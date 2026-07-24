Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría, en vivo

Bienvenidos a la segunda práctica en el circuito de Hungaroring, para el Gran Premio de Hungría del domingo. El ensayo comenzará a las 12 de nuestro país y será televisado por Disney+ y Fox Sports. LA NACION hará el minuto a minuto con el detalle de este entrenamiento de Fórmula 1, que tendrá en uno de los Alpine a Franco Colapinto. En la primera práctica, el argentino fue reemplazado por el estonio Paul Aron, que concluyó 19°.