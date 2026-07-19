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En qué canal pasan el GP de Bélgica de la Fórmula 1 2026 hoy

En la Argentina hay una sola opción para seguir la carrera en vivo por televisión y otras dos para verla a través de plataformas de streaming

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El italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Bélgica y largará primero este domingo
El italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó con la pole position en el GP de Bélgica y largará primero este domingoJOHN THYS - AFP

Este domingo se disputa la fecha 12 de la Fórmula 1 (F1) 2026 en el Circuito de Spa-Francorchamps, el Gran Premio (GP) de Bélgica. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. La plataforma digital requiere de una suscripción activa para acceder al contenido Premium. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.

La de este domingo será la décima carrera de esta temporada debido a que las jornadas de Bahréin y Arabia Saudita fueron suspendidas por la guerra en Medio Oriente. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el líder de la tabla de posiciones de pilotos y se quedó con la pole position; mientras que el argentino Franco Colapinto está 13° en la clasificación general y también saldrá en ese lugar de la parrilla. En la de constructores, Mercedes domina con claridad y le saca 78 puntos de ventaja a Ferrari, su perseguidor más cercano.

Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino largará 13°
Franco Colapinto en el mítico circuito de Spa-Francorchamps; el argentino largará 13°ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Cómo ver online el Gran Premio de Bélgica

La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Así es la mítica curva Eau Rouge del circuito de Spa-Francorchamps de Bélgica
Así es la mítica curva Eau Rouge del circuito de Spa-Francorchamps de BélgicaANDREJ ISAKOVIC - AFP

Cronograma y ganadores de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • GP de Australia: George Russell (Mercedes).
  • GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Bahréin - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.
  • GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).
  • GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).
  • GP de Austria: George Russell (Mercedes).
  • GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).
Charles Leclerc se quedó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026
Charles Leclerc se quedó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 2026NurPhoto - NurPhoto
  • GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
  • GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
  • GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
  • GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
  • GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
  • GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
  • GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
  • GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
  • GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
  • GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
  • GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
  • GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
  • GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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