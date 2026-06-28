En qué canal pasan el GP de Austria de la Fórmula 1 hoy

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Con Franco Colapinto entre sus filas, el Gran Circo acelera motores en el circuito de Spielberg, donde se desarrolla la décima fecha del campeonato
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A pesar de que gran parte del planeta mira hacia Norteamérica, por el Mundial de fútbol 2026 que se desarrolla en Estados Unidos-México-Canadá, la Fórmula 1 (F1) sigue su marcha, con el Gran Premio (GP) de Austria. La décima fecha del campeonato, que tuvo en el medio las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por la Guerra de Medio Oriente, tiene lugar en el circuito de de Spielberg y cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto. El británico George Russell se quedó con la pole position.
La final del GP de Austria inicia a las 10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming en Disney+ Premium y F1 TV. El canal deportivo se puede sintonizar online en las plataformas digitales de Flow, DGO o Telecentro Play, para las cuales se requiere tener una suscripción activa y ser cliente, misma condición que exigen las opciones de streaming.
GEORGE RUSSELL IS ON POLE IN AUSTRIA!! 🥇👏#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/o4boUsIFQH— Formula 1 (@F1) June 27, 2026
Cronograma del Gran Premio de Austria y cómo le fue a Colapinto
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 26 de junio
- Práctica 1: 8°.
- Práctica 2: 16°.
Sábado 27 de junio
- Práctica 3: 14°.
- Clasificación: 16°.
Domingo 28 de junio
10: Carrera.
Franco Colapinto marcha duodécimo en la tabla de posiciones de pilotos con 16 puntos conseguidos en los GP de China, Miami, Canadá y Barcelona-Cataluña. Es su mejor temporada en el Gran Circo siendo protagonista en casi todas las pruebas que hubo hasta el momento y está cumpliendo con creces las expectativas que había sobre él antes de comenzar el año, incluso, pese a no le fue bien en los ensayos de este fin de semana, a excepción de la primera práctica.
Por su labor y la de su compañero Pierre Gasly, quien cosechó 41 unidades, la escudería francesa marcha quinta en la tabla de constructores que domina ampliamente Mercedes con 262 tantos gracias a que cuenta con el líder entre los conductores, Kimi Antonelli.
El joven italiano ganó cinco de las siete carreras que se disputaron y acumula 156 puntos, 41 más que Lewis Hamilton (Ferrari) quien se impuso en la jornada anterior en Barcelona-Cataluña. George Russell (Mercedes) marcha tercero con 106 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) acumula 75.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
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