En qué canal pasan el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026 hoy

Este domingo se disputa la fecha 12 de la Fórmula 1 (F1) 2026 en el Circuito de Spa-Francorchamps, el Gran Premio (GP) de Bélgica. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. La plataforma digital requiere de una suscripción activa para acceder al contenido Premium. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.

La de este domingo será la décima carrera de esta temporada debido a que las jornadas de Bahréin y Arabia Saudita fueron suspendidas por la guerra en Medio Oriente. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el líder de la tabla de posiciones de pilotos y se quedó con la pole position; mientras que el argentino Franco Colapinto está 13° en la clasificación general y también saldrá en ese lugar de la parrilla. En la de constructores, Mercedes domina con claridad y le saca 78 puntos de ventaja a Ferrari, su perseguidor más cercano.

Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino largará 13° ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de Bélgica

La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Así es la mítica curva Eau Rouge del circuito de Spa-Francorchamps de Bélgica ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Cronograma y ganadores de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

Charles Leclerc se quedó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026 NurPhoto - NurPhoto