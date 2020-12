Fernando Alonso volvió a rodar con el Renault R25 azul y amarillo que lo consagró en 2005 Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2020 • 12:14

Tras dos años de ausencia, el español Fernando Alonso, bicampeón del mundo en Fórmula 1, comenzó a reencontrarse con la categoría reina del automovilismo. Además de cerrar el año 2020, el Gran Premio de Abu Dhabi supone la última carrera del equipo Renault como tal, ya que en 2021 pasará a llamarse Alpine. Distintas sensaciones para una escudería en plena reconstrucción y para un piloto que en Emiratos Árabes volvió a correr con el auto que en 2005 lo llevó a la cima.

En Yas Marina, el asturiano completó media docena de vueltas y se divirtió a bordo del legendario Renault R25 azul y amarillo que tantas alegrías le dio. Alonso rodó entre las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Lo repetirá mañana, tras la clasificación del GP de Abu Dhabi, y finalmente terminará con estas exhibiciones el domingo, día de la carrera, por la mañana.

"Este coche sigue muy rápido. Increíble. Ha estado muy bien. Muy, muy bien", remarcó Alonso apenas bajó del Renault tras girar durante 15 minutos. Sonrió y sus ojos brillaron. No hizo más que rememor momentos inolvidables a bordo del R25. Puntualmente, no se subía a este auto desde el 25 de septiembre de 2005. Claro, el motor V10 y su clásico sonido despertó viejas pasiones en Emiratos Árabes.

Desde ya, el monoplaza que Alonso utilizó en 2005 tuvo que pasar por un minucioso proceso de restauración. Cabe recordar que tras una exhibición en 2006, el R25 pasó a formar parte de la colección Renault Classic, hasta que la escudería francesa decidió quitarlo del museo por un tiempo y darle vida nuevamente en la pista. El plan inicial era lucirlo en el GP de Francia, pero la pandemia los obligó a dejar el sueño de lado. Y según confirmó la marca, más de 50 personas de la compañía alemana Rennwerk trabajaron en la revisión del motor.

Nada fue casualidad en este camino del R25 hasta llegar al trazado de Abu Dhabi. Primero, en octubre del año pasado, comenzaron con las tareas en el chasis. Dos semanas después, en Alemania, se enfocaron en el motor V10 y el R25 realizó su primera exhibición en el circuito de La Ferté Gaucher, en las afueras de París.

Alonso regresa a un mundo en el que supo ser el rey. El piloto español se marchó de la Fórmula 1 a finales de 2018 después de cuatro años poco fructíferos en McLaren para enfocarse en completar la triple corona del automovilismo deportivo. Con una victoria en el Gran Premio de Mónaco en su historial, Alonso procedió a ganar las 24 Horas de Le Mans, la mítica carrera de resistencia que conquistó en 2018 y 2019 con Toyota. Aunque le quedaron pendientes las 500 Millas de Indianápolis.

El experimentado piloto acumula 32 victorias y 97 podios en 314 participaciones en grandes premios de la F.1 y es considerado como uno de los más talentosos de su era, junto al siete veces campeón Lewis Hamilton.

El 2020 fue un año especial para Alonso. Mientras disputaba las 24 Horas de Le Mans, el Dakar o las 500 Millas de Indianápolis, el español mostraba su amor por la competición automovilística y su deseo de volver a la F.1. Pero le hacía falta encontrar un volante. Los rumores lo fueron colocando en Red Bull primero y después en Ferrari, para finalmente fichó por Renault, la casa en la que conquistó el mundo.

Sin embargo, el regreso de Alonso en esta exhibición de la Fórmula 1 no estuvo exento de polémicas. Sucede que el español de 39 años recibió el visto bueno de la FIA para que pueda participar en el test de jóvenes pilotos de Abu Dhabi, y eso llevó al enojo a la mayoría del resto de equipos. Algo similar ocurrió con Sébastien Buemi (32) a los mandos del Red Bull y Robert Kubica (36) en Alfa Romeo.

Lo cierto es que no se midió a todos con la misma vara. Carlos Sainz en Ferrari, Sebastian Vettel en Aston Martin y Daniel Ricciardo en McLaren fueron algunos de los que tuvieron que olvidarse de probar con sus nuevos coches para la temporada 2021 en estos ensayos de jóvenes pilotos.

Desde la FIA argumentaron que algunos corredores que llevan un largo tiempo sin competir en la máxima categoría estaban habilitados para un test que inicialmente parecía destinado para pilotos jóvenes.

"Las reglas son bastante claras: es un test de pilotos jóvenes y un dos veces campeón del mundo que tiene casi 40 años para mí no es un piloto joven", dijo Otmar Szafnauer, director de Racing Point.

Las quejas siguieron dado que muchos equipos creen que la medida va en contra del espíritu del testeo. En la misma línea se sumó Lando Norris, piloto de McLaren: "Alonso no es un piloto joven. No entiendo por qué han cambiado las reglas solo para él. Creo que es bastante tonto y no debería permitirse", dijo.

Conforme a los criterios de Más información