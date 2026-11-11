El Nations Championship recién empezó y ya se debate entre la justicia deportiva y los intereses económicos de los más poderosos

Todavía no terminó la primera versión y ya se armó revuelo. El desembarco del Nations Championship en Europa marca la etapa final del certamen que instauró World Rugby a partir de este año. Es prematuro hablar de éxito o fracaso, pero ya aparecieron voces críticas respecto de cuestiones como el desgaste de los jugadores y el peligro financiero que entrañaría incorporar ascensos y descensos, estipulados para 2030. En paralelo, la buena gestión comercial propició que el norte y el sur se aliaran para potenciar sus ingresos más allá de este certamen y la competitividad de los partidos es mayor que en las ventanas tradicionales.

Mientras, Agustín Pichot busca recuperar terreno en la conducción de World Rugby. El martes se oficializó su candidatura a la Junta Ejecutiva, un cargo al que ya había aspirado en noviembre de 2024, cuando asumió el australiano Brett Robinson, pero perdió en la votación. Vicepresidente del organismo entre 2016 y 2020, había regresado en 2023 al Consejo en representación de la UAR. No es un dato menor en este contexto, ya que Pichot es un acérrimo defensor de las naciones del Tier 2 y uno de los principales propulsores de la movilidad en el Nations Championship como una forma de potenciar a los países en desarrollo.

El Nations Championship es un certamen que llegó como complemento de las ventanas internacionales de julio y noviembre. No las sustituye, sino que intenta revalorizarlas, dotándolas de un premio al final del camino. Es más que un mero cambio nominal. De un lado, añade un partido adicional al calendario, la fecha decisiva con seis partidos en Twickenham que determina el campeón y las posiciones finales. Más significativo es que sustituye las tradicionales giras de una selección por un país por partidos en tres destinos diversos, con el incremento de millas aéreas que esto representa para los jugadores, algo que va en contra del pretendido bienestar de los protagonistas. Comenzó este año y se disputa en los años pares, cuando no hay Mundial ni gira de los Lions. Incluye a las selecciones del Seis Naciones (Conferencia Norte) y el Rugby Championship más Fiji y Japón (Conferencia Sur). En paralelo se disputa la Nations Cup, con un formato idéntico, para las selecciones de menor rango. Está estipulado incorporar ascensos y descensos a partir de 2030.

Agustín Pichot busca recuperar terreno en World Rugby CONSTANZA NISCOVOLOS/ AFV

Una de las primeras quejas fue por los extensos viajes para los países del norte durante julio, dadas las grandes distancias que separan a los locales del sur. Inglaterra, por caso, visitó tres continentes y recorrió unos 40.000 km para enfrentar a Sudáfrica, Fiji (en Liverpool) y la Argentina. Japón debió ser local ante Irlanda en Sydney para evitarle al rival un viaje adicional luego de enfrentar a los Wallabies. Contradicciones respecto de la búsqueda del bienestar del jugador que proclama World Rugby. Esto también desalentó el movimiento turístico: no es lo mismo seguir a un equipo durante dos o tres semanas por un único destino remoto, que tener que trasladarse de país en país. En la misma línea apuntan las críticas a haber agregado un partido más al calendario internacional.

Sin embargo, el incentivo de jugar por los puntos a primera vista sí hizo efecto. Los Pumas, por caso, pusieron toda la carne al asador en julio y descansaron a sus figuras para las series con Sudáfrica y Australia. Lo mismo ocurrió con los franceses, que este año presentaron uno más competitivo que el equipo B que suelen llevar en julio y sus jugadores en reiteradas ocasiones reiteraron la importancia que tendría para ellos ganar el certamen. Inglaterra visitó la Argentina con el equipo titular por primera vez en 24 años (la última había sido en 2002).

En un contexto de crisis global en el mundo del rugby, World Rugby realizó una buena gestión comercial y le vendió la televisación del certamen a 80 países. Para la gran fecha final será difícil llenar tres días consecutivos Twickenham (con capacidad para 82.000 espectadores). Para promover la venta anticipada cuando en un contexto en el que no se conoce qué día jugará cada equipo hasta el fin de semana anterior, creó unos tickets especiales que garantizan ver al equipo preferido, juegue el día que juegue.

La selección de Italia: hay preocupación ante la posibilidad de no poder mantenerse en la máxima categoría STEFANO RELLANDINI - AFP

Las naciones del Tier 1 comercializan en forma conjunta el certamen y se reparten en partes iguales, mientras que Japón y Fiji, invitados a la fiesta, reciben una porción menor. Recientemente, estos 10 países extendieron la alianza con la creación de F10, con la que buscarán comercializar también de forma conjunta las demás competencias excepto el Mundial, incluyendo el Seis Naciones y el Rugby Championship.

Una amenaza para el devenir del certamen es la disputa que se abrió con World Rugby por el sistema de ascensos y descensos. Según reveló The Guardian, algunas de las diez uniones fundadoras, particularmente Gales e Italia, pretenden obtener garantías para no caer a la Nations Cup a partir de 2030. Se trata de un cambio sustancial respecto de las condiciones con las que se aprobó el Nations Championship en 2023 y por la que bregó Pichot: una competencia abierta, en la que todos tengan las mismas posibilidad deportivas de luchar por el título. El formato original contempla que el perdedor del cruce entre los dos sextos del Nations Championship sea reemplazado por el ganador de la Nations Cup. Cualquier modificación de ese principio requeriría una nueva aprobación del Consejo de World Rugby con una elección que requiere el 75% de aprobación, lo que pondría en jaque la integridad del certamen.

El Allianz Stadium, en Twickenham, recibirá las instancias decisivas del primer Nations Championship en la última semana de noviembre ADRIAN DENNIS - AFP

El conflicto también tiene una dimensión económica. World Rugby y las federaciones más pequeñas pretenden que los derechos comerciales de la Nations Cup se agrupen y se vendan junto con los del Nations Championship, de modo que sus participantes también puedan acceder a una parte de los ingresos. La diferencia actual es significativa: mientras el certamen principal consiguió más de 80 acuerdos televisivos para esta primera versión, la Nations Cup apenas alcanzó 13, con partidos que en varios mercados se transmiten por RugbyPass TV. También está en discusión el monto de la compensación económica que recibiría una unión relegada para garantizar su sustentabilidad financiera. El temor de algunas federaciones del Tier 1 es evidente: que una caída deportiva pueda desatar una crisis económica y comprometer su lugar entre las grandes potencias del rugby mundial.

El Nations Championship nació para darle mayor atractivo deportivo al rugby internacional y fortalecer sus debilitadas arcas, pero aun en plena disputa de la primera versión ya expuso una tensión de fondo: quienes impulsaron el negocio también pretenden conservar sus privilegios. Una vez más, la justicia deportiva choca con los intereses económicos de los más poderosos.