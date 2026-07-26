En qué canal pasan el GP de Hungría de la Fórmula 1 2026

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En la Argentina hay una sola opción para seguir la carrera en vivo por televisión y otras dos para verla a través de plataformas de streaming
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Este domingo se disputa la fecha 13 de la Fórmula 1 2026 en el Circuito de Hungaroring, el Gran Premio (GP) de Hungría. La carrera se puede ver en vivo por televisión en la Argentina a través de Fox Sports, como así también por streaming en Disney+. La plataforma digital requiere de una suscripción activa para acceder al contenido Premium. La otra opción para ver el Campeonato Mundial es a través de F1 TV Pro, también para clientes.
La de este fin de semana será la undécima carrera de esta temporada debido a que las jornadas de Bahréin y Arabia Saudita fueron suspendidas por la guerra en Medio Oriente. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el líder de la tabla de posiciones de pilotos, pero largará en el séptimo lugar porque la pole position quedó en manos de Lando Norris (McLaren). El argentino Franco Colapinto saldrá en el 13° puesto de la parrilla.
Cómo ver online el Gran Premio de Hungría
El Gran Premio de Hungría se disputa este fin de semana en el circuito de Hungaroring, con la carrera programada para este domingo a las 10 de la Argentina. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el británico Lando Norris (McLaren) es el favorito a quedarse con el triunfo en el GP de Hungría 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50. Luego aparece el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con 2.90, y más atrás se ubica el británico Lewis Hamilton (Ferrari), con 5.00. Un hipotético triunfo de Franco Colapinto (Alpine), en tanto, repaga menos que el de nueve pilotos.
Tablas de posiciones de la Fórmula 1 2026
Pilotos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 204 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari): 159
- George Russell (Mercedes): 154
- Charles Leclerc (Ferrari): 126
- Lando Norris (McLaren): 103
- Oscar Piastri (McLaren): 92
- Max Verstappen (Red Bull): 91
- Isack Hadjar (Red Bull): 60
- Pierre Gasly (Alpine): 42
- Liam Lawson (Racing Bulls): 39
- Arvey Lindblad (Racing Bulls): 22
- Franco Colapinto (Alpine): 19
- Oliver Bearman (Haas): 18
- Gabriel Bortoleto (Audi): 10
- Carlos Sainz Jr. (Williams): 6
- Alexander Albon (Williams): 5
- Esteban Ocon (Haas): 3
- Fernando Alonso (Aston Martin): 1
- Nico Hulkenberg (Audi): 0
- Valtteri Bottas (Cadillac): 0
- Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0
- Lance Stroll (Aston Martin): 0
Constructores
- Mercedes: 358 unidades
- Ferrari: 285
- McLaren: 195
- Red Bull: 151
- Alpine: 61
- Racing Bulls: 61
- Haas: 21
- Williams: 11
- Audi: 10
- Aston Martin: 1
- Cadillac: 0
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