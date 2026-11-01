F1: A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de México 2026 y por dónde se puede ver

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En la Argentina hay dos opciones para seguir la carrera por streaming y una por televisión; Andrea Kimi Antonelli tiene muchas chances de consagrarse campeón
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Este domingo se disputa una nueva fecha de la Fórmula 1 (F1) 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez: el Gran Premio (GP) de México. La carrera, que comienza a las 17 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 TV Pro. Franco Colapinto largará en el 11° lugar de la parrilla de salida.
El argentino abandonó en tres de las últimas cuatro carreras, por lo que quiere cortar con la racha negativa en territorio mexicano. No participó del primer entrenamiento libre (FP1) porque le dejó su lugar al italiano Gabriele Mini, y desde la FP2 en adelante fue mejorando su rendimiento, pero no le alcanzó para meterse en la Q3 de la clasificación, a la que si accedió su compañero Pierre Gasly, quien saldrá 10°.
“Falta un poco, creo que todavía no me encuentro cómodo como antes, así que hay que seguir trabajando. Pero no largamos lejos de la punta, así que trataremos ir para adelante”, se ilusionó Colapinto de cara a la competencia de este domingo en la que largará 11°. “Vamos a intentar entrar en los puntos e ir para adelante. Es la idea”, continuó luego de la clasificación.
Cómo ver online el Gran Premio de México
El Gran Premio de México se disputa este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX, con la carrera programada para el domingo a las 17 (horario argentino). Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+.
Andrea Kimi Antonelli, el italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes, se impuso en nueve de las 18 carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos) y manda en la tabla de posiciones con 365 puntos, 123 más que su perseguidor más cercano, George Russell. Justamente su compañero en la escudería alemana es, junto a Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los únicos dos que pueden arrebatarle el trofeo a Antonelli, aunque es casi utópico que lo consigan.
Todo indica que Kimi se consagrará en Ciudad de México. Largará cuarto y si termina entre los nueve primeros levantará el trofeo sin importar lo que ocurra con Russell (saldrá segundo) y Hamilton (se quedó con la pole position). Si termina décimo, será campeón si Russell no gana, y si finaliza fuera de la zona de puntos festejará únicamente si su compañero de escudería y el heptacampeón del mundo no ganan el GP de México.
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