Uruguay, ante Argentina: por qué Forlán eligió jugar contra el campeón de América y las diferencias que ven los futbolistas con respecto a la era Bielsa

Para muchos, es haber pasado de la noche al día. Aunque cierta parte de la prensa y la opinión pública sigue mirando de reojo al plantel de la selección de Uruguay por el frustrante paso por el Mundial, los futbolistas afrontan con nuevos bríos el proceso iniciado por Diego Forlán -en principio, un interinato de unos meses-, luego de las luces y sombras que dominaron el periodo comandado por Marcelo Bielsa. Los desencuentros del rosarino con los jugadores, sobre todo en la segunda mitad de su mandato, fueron tan evidentes como decisivos. Por eso, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) entendieron que la transición debería manejarla alguien más cercano generacionalmente y con aura nacional: Forlán es uno de los grandes jugadores de la historia de la selección charrúa.

“Es difícil este tipo de partidos para los ensayos por el nivel y la jerarquía del rival que vas a enfrentar, pero se verá cómo se va dando el partido. Sabemos que va a ser lindo, competitivo, con una grandísima selección y con muchas ganas de enfrentarnos con selecciones que son buenas”, se entusiasmó Forlán, en el contacto oficial con la prensa previo al partido que se jugará este viernes, a las 20, en la Bombonera.

Forlán, en acción como DT, durante el amistoso ante Corea del Sur, en septiembre JUNG YEON-JE - AFP

Forlán debutó como técnico en la ventana FIFA de septiembre, donde Uruguay realizó una gira por Asia con saldo positivo: comenzó con una derrota ante Japón (1-3) y continuó con goleadas ante Corea del Sur (4-1) e India (6-1). ¿Por qué aceptó en esta etapa de recambio jugar un partido caliente como siempre resulta contra Argentina? “Cuando me comentaron de esta posibilidad dije automáticamente que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección que viene de ser finalista del Mundial y campeón de América y del mundo en 2022. Siempre es importante medirse y confío mucho en la selección desde que estaba como jugador hasta hoy como entrenador. Me pareció un lindo desafío. Lo nuestro es hasta marzo, pero era un lindo desafío teniendo una gran selección como la que tenemos nosotros. Va a ser un partido complicado para nosotros y para ellos. Esperamos disfrutarlo”, explicó quien fue elegido mejor jugador del Mundial 2010, en el que Uruguay finalizó en el cuarto puesto.

Por otro lado, varios fueron los futbolistas que reflexionaron sobre el nuevo proceso, e inevitablemente deslizaron diferencias sobre lo que vivieron en el tumultuoso período de Marcelo Bielsa. Josema Giménez fue el primero que se hizo oír, haciendo primero hincapié en críticas soterradas sobre el rendimiento de los jugadores en el Mundial: “Es una locura pensar que como alguien no quería al entrenador o se había peleado con él no queríamos ganar en el Mundial. Nosotros hicimos lo posible por dejar a Uruguay en donde tiene que estar, que es en lo más alto y no pudimos. ¿En qué cabeza cabe decir que este o tal jugó para atrás? Al final se genera la película que más vende. ¿Quién no va a querer ganar un Mundial con su país? Eramos los primeros que queríamos ganar”, se indignó.

Luego, marcó diferencias: “Diego es un entrenador joven. Además de lo que fue como futbolista y el respeto que genera hacia el jugador y el pueblo uruguayo, es más cercano a nosotros, no hay que escaparle a la realidad tampoco, y eso se agradece. Pero tampoco nosotros venimos acá a comer asado como piensa la gente. Queremos representar a Uruguay de la mejor manera, tener una convivencia sana y linda. Si las cosas van bien obvio que se habla menos pero si al estar fuerte como grupo, que siempre lo estuvimos, le sumamos el plus de la alegría”, destacó.

Josema Giménez destacó ahora la selección de Uruguay trabaja con alegría @aufoficial

En esa sintonía también se pronunció Georgian De Arrascaeta: “Cada entrenador tiene su librito y su forma de trabajar. Marcelo quizás era más intenso, se trabajaba más en la parte aeróbica y con Diego encontramos un entrenamiento más posicional, más con pelota y por gusto de jugadores uno se puede encontrar más a gusto con uno que con otro”, dijo el crack de Flamengo, que destacó a Forlán como un entrenador “muy próximo al jugador”.

Maximiliano Araújo, uno de los que desequilibra en el ataque uruguayo, se refirió a lo que significa el partido con Argentina: “Es un clásico, no lo tomamos como un amistoso y creo que lo más importante es ganar y después siempre van a haber cosas para corregir, pero cuando ganas es mucho mejor y como se dice a veces, los clásicos se ganan como sea”.

El equipo que dispondría Forlán para el inicio del encuentro en la Bombonera: Christopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Georgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.