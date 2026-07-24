LA NACION
en vivo

Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría, en vivo

El argentino participa de la segunda práctica, luego de la actuación de Paul Aron, suplente de Alpine, en la primera sesión

Franco Colapinto viene de terminar 10° en el Gran Premio de Bélgica
Franco Colapinto viene de terminar 10° en el Gran Premio de BélgicaSona Maleterova - Formula 1 - Formula 1

La primera marca de Colapinto

Todavía sin la totalidad de los tiempos, Colapinto empleó una primera mejor vuelta de 1m23s553 y figura 15°, a 3,905 de Lewis Hamilton (1m19s648), el líder de la segunda práctica.

Stroll, en el garage

Lance Stroll, que dio un trompo y tuvo un problema en la suspensión en la primera práctica, tiene a su Aston Martin todavía en el garage, siendo reparado por los ingenieros. Es improbable que el canadiense salga a pista para el segundo ensayo.

Los 22 titulares en la FP2

Bajo una agradable temperatura de 32 grados, el público llenó las tribunas en Hungaroring. La FP2, que acaba de arrancar tiene a los 22 pilotos titulares, incluido a Franco Colapinto en Alpine.

Los cinco rookies

Además de Paul Aron, otros cuatro rookies salieron a la pista para la FP1: el danés Fred Vesti (7° en la clasificación) reemplazó al líder del campeonato de F1, Kimi Antonelli, en Mercedes; el italiano Leonardo Fornaroli (16°) reemplazó a Piastri en McLaren; el japonés Ryo Hirakawa (17°) pilotó el Haas de Ollie Bearman y el estadounidense Colton Herta (20°) tomó el control del MAC-26 de Valtteri Bottas.

Leclerc, el mejor de la primera sesión

El mejor del primer ensayo fue el piloto de Ferrari Charles Leclerc, con una vuelta de 1m19s075 y después de 19 vueltas, secundado por Max Verstappen (Red Bull, 1m19s559) y Lewis Hamilton (Ferrari, 1m19s618). Isack Hadjar ocupó el 4° puesto (Red Bull, 1m19s997) y George Russell fue 5°, con 1m20s066 con Mercedes).

El tiempo de Aron

En la primera práctica, el estonio Paul Aron empleó un tiempo de 1m22s168, tras 27 vueltas recorridas. Con goma blanda, el rookie se ubicó a más de cuatro décimas de Pierre Gasly (1m21s704), que finalizó 14° con neumático medio. Esta es la primera de las cuatro veces que la escudería Alpine hizo efectiva esta rotación obligatoria durante el calendario actual.

La segunda práctica en Hungaroring

Bienvenidos a la segunda práctica en el circuito de Hungaroring, para el Gran Premio de Hungría del domingo. El ensayo comenzará a las 12 de nuestro país y será televisado por Disney+ y Fox Sports. LA NACION hará el minuto a minuto con el detalle de este entrenamiento de Fórmula 1, que tendrá en uno de los Alpine a Franco Colapinto. En la primera práctica, el argentino fue reemplazado por el estonio Paul Aron, que concluyó 19°.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. La reunión de Colapinto con su exjefe en Williams que alimenta las especulaciones sobre el futuro del piloto
    1

    Franco Colapinto mantuvo una reunión con el director de Williams durante el último Gran Premio de Fórmula 1

  2. La Fórmula 1 y una imagen insólita en Hungaroring: a cinco años de la vez que Hamilton largó... solo
    2

    La Fórmula 1 y una imagen insólita en Hungaroring: a cinco años de la vez que Hamilton largó... solo

  3. Horarios del GP de Hungría de la Fórmula 1 2026: prácticas y clasificación
    3

    Horarios del GP de Hungría de la Fórmula 1 2026: prácticas y clasificación

  4. La charla mundialista de Colapinto con los españoles mientras crecen los rumores sobre su futuro
    4

    Colapinto, una charla mundialista con Alonso y Sainz, mientras crecen los rumores sobre su futuro