En qué canal pasan el GP de Austria de la Fórmula 1 hoy

A pesar de que gran parte del planeta mira hacia Norteamérica, por el Mundial de fútbol 2026 que se desarrolla en Estados Unidos-México-Canadá, la Fórmula 1 (F1) sigue su marcha, con el Gran Premio (GP) de Austria. La décima fecha del campeonato, que tuvo en el medio las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita por la Guerra de Medio Oriente, tiene lugar en el circuito de de Spielberg y cuenta con la participación del argentino Franco Colapinto. El británico George Russell se quedó con la pole position.

La final del GP de Austria inicia a las 10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports o vía streaming en Disney+ Premium y F1 TV. El canal deportivo se puede sintonizar online en las plataformas digitales de Flow, DGO o Telecentro Play, para las cuales se requiere tener una suscripción activa y ser cliente, misma condición que exigen las opciones de streaming.

Cronograma del Gran Premio de Austria y cómo le fue a Colapinto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 26 de junio

Práctica 1: 8°.

Práctica 2: 16°.

Sábado 27 de junio

Práctica 3: 14°.

Clasificación: 16°.

Domingo 28 de junio

10: Carrera.

Franco Colapinto no la pasó bien en los ensayos, a excepción de la primera práctica, y quiere reivindicarse este domingo ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Franco Colapinto marcha duodécimo en la tabla de posiciones de pilotos con 16 puntos conseguidos en los GP de China, Miami, Canadá y Barcelona-Cataluña. Es su mejor temporada en el Gran Circo siendo protagonista en casi todas las pruebas que hubo hasta el momento y está cumpliendo con creces las expectativas que había sobre él antes de comenzar el año, incluso, pese a no le fue bien en los ensayos de este fin de semana, a excepción de la primera práctica.

Por su labor y la de su compañero Pierre Gasly, quien cosechó 41 unidades, la escudería francesa marcha quinta en la tabla de constructores que domina ampliamente Mercedes con 262 tantos gracias a que cuenta con el líder entre los conductores, Kimi Antonelli.

El joven italiano ganó cinco de las siete carreras que se disputaron y acumula 156 puntos, 41 más que Lewis Hamilton (Ferrari) quien se impuso en la jornada anterior en Barcelona-Cataluña. George Russell (Mercedes) marcha tercero con 106 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) acumula 75.

George Russell se quedó con la pole position de este fin de semana y está dispuesto a pelear Erwin Scheriau - APA DPA

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026