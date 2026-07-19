En qué canal pasan el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026 hoy

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En la Argentina hay una sola opción para seguir la carrera en vivo por televisión y otras dos para verla a través de plataformas de streaming
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Este domingo se disputa la fecha 12 de la Fórmula 1 (F1) 2026 en el Circuito de Spa-Francorchamps, el Gran Premio (GP) de Bélgica. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. La plataforma digital requiere de una suscripción activa para acceder al contenido Premium. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.
La de este domingo será la décima carrera de esta temporada debido a que las jornadas de Bahréin y Arabia Saudita fueron suspendidas por la guerra en Medio Oriente. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el líder de la tabla de posiciones de pilotos y se quedó con la pole position; mientras que el argentino Franco Colapinto está 13° en la clasificación general y también saldrá en ese lugar de la parrilla. En la de constructores, Mercedes domina con claridad y le saca 78 puntos de ventaja a Ferrari, su perseguidor más cercano.
Cómo ver online el Gran Premio de Bélgica
La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
Cronograma y ganadores de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
- GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
- GP de Austria: George Russell (Mercedes).
- GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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