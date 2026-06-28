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En qué canal pasan el GP de Austria de la Fórmula 1 hoy

Con Franco Colapinto entre sus filas, el Gran Circo acelera motores en el circuito de Spielberg, donde se desarrolla la décima fecha del campeonato

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El británico George Russell, de Mercedes, se quedó con el primer lugar de la parrilla del GP de Austria
El británico George Russell, de Mercedes, se quedó con el primer lugar de la parrilla del GP de AustriaErwin Scheriau - APA DPA

A pesar de que gran parte del planeta mira hacia Norteamérica, por el Mundial de fútbol 2026 que se desarrolla en Estados Unidos-México-Canadá, la Fórmula 1 (F1) sigue su marcha, con el Gran Premio (GP) de Austria. La décima fecha del campeonato, que tuvo en el medio las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por la Guerra de Medio Oriente, tiene lugar en el circuito de de Spielberg y cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto. El británico George Russell se quedó con la pole position.

La final del GP de Austria inicia a las 10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming en Disney+ Premium y F1 TV. El canal deportivo se puede sintonizar online en las plataformas digitales de Flow, DGO o Telecentro Play, para las cuales se requiere tener una suscripción activa y ser cliente, misma condición que exigen las opciones de streaming.

Cronograma del Gran Premio de Austria y cómo le fue a Colapinto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 26 de junio

  • Práctica 1: 8°.
  • Práctica 2: 16°.

Sábado 27 de junio

  • Práctica 3: 14°.
  • Clasificación: 16°.

Domingo 28 de junio

10: Carrera.

Franco Colapinto no la pasó bien en los ensayos, a excepción de la primera práctica, y quiere reivindicarse este domingo
Franco Colapinto no la pasó bien en los ensayos, a excepción de la primera práctica, y quiere reivindicarse este domingoANDREJ ISAKOVIC - AFP

Franco Colapinto marcha duodécimo en la tabla de posiciones de pilotos con 16 puntos conseguidos en los GP de China, Miami, Canadá y Barcelona-Cataluña. Es su mejor temporada en el Gran Circo siendo protagonista en casi todas las pruebas que hubo hasta el momento y está cumpliendo con creces las expectativas que había sobre él antes de comenzar el año, incluso, pese a no le fue bien en los ensayos de este fin de semana, a excepción de la primera práctica.

Por su labor y la de su compañero Pierre Gasly, quien cosechó 41 unidades, la escudería francesa marcha quinta en la tabla de constructores que domina ampliamente Mercedes con 262 tantos gracias a que cuenta con el líder entre los conductores, Kimi Antonelli.

El joven italiano ganó cinco de las siete carreras que se disputaron y acumula 156 puntos, 41 más que Lewis Hamilton (Ferrari) quien se impuso en la jornada anterior en Barcelona-Cataluña. George Russell (Mercedes) marcha tercero con 106 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) acumula 75.

George Russell se quedó con la pole position de este fin de semana y está dispuesto a pelear
George Russell se quedó con la pole position de este fin de semana y está dispuesto a pelear Erwin Scheriau - APA DPA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
  • GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
  • GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026
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