austria.

El episodio con Vinícius Júnior marcó su año y lo dejó sin chances de jugar el Mundial PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

A partir de ese incidente, la IFAB, encargada de definir las reglas del fútbol, aprobó una norma que permite expulsar a los jugadores que se tapen la boca durante una discusión con un rival y que fue conocida como la ley Prestianni.

Pero aquella polémica no cambió la opinión de Scaloni sobre Prestianni. Una vez finalizada la Copa del Mundo, volvió a convocarlo y hasta lo eligió como titular en los primeros dos partidos de la selección después del torneo, una muestra de que seguía apostando por él.

El extremo fue titular en los primeros dos partidos de la selección después del Mundial

Contra Bolivia, en Córdoba, lo ubicó como volante por izquierda, bien abierto, casi como un extremo. Nico Paz ocupó el sector opuesto, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister jugaron por el medio y Julián Alvarez y Lautaro Martínez formaron la dupla ofensiva. Prestianni aportó velocidad, desborde y profundidad, pero también mostró disposición para retroceder y colaborar con la marca.

Volvió a ser titular ante Burkina Faso, en el Monumental. Convirtió su primer tanto con la celeste y blanca y le sirvió otro a Julián. “Estoy demasiado feliz, no caigo en que hice mi primer gol con la selección”, dijo después de aquella goleada. En el tercer amistoso, frente a Benín, no tuvo minutos: era la noche de despedida de Lionel Messi y Scaloni prefirió que el capitán y Rodrigo De Paul tuvieran más tiempo en cancha.

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A los 12', Prestianni puso el 3-0 ante Burkina Faso. pic.twitter.com/n3PWa4K2Zx — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Su presente en Benfica ayuda a entender por qué volvió a tener su oportunidad. En apenas 20 partidos oficiales de la temporada 2026/27, Prestianni convirtió 12 tantos y entregó seis asistencias. Si se suma lo que aportó en la selección, llega a 13 gritos y siete pases-gol desde el Mundial. Participó directamente en 20 goles, por encima de Nicolás Paz, que acumula 18 (nueve y nueve) entre Como y Argentina, y de José Manuel López, con 15 (11 y cuatro) entre Palmeiras y el equipo nacional.

Su nivel también llamó la atención de otros clubes europeos. Según la prensa europea, Paris Saint-Germain y Bayern Munich lo tienen en la mira. Benfica, con el que tiene contrato hasta 2029, ya negoció una renovación hasta 2031, con una cláusula de salida que podría llegar a los 100 millones de euros.

Su gran presente en Benfica ya lo pone en la órbita de los grandes clubes de Europa FILIPE AMORIM - AFP

Los amistosos contra Uruguay, este viernes en la Bombonera, y Costa Rica, el martes en el Kempes, serán dos nuevas pruebas para Prestianni. Scaloni tendrá que decidir si vuelve a incluirlo entre los titulares o si prefiere otras variantes, pero el delantero llega en un gran momento y con la intención de seguir ganando terreno. Hace un año necesitó una convocatoria inesperada y cinco minutos en Angola para darse a conocer en la Mayor. Después, una sanción lo dejó sin Mundial. Ahora, sus estadísticas superan los de cualquier otro convocado y ya no se conforma con ser parte del plantel: quiere ser uno de los protagonistas de la nueva generación argentina.