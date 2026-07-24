Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría, en vivo
El argentino participa de la segunda práctica, luego de la actuación de Paul Aron, suplente de Alpine, en la primera sesión
La primera marca de Colapinto
Todavía sin la totalidad de los tiempos, Colapinto empleó una primera mejor vuelta de 1m23s553 y figura 15°, a 3,905 de Lewis Hamilton (1m19s648), el líder de la segunda práctica.
Stroll, en el garage
Lance Stroll, que dio un trompo y tuvo un problema en la suspensión en la primera práctica, tiene a su Aston Martin todavía en el garage, siendo reparado por los ingenieros. Es improbable que el canadiense salga a pista para el segundo ensayo.
Los 22 titulares en la FP2
Bajo una agradable temperatura de 32 grados, el público llenó las tribunas en Hungaroring. La FP2, que acaba de arrancar tiene a los 22 pilotos titulares, incluido a Franco Colapinto en Alpine.
Los cinco rookies
Además de Paul Aron, otros cuatro rookies salieron a la pista para la FP1: el danés Fred Vesti (7° en la clasificación) reemplazó al líder del campeonato de F1, Kimi Antonelli, en Mercedes; el italiano Leonardo Fornaroli (16°) reemplazó a Piastri en McLaren; el japonés Ryo Hirakawa (17°) pilotó el Haas de Ollie Bearman y el estadounidense Colton Herta (20°) tomó el control del MAC-26 de Valtteri Bottas.
Fred Fridays are back in Hungary! 🙌— Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) July 21, 2026
I’ll be driving Free Practice 1 for the team @MercedesAMGF1 this weekend, can’t wait to get back behind the wheel. 😎 pic.twitter.com/gSK0o3gELq
Leclerc, el mejor de la primera sesión
El mejor del primer ensayo fue el piloto de Ferrari Charles Leclerc, con una vuelta de 1m19s075 y después de 19 vueltas, secundado por Max Verstappen (Red Bull, 1m19s559) y Lewis Hamilton (Ferrari, 1m19s618). Isack Hadjar ocupó el 4° puesto (Red Bull, 1m19s997) y George Russell fue 5°, con 1m20s066 con Mercedes).
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) July 24, 2026
The full rundown from first practice at the Hungaroring 👇#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/k1TLq5JYjZ
El tiempo de Aron
En la primera práctica, el estonio Paul Aron empleó un tiempo de 1m22s168, tras 27 vueltas recorridas. Con goma blanda, el rookie se ubicó a más de cuatro décimas de Pierre Gasly (1m21s704), que finalizó 14° con neumático medio. Esta es la primera de las cuatro veces que la escudería Alpine hizo efectiva esta rotación obligatoria durante el calendario actual.
Fresh from FP1 🗣️@PaulAron16 reflects on his hour behind the wheel 👊 pic.twitter.com/LruhxWVLgL— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 24, 2026
La segunda práctica en Hungaroring
Bienvenidos a la segunda práctica en el circuito de Hungaroring, para el Gran Premio de Hungría del domingo. El ensayo comenzará a las 12 de nuestro país y será televisado por Disney+ y Fox Sports. LA NACION hará el minuto a minuto con el detalle de este entrenamiento de Fórmula 1, que tendrá en uno de los Alpine a Franco Colapinto. En la primera práctica, el argentino fue reemplazado por el estonio Paul Aron, que concluyó 19°.
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